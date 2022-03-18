Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 16:32
Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром и 2 вагона с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе таможни. Читать новость
согласен, название статьи надо переименовать. название предлагать не буду, оно на слуху. ну а раз пока название про сахар, то вот как учёные объясняют почему от сахара тупеют : сахар разрушает жирную аминокислоту Омега-3, что приводит к ухудшению когнитивных способностей, мышления, памяти. Эта кислота защищает нейронные связи мозга. Для того, чтобы умнеть, надо побольше есть продуктов, включающих жиры Омега-3 – например, лосось.
Где!? Я видимо не там стою, вдалеке? Не слышу его? Вы где-то ближе, не сочтите за труд, что он где сказал? А главное -подумал, переведите пожалуйста. Цитата:
Артем Марусич: Или есть еще одна страна, разделяющая его позицию? Кроме 4-ех диктатур, 2 из которых удерживает у власти его армия.
Я считаю что омерикаци убили сотни тысяч японцев, сбросив бонбу на мирных жителей Хиросимы и Нагасаки. Кто ещё, какие страны поддерживают эту позицию? А и ещё, сама Япония, вот неожиданность, поддерживают Омерику. Цитата:
Артем Марусич: Если о гражданской войне, то США безвозвратно потеряла миллион своих граждан (только военными), потратила миллиарды (огромные части бюджета) на войну и долгие годы имела дефицитный бюджет.
Я вам не верю! Не могло быть, чтобы мудрые, демократичные, прагматичные омериканци, вот так бестолку потратили столько денег. Наверняка, вы что-то недоговариваете, и они с этого что-то поимели. Цитата:
Артем Марусич: то сейчас, американец может сказать: «Гражданская война забрала у нас пол века развития».
Это те омериканци, что придумали стриптиз, порнографию и гей-клубы или мы уже говорим про других? Цитата:
Артем Марусич: Вы сейчас поддерживаете не только потерю своего достатка, но и главным образом потерю достатка тех, кто сейчас учится в школе. Именн
Это меняет дело! Я то было подумал, что ты за внакраинцев переживаш, А оно воно чо, оказываецца, за меня!
Тогда может санкции, снимишь, А то от хотел себей новый айфон, А йон подорожал. Так оно может я и сэкономлю чуть чуть, и тебе приятно, и мне экономия. Цитата:
Артем Марусич: Вы сейчас поддерживаете не
Я сейчас поддерживаю лишь то, что за слова надо отвечать. Сказавши А, не изворачиваться, как червячок на крючке, перед забросом удочки в водоём.
Я так понял, что любой негатив в адрес России воспринимается в "НГ" на "ура".Есть повод задуматься, кто там работает... Редакции по барабану на то, что многим не нравится вся эта политота, выкладываемая местными и не совсем русофобами.Ведь эти люди имеют право "высказывать своё мнение". В отличие от сторонников России. ПыСы. Беспристрастность - она такая.Как и профессионализм.
Лично я на Марусича уже не реагирую. Пишет всякую ерунду про Россию, а когда его носом тычут в его же нестыковки, он этого "не замечает". Таким бесполезно что-либо доказывать. Это уже на уровне прошивки в голове.
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