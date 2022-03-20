Отправлено: - 10:45

alex_60:

" если девушка курит, значит она пьет, если она пьет, то..."

Цитата:- Ну… Логика мне ваша непонятна. Вот у меня коробка, что в ней лежит?Старший брат: — Коробка квадратная, значит внутри что-то круглое.Средний: — Если круглое, то оранжевое.Младший: — Если круглое и оранжевое, то апельсин.Судья открывает коробку, а там и правда апельсин.Судья — Ваське Косому:- Косой, отдай корову.