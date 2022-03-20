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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 10:44
Цитата:
Цитата:
размышления "уважаемого пользователя в узких кругах"
про вагоны с сахаром.
Артем Марусич: Гитлер считал,
Цитата:
Артем Марусич: Геббельс помог
размышления "уважаемого пользователя в узких кругах"
про вагоны с сахаром.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8957
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 10:45
Цитата:
- Ну… Логика мне ваша непонятна. Вот у меня коробка, что в ней лежит?Старший брат: — Коробка квадратная, значит внутри что-то круглое.Средний: — Если круглое, то оранжевое.Младший: — Если круглое и оранжевое, то апельсин.Судья открывает коробку, а там и правда апельсин.Судья — Ваське Косому:- Косой, отдай корову.
alex_60:
" если девушка курит, значит она пьет, если она пьет, то..."
" если девушка курит, значит она пьет, если она пьет, то..."
- Ну… Логика мне ваша непонятна. Вот у меня коробка, что в ней лежит?Старший брат: — Коробка квадратная, значит внутри что-то круглое.Средний: — Если круглое, то оранжевое.Младший: — Если круглое и оранжевое, то апельсин.Судья открывает коробку, а там и правда апельсин.Судья — Ваське Косому:- Косой, отдай корову.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 10:48
Цитата:
вот еще "размышления" про сахар.
у ихнего не выросли.
Артем Марусич:
Когда у нашего президента уже яйца отрастут?
Когда у нашего президента уже яйца отрастут?
вот еще "размышления" про сахар.
у ихнего не выросли.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 10:49
Цитата:
elektron:Нормальная логика. В коробки лежит красивая, умная девушка пока в одежде
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 10:50
Цитата:
ну а что , неплохо.
самокритично.
тоже про сахар.
Артем Марусич:
И падла же какая,
И падла же какая,
ну а что , неплохо.
самокритично.
тоже про сахар.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 10:51
в в общем все сводится к
"Слепой не увидит, глухой не услышит, тупой не поймет."
(автор неизвестен.)
"Слепой не увидит, глухой не услышит, тупой не поймет."
(автор неизвестен.)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 12:05
читая доморощенного диванного эксперта .
думаешь, кто он на самом деле.
думаешь, кто он на самом деле.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 13:16
ветка про магазин светофор.
вот ниже что читается гр по теме
quote]Mr_negotive:
путём поддержания войны и учреждений страны-агрессора,
он, там же.
////у нас графические символы фашисткой военщины Z и V спокойно никому не дадут использовать. Вчера за Z на автомашине в Актау или Атырау полицейские остановили машину, составили три протокола по различным нарушениям и увезли на штраф стоянку машину сепаратиста.//
все норм, "марусич" живее всех живых.
взравщивание новых особей идет полным ходом.
[Исправлено: alex_60, 20.03.2022 - 13:24]
вот ниже что читается гр по теме
quote]Mr_negotive:
путём поддержания войны и учреждений страны-агрессора,
он, там же.
////у нас графические символы фашисткой военщины Z и V спокойно никому не дадут использовать. Вчера за Z на автомашине в Актау или Атырау полицейские остановили машину, составили три протокола по различным нарушениям и увезли на штраф стоянку машину сепаратиста.//
все норм, "марусич" живее всех живых.
взравщивание новых особей идет полным ходом.
[Исправлено: alex_60, 20.03.2022 - 13:24]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2896
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 13:42
Цитата:
Чем отличается новогоднее меню от наурызского ?
alex_60:
отличие Нового года от Наурыза.
отличие Нового года от Наурыза.
Чем отличается новогоднее меню от наурызского ?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 14:17
еще один из "марусичей"
quote]Kairat stayer: Жириновский выходит из комы и спрашивает у врача: Голубчик, какая обстановка в стране?
“
расжигает конкретно.
quote]Kairat stayer: Жириновский выходит из комы и спрашивает у врача: Голубчик, какая обстановка в стране?
“
расжигает конкретно.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 14:18
Цитата:
это вопрос армянскому радио?
ACROS:
Чем отличается новогоднее меню от наурызского ?
Чем отличается новогоднее меню от наурызского ?
это вопрос армянскому радио?
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2843
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 14:22
Цитата:
Анекдот последствия, разжигание-это война,
alex_60:
Жириновский выходит из комы и спрашивает у врача: Голубчик, какая обстановка в стране? “ расжигает конкретно.
Жириновский выходит из комы и спрашивает у врача: Голубчик, какая обстановка в стране? “ расжигает конкретно.
Анекдот последствия, разжигание-это война,
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 14:41
Цитата:
Уважаемый внештатный сотрудник. Не то что некоторые.
alex_60:
читая доморощенного диванного эксперта . думаешь, кто он на самом деле.
читая доморощенного диванного эксперта . думаешь, кто он на самом деле.
Уважаемый внештатный сотрудник. Не то что некоторые.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 14:43
Цитата:
Тупость - это тупость. Будь ты хоть стариком, хоть юнцом безусым.
Kairat stayer:
Анекдот последствия, разжигание-это война,
Анекдот последствия, разжигание-это война,
Тупость - это тупость. Будь ты хоть стариком, хоть юнцом безусым.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 424
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 14:46
Цитата:
анекдот в тему, именно так и есть - они не появились и не появятся, это война чужими руками, их дело только оружие поставлять, да информационную поддержку оказывать. Если б не запад, не было б и 14 года. А так вооруженный переворот в Украине - все легитимно. Беспорядки в США - дикая толпа) Политика. Двойных. Стандартов.
И еще про "не появились" - 8 лет Украина так против России воевала, и вот войска РФ появились.
Я против войны, но если узел нельзя развязать - его рубят. Не дай бог пережить то, что творится там. А значит нужно делать выводы, учась на ошибках других. И речь сейчас не о том, что нужно бояться РФ или еще кого-то, а о том, чтобы не допустить возникновения подобной ситуации. Январь пережили.
Kairat stayer:
Анекдот
Анекдот
анекдот в тему, именно так и есть - они не появились и не появятся, это война чужими руками, их дело только оружие поставлять, да информационную поддержку оказывать. Если б не запад, не было б и 14 года. А так вооруженный переворот в Украине - все легитимно. Беспорядки в США - дикая толпа) Политика. Двойных. Стандартов.
И еще про "не появились" - 8 лет Украина так против России воевала, и вот войска РФ появились.
Я против войны, но если узел нельзя развязать - его рубят. Не дай бог пережить то, что творится там. А значит нужно делать выводы, учась на ошибках других. И речь сейчас не о том, что нужно бояться РФ или еще кого-то, а о том, чтобы не допустить возникновения подобной ситуации. Январь пережили.
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