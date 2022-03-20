Прогноз на 5 дней
ясно-9°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 79% влажность
  • Ю-ЮВ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 685 из 685«1...683684685
Ответить Новый топик
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16351
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 10:44
#10261
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич: Гитлер считал,


Цитата:
Артем Марусич: Геббельс помог


размышления "уважаемого пользователя в узких кругах"
про вагоны с сахаром.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8957
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 10:45
#10262
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
" если девушка курит, значит она пьет, если она пьет, то..."

- Ну… Логика мне ваша непонятна. Вот у меня коробка, что в ней лежит?Старший брат: — Коробка квадратная, значит внутри что-то круглое.Средний: — Если круглое, то оранжевое.Младший: — Если круглое и оранжевое, то апельсин.Судья открывает коробку, а там и правда апельсин.Судья — Ваське Косому:- Косой, отдай корову. :lol: :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16351
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 10:48
#10263
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Когда у нашего президента уже яйца отрастут?


вот еще "размышления" про сахар.
у ихнего не выросли.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 10:49
#10264
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Нормальная логика. В коробки лежит красивая, умная девушка пока в одежде
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16351
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 10:50
#10265
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
И падла же какая,


ну а что , неплохо.
самокритично.
тоже про сахар.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16351
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 10:51
#10266
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в в общем все сводится к
"Слепой не увидит, глухой не услышит, тупой не поймет."
(автор неизвестен.)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16351
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 12:05
#10267
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
читая доморощенного диванного эксперта .
думаешь, кто он на самом деле.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16351
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 13:16
#10268
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ветка про магазин светофор.
вот ниже что читается гр по теме



quote]Mr_negotive:
путём поддержания войны и учреждений страны-агрессора,

он, там же.

////у нас графические символы фашисткой военщины Z и V спокойно никому не дадут использовать. Вчера за Z на автомашине в Актау или Атырау полицейские остановили машину, составили три протокола по различным нарушениям и увезли на штраф стоянку машину сепаратиста.//

все норм, "марусич" живее всех живых.
взравщивание новых особей идет полным ходом.

[Исправлено: alex_60, 20.03.2022 - 13:24]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2896
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 13:42
#10269
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
отличие Нового года от Наурыза.


Чем отличается новогоднее меню от наурызского ?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16351
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 14:17
#10270
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще один из "марусичей"
quote]Kairat stayer: Жириновский выходит из комы и спрашивает у врача: Голубчик, какая обстановка в стране?

расжигает конкретно.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16351
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 14:18
#10271
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Чем отличается новогоднее меню от наурызского ?


это вопрос армянскому радио?
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2843
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 14:22
#10272
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Жириновский выходит из комы и спрашивает у врача: Голубчик, какая обстановка в стране? “ расжигает конкретно.


Анекдот последствия, разжигание-это война,
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1860
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 14:41
#10273
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
читая доморощенного диванного эксперта . думаешь, кто он на самом деле.

Уважаемый внештатный сотрудник. Не то что некоторые.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1860
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 14:43
#10274
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Анекдот последствия, разжигание-это война,

Тупость - это тупость. Будь ты хоть стариком, хоть юнцом безусым.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
424
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 14:46
#10275
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Анекдот

анекдот в тему, именно так и есть - они не появились и не появятся, это война чужими руками, их дело только оружие поставлять, да информационную поддержку оказывать. Если б не запад, не было б и 14 года. А так вооруженный переворот в Украине - все легитимно. Беспорядки в США - дикая толпа) Политика. Двойных. Стандартов.
И еще про "не появились" - 8 лет Украина так против России воевала, и вот войска РФ появились.
Я против войны, но если узел нельзя развязать - его рубят. Не дай бог пережить то, что творится там. А значит нужно делать выводы, учась на ошибках других. И речь сейчас не о том, что нужно бояться РФ или еще кого-то, а о том, чтобы не допустить возникновения подобной ситуации. Январь пережили.
Профайл
Страница 685 из 685«1...683684685
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: drakon, Kairat stayer

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS