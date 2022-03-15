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≡ "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43826
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
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В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2843
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 20.03.22 - 14:04
#240
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Цитата:
Vit:
Война будет вечной. Мы все разные.


Виталий, вечной не будет. Война не Запада и США с РФ, а РФ с Украиной. Ранее отмечал, что рано или поздно - это война закончится. Больше за последствия нужно беспокоиться, для простых граждан, по обоим сторонам конфликта. Анекдот в тему:

Жириновский выходит из комы и спрашивает у врача:
Голубчик, какая обстановка в стране?
Врач, видимо какой-то иноагент, отвечает: Владимир Вольфович с НАТО воюем.
Жириновский: какие потери несём?
Врач: проклятые американцы говорят, что 7000 двухсотых и более 20 000 трехсотых.
Жириновский: со стороны НАТО какие потери?
Врач: Они пока на поле боя не появлялись.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2896
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 20.03.22 - 14:22
#241
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Цитата:
Vit:
Война будет вечной


То же так думаю: - братоубийственные, и религиозные - это из разряда долгоиграющих.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1860
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 20.03.22 - 14:22
#242
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Цитата:
Kairat stayer:

Ты знаешь. меньше всего меня интересует мнение местного Байдена. Тем более не подтверждённое его же ссылкой на себя любимого.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1860
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 20.03.22 - 14:32
#243
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Цитата:
Kairat stayer:
Анекдот в тему:

А где смеяться?! При словах "Байден - умный"?! Медаль Петросяна этому парню!
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