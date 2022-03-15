Отправлено: - 14:04

Vit:

Война будет вечной. Мы все разные.

Цитата:Виталий, вечной не будет. Война не Запада и США с РФ, а РФ с Украиной. Ранее отмечал, что рано или поздно - это война закончится. Больше за последствия нужно беспокоиться, для простых граждан, по обоим сторонам конфликта. Анекдот в тему:Жириновский выходит из комы и спрашивает у врача:Голубчик, какая обстановка в стране?Врач, видимо какой-то иноагент, отвечает: Владимир Вольфович с НАТО воюем.Жириновский: какие потери несём?Врач: проклятые американцы говорят, что 7000 двухсотых и более 20 000 трехсотых.Жириновский: со стороны НАТО какие потери?Врач: Они пока на поле боя не появлялись.