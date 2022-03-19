Отправлено: - 12:28

elektron:

Терминалы сбербанка, как и его дочки не в состоянии обслуживать другие карты

Цитата:Вывод: значит, такие терминалы не должны стоять, раз не могут обслуживать на территории Казахстана карты, выданные банками второго уровня РК. А по каким причинам они этого не могут делать должно быть мало кому интересно.