Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43824
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
Магазин "Светофор" на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".
Читать новость
Читать новость
D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.12
- Сообщений:
- 47
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 20.03.22 - 00:02
Просто хотят убрать светофор, кому то мешает,почему у нас не как в европе продвинутая система налогообложения, чем больше наценка на товар тем больше налог. У нас наши ростовщики могут походу неограниченно накручивать цены, я покупал муку на складских и попросили еще купить муку(разница в час) и в том же самом месте мука стала стоить на 100 тенге дороже.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10966
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 20.03.22 - 00:08
Цитата:
Я и до всяких супермаркетов вкусно кушал. Меня местный магазин добринцов накормит )
Didos:
Я и до всяких супермаркетов вкусно кушал. Меня местный магазин добринцов накормит )
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 843
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 20.03.22 - 09:07
Все правильно автор написал и я полностью с ним согласен! Почему я должен ходить по магазинам и помнить где какую карточку принимают, а где нет? Карточка- средство платежа и будьте добры обеспечить ее работоспособность. И магазин "Светофор" пользуется популярностью у населения, кому не нравится туда не ходят.
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 20.03.22 - 09:51
Цитата:
ничего не правильно. Если придет к примеру иностранец со своей карточкой... тут же ключевое слово КАРТОЧКА... и станет ей размахивать, типа обслужите меня, но это не-воз-мож-но, кто виноват?
все же покупатели соглашаются на другие условия магазина, вот и на эти будьте добры либо...
Цитата:
вот именно, не устраивает то, что там только оплата одной картой либо наличкой - не ходи! Как грится, голосуй ногами, тогда предприниматели будут думать.
Дантист:
Все правильно автор написал
Все правильно автор написал
ничего не правильно. Если придет к примеру иностранец со своей карточкой... тут же ключевое слово КАРТОЧКА... и станет ей размахивать, типа обслужите меня, но это не-воз-мож-но, кто виноват?
все же покупатели соглашаются на другие условия магазина, вот и на эти будьте добры либо...
Цитата:
Дантист:
кому не нравится туда не ходят.
кому не нравится туда не ходят.
вот именно, не устраивает то, что там только оплата одной картой либо наличкой - не ходи! Как грится, голосуй ногами, тогда предприниматели будут думать.
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 20.03.22 - 12:23
Цитата:
Учредитель у этого "казахстанского банка" кто? Да и как казахстанский банк в таком случае попал бы под санкции в отношении России, если банк казахстанский?
ladas:
Сбербанк тоже казахстанский банк.
Сбербанк тоже казахстанский банк.
Учредитель у этого "казахстанского банка" кто? Да и как казахстанский банк в таком случае попал бы под санкции в отношении России, если банк казахстанский?
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 20.03.22 - 12:28
Цитата:
Вывод: значит, такие терминалы не должны стоять, раз не могут обслуживать на территории Казахстана карты, выданные банками второго уровня РК. А по каким причинам они этого не могут делать должно быть мало кому интересно.
elektron:
Терминалы сбербанка, как и его дочки не в состоянии обслуживать другие карты
Терминалы сбербанка, как и его дочки не в состоянии обслуживать другие карты
Вывод: значит, такие терминалы не должны стоять, раз не могут обслуживать на территории Казахстана карты, выданные банками второго уровня РК. А по каким причинам они этого не могут делать должно быть мало кому интересно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8957
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 20.03.22 - 12:32
Цитата:
Ну как видим, тут много кому интересно.
Если вы предприниматель, вы выбираете, то что менее затратно, и то что с сегодня, на завтра произойти может, тоже не можете знать. Производственная необходимость, так сказать.
Mr_negotive:
А по каким причинам они этого не могут делать должно быть мало кому интересно.
А по каким причинам они этого не могут делать должно быть мало кому интересно.
Ну как видим, тут много кому интересно.
Если вы предприниматель, вы выбираете, то что менее затратно, и то что с сегодня, на завтра произойти может, тоже не можете знать. Производственная необходимость, так сказать.
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 20.03.22 - 12:38
Цитата:
Тут пришёл казахстанец с карточкой казахстанского банка в магазин, расположенный на территории Казахстана. Ваш полёт фантазии никакого отношения к рассматриваемому случаю в Светофоре не имеет. Иностранцев с карточками иностранных банков не было в фабуле происшествия.
yudjin:
к примеру иностранец со своей карточкой
к примеру иностранец со своей карточкой
Тут пришёл казахстанец с карточкой казахстанского банка в магазин, расположенный на территории Казахстана. Ваш полёт фантазии никакого отношения к рассматриваемому случаю в Светофоре не имеет. Иностранцев с карточками иностранных банков не было в фабуле происшествия.
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 20.03.22 - 12:47
Цитата:
Тут много кто не имеет никакого отношения к обслуживанию в казахстанских магазинах с использованием платежных карточек, выданных казахстанскими банками, ибо это либо иностранцы, либо находятся в иностранных государствах, либо просто фанатики фашистского государства. Мнение как первых, так и вторых, так и третьих не представляет для правоприменительной практики Казахстана какой-либо интерес. Просто так, для информации: у нас графические символы фашисткой военщины Z и V спокойно никому не дадут использовать. Вчера за Z на автомашине в Актау или Атырау полицейские остановили машину, составили три протокола по различным нарушениям и увезли на штраф стоянку машину сепаратиста. Вывод: будьте добры все соблюдать наше законодательство и не разжигать межнациональные конфликты, в том числе, путём поддержания войны и учреждений страны-агрессора, находящихся под международными санкциями, иначе введут санкции и в отношении Казахстана. И с банком то же самое, не может работать в равных условиях, как наши банки, не обслуживает клиентов наших банков, делать в этом секторе обслуживания такому банку нечего.
elektron:
много кому интересно
много кому интересно
Тут много кто не имеет никакого отношения к обслуживанию в казахстанских магазинах с использованием платежных карточек, выданных казахстанскими банками, ибо это либо иностранцы, либо находятся в иностранных государствах, либо просто фанатики фашистского государства. Мнение как первых, так и вторых, так и третьих не представляет для правоприменительной практики Казахстана какой-либо интерес. Просто так, для информации: у нас графические символы фашисткой военщины Z и V спокойно никому не дадут использовать. Вчера за Z на автомашине в Актау или Атырау полицейские остановили машину, составили три протокола по различным нарушениям и увезли на штраф стоянку машину сепаратиста. Вывод: будьте добры все соблюдать наше законодательство и не разжигать межнациональные конфликты, в том числе, путём поддержания войны и учреждений страны-агрессора, находящихся под международными санкциями, иначе введут санкции и в отношении Казахстана. И с банком то же самое, не может работать в равных условиях, как наши банки, не обслуживает клиентов наших банков, делать в этом секторе обслуживания такому банку нечего.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8957
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 20.03.22 - 12:50
Цитата:
Остальное не стал читать, много букофф.
Так вот вы и спросите у своих Казахстанских банков, почему так?
Mr_negotive:
выданных казахстанскими банками,
выданных казахстанскими банками,
Остальное не стал читать, много букофф.
Так вот вы и спросите у своих Казахстанских банков, почему так?
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 20.03.22 - 12:59
Цитата:
давай без этой фейковой бла-бла... КОНКРЕТНО ссылку на закон, в котором указано, что буквы Z и V запрещены в Казахстане?
Mr_negotive:
будьте добры все соблюдать наше законодательство
будьте добры все соблюдать наше законодательство
давай без этой фейковой бла-бла... КОНКРЕТНО ссылку на закон, в котором указано, что буквы Z и V запрещены в Казахстане?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8957
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 20.03.22 - 13:09
Цитата:
И вот опять, ну зачем политизировать тему? Немцы и так уже не знают как людям в глаза смотреть! Цитата:
С каких это пор казахстанский алфавит стал фашистским? Цитата:
Да я вообще пацифист, метко стреляющий. Вы это Марусичу скажите.
ПС - А восемь лет бомбардировки мирного населения забудем? Однако... Кстати на днях в Донецк, слава богу сбитая "точка У" прилетела, кассетная, запрещённая, УНО разбирается. 20-ть мирных жителей погибли правда.
[Исправлено: elektron, 20.03.2022 - 08:13]
[Исправлено: elektron, 20.03.2022 - 08:14]
Mr_negotive:
либо находятся в иностранных государствах, либо просто фанатики фашистского государства.
либо находятся в иностранных государствах, либо просто фанатики фашистского государства.
И вот опять, ну зачем политизировать тему? Немцы и так уже не знают как людям в глаза смотреть! Цитата:
Mr_negotive:
у нас графические символы фашисткой военщины Z и V спокойно никому не дадут использовать.
у нас графические символы фашисткой военщины Z и V спокойно никому не дадут использовать.
С каких это пор казахстанский алфавит стал фашистским? Цитата:
Mr_negotive:
Вывод: будьте добры все соблюдать наше законодательство и не разжигать межнациональные конфликты, в том числе, путём поддержания войны и учреждений страны-агрессора,
Вывод: будьте добры все соблюдать наше законодательство и не разжигать межнациональные конфликты, в том числе, путём поддержания войны и учреждений страны-агрессора,
Да я вообще пацифист, метко стреляющий. Вы это Марусичу скажите.
ПС - А восемь лет бомбардировки мирного населения забудем? Однако... Кстати на днях в Донецк, слава богу сбитая "точка У" прилетела, кассетная, запрещённая, УНО разбирается. 20-ть мирных жителей погибли правда.
[Исправлено: elektron, 20.03.2022 - 08:13]
[Исправлено: elektron, 20.03.2022 - 08:14]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1067
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 20.03.22 - 13:20
А по делу есть что сказать? Одна политота в каждой ветке.
Светофор где товар берёт? В России.
Казахстанские банки сейчас могут провести платёж российским поставщикам товара? Похоже, что нет сейчас прямой конвертации безналичных тенге в рубль.
А сбербанк может.
А с любого банка в Сбербанк, даже наш казахстанский, перевод денег тоже не бесплатный.
Ничего личного. Экономическая целесообразность.
У Светофора и так низкий ценник. Не переписывать же все ценники в сторону увеличения на пару процентов...
Светофор где товар берёт? В России.
Казахстанские банки сейчас могут провести платёж российским поставщикам товара? Похоже, что нет сейчас прямой конвертации безналичных тенге в рубль.
А сбербанк может.
А с любого банка в Сбербанк, даже наш казахстанский, перевод денег тоже не бесплатный.
Ничего личного. Экономическая целесообразность.
У Светофора и так низкий ценник. Не переписывать же все ценники в сторону увеличения на пару процентов...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 423
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 20.03.22 - 13:31
Цитата:
вот тут бы правозащитным организациям поработать - за что остановили, какие нарушения установили, и на каком основании кто-то клеит ярлык "сепаратиста" и "фашистов"? Так сказать правоустанавливающую документацию бы, а не мнение "прозападных либерал-пропагандонов".
Цитата:
Увы, как подтвердила администрация, в таких темах никак иначе на данный момент...
Mr_negotive:
Вчера за Z на автомашине в Актау или Атырау полицейские остановили машину, составили три протокола по различным нарушениям и увезли на штраф стоянку машину сепаратиста
Вчера за Z на автомашине в Актау или Атырау полицейские остановили машину, составили три протокола по различным нарушениям и увезли на штраф стоянку машину сепаратиста
вот тут бы правозащитным организациям поработать - за что остановили, какие нарушения установили, и на каком основании кто-то клеит ярлык "сепаратиста" и "фашистов"? Так сказать правоустанавливающую документацию бы, а не мнение "прозападных либерал-пропагандонов".
Цитата:
serg kost:
Одна политота в каждой ветке.
Одна политота в каждой ветке.
Увы, как подтвердила администрация, в таких темах никак иначе на данный момент...
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 37
|Зарегистрированные пользователи: Гога
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать