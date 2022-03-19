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≡ "А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43824
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
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Магазин "Светофор" на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".
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D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
47
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 20.03.22 - 00:02
#75
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Просто хотят убрать светофор, кому то мешает,почему у нас не как в европе продвинутая система налогообложения, чем больше наценка на товар тем больше налог. У нас наши ростовщики могут походу неограниченно накручивать цены, я покупал муку на складских и попросили еще купить муку(разница в час) и в том же самом месте мука стала стоить на 100 тенге дороже.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10966
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 20.03.22 - 00:08
#76
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Цитата:
Didos:

Я и до всяких супермаркетов вкусно кушал. Меня местный магазин добринцов накормит )
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
843
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 20.03.22 - 09:07
#77
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Все правильно автор написал и я полностью с ним согласен! Почему я должен ходить по магазинам и помнить где какую карточку принимают, а где нет? Карточка- средство платежа и будьте добры обеспечить ее работоспособность. И магазин "Светофор" пользуется популярностью у населения, кому не нравится туда не ходят.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8356
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 20.03.22 - 09:51
#78
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Цитата:
Дантист:
Все правильно автор написал

ничего не правильно. Если придет к примеру иностранец со своей карточкой... тут же ключевое слово КАРТОЧКА... и станет ей размахивать, типа обслужите меня, но это не-воз-мож-но, кто виноват?
все же покупатели соглашаются на другие условия магазина, вот и на эти будьте добры либо...
Цитата:
Дантист:
кому не нравится туда не ходят.

вот именно, не устраивает то, что там только оплата одной картой либо наличкой - не ходи! Как грится, голосуй ногами, тогда предприниматели будут думать.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
329
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 20.03.22 - 12:23
#79
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Цитата:
ladas:
Сбербанк тоже казахстанский банк.

Учредитель у этого "казахстанского банка" кто? Да и как казахстанский банк в таком случае попал бы под санкции в отношении России, если банк казахстанский?
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
329
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 20.03.22 - 12:28
#80
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Цитата:
elektron:
Терминалы сбербанка, как и его дочки не в состоянии обслуживать другие карты

Вывод: значит, такие терминалы не должны стоять, раз не могут обслуживать на территории Казахстана карты, выданные банками второго уровня РК. А по каким причинам они этого не могут делать должно быть мало кому интересно.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8957
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 20.03.22 - 12:32
#81
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Цитата:
Mr_negotive:
А по каким причинам они этого не могут делать должно быть мало кому интересно.

Ну как видим, тут много кому интересно. ;-)
Если вы предприниматель, вы выбираете, то что менее затратно, и то что с сегодня, на завтра произойти может, тоже не можете знать. Производственная необходимость, так сказать.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
329
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 20.03.22 - 12:38
#82
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Цитата:
yudjin:
к примеру иностранец со своей карточкой

Тут пришёл казахстанец с карточкой казахстанского банка в магазин, расположенный на территории Казахстана. Ваш полёт фантазии никакого отношения к рассматриваемому случаю в Светофоре не имеет. Иностранцев с карточками иностранных банков не было в фабуле происшествия.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
329
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 20.03.22 - 12:47
#83
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Цитата:
elektron:
много кому интересно

Тут много кто не имеет никакого отношения к обслуживанию в казахстанских магазинах с использованием платежных карточек, выданных казахстанскими банками, ибо это либо иностранцы, либо находятся в иностранных государствах, либо просто фанатики фашистского государства. Мнение как первых, так и вторых, так и третьих не представляет для правоприменительной практики Казахстана какой-либо интерес. Просто так, для информации: у нас графические символы фашисткой военщины Z и V спокойно никому не дадут использовать. Вчера за Z на автомашине в Актау или Атырау полицейские остановили машину, составили три протокола по различным нарушениям и увезли на штраф стоянку машину сепаратиста. Вывод: будьте добры все соблюдать наше законодательство и не разжигать межнациональные конфликты, в том числе, путём поддержания войны и учреждений страны-агрессора, находящихся под международными санкциями, иначе введут санкции и в отношении Казахстана. И с банком то же самое, не может работать в равных условиях, как наши банки, не обслуживает клиентов наших банков, делать в этом секторе обслуживания такому банку нечего.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8957
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 20.03.22 - 12:50
#84
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Цитата:
Mr_negotive:
выданных казахстанскими банками,

Остальное не стал читать, много букофф. :lol:
Так вот вы и спросите у своих Казахстанских банков, почему так? :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8356
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 20.03.22 - 12:59
#85
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Цитата:
Mr_negotive:
будьте добры все соблюдать наше законодательство

давай без этой фейковой бла-бла... КОНКРЕТНО ссылку на закон, в котором указано, что буквы Z и V запрещены в Казахстане?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8957
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 20.03.22 - 13:09
#86
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Цитата:
Mr_negotive:
либо находятся в иностранных государствах, либо просто фанатики фашистского государства.

И вот опять, ну зачем политизировать тему? Немцы и так уже не знают как людям в глаза смотреть! :lol: Цитата:
Mr_negotive:
у нас графические символы фашисткой военщины Z и V спокойно никому не дадут использовать.

С каких это пор казахстанский алфавит стал фашистским? :-x Цитата:
Mr_negotive:
Вывод: будьте добры все соблюдать наше законодательство и не разжигать межнациональные конфликты, в том числе, путём поддержания войны и учреждений страны-агрессора,

Да я вообще пацифист, метко стреляющий. Вы это Марусичу скажите. ;-)
ПС - А восемь лет бомбардировки мирного населения забудем? Однако... Кстати на днях в Донецк, слава богу сбитая "точка У" прилетела, кассетная, запрещённая, УНО разбирается. 20-ть мирных жителей погибли правда.

[Исправлено: elektron, 20.03.2022 - 08:13]

[Исправлено: elektron, 20.03.2022 - 08:14]
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1067
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 20.03.22 - 13:20
#87
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А по делу есть что сказать? Одна политота в каждой ветке.
Светофор где товар берёт? В России.
Казахстанские банки сейчас могут провести платёж российским поставщикам товара? Похоже, что нет сейчас прямой конвертации безналичных тенге в рубль.
А сбербанк может.
А с любого банка в Сбербанк, даже наш казахстанский, перевод денег тоже не бесплатный.
Ничего личного. Экономическая целесообразность.
У Светофора и так низкий ценник. Не переписывать же все ценники в сторону увеличения на пару процентов...
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
423
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 20.03.22 - 13:31
#88
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Цитата:
Mr_negotive:
Вчера за Z на автомашине в Актау или Атырау полицейские остановили машину, составили три протокола по различным нарушениям и увезли на штраф стоянку машину сепаратиста

вот тут бы правозащитным организациям поработать - за что остановили, какие нарушения установили, и на каком основании кто-то клеит ярлык "сепаратиста" и "фашистов"? Так сказать правоустанавливающую документацию бы, а не мнение "прозападных либерал-пропагандонов".
Цитата:
serg kost:
Одна политота в каждой ветке.

Увы, как подтвердила администрация, в таких темах никак иначе на данный момент...
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