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≡ "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43824
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
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В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2835
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 20.03.22 - 11:37
#225
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Цитата:
lavprof:
Скоро конец месяца, обещали оказать проекты новой валюты между ЕАЭС и КНР...


Все платежи по внешним долгам страны ЕАЭС и КНР осуществляют в эквиваленте в долларах, инвесторы тоже. Скорее всего не будет общей валюты, гипотетический отмечают в какой стране будет находиться печатный станок, та страна и будет главной. Проблем много, мировой порядок никто не будет менять.

Подробнее здесь:
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
421
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 20.03.22 - 11:41
#226
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Цитата:
Kairat stayer:
мировой порядок никто не будет менять

ну если США решится разгромить Китай и ЕАЭС как Ливию, то конечно, изменен не будет. Я ж говорю, посмотрим, что зря языки (пальцы в данном случае) чесать.
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