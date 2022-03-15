Отправлено: - 11:37

lavprof:

Скоро конец месяца, обещали оказать проекты новой валюты между ЕАЭС и КНР...

Цитата:Все платежи по внешним долгам страны ЕАЭС и КНР осуществляют в эквиваленте в долларах, инвесторы тоже. Скорее всего не будет общей валюты, гипотетический отмечают в какой стране будет находиться печатный станок, та страна и будет главной. Проблем много, мировой порядок никто не будет менять.Подробнее здесь: