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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 382 из 382«1...380381382
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16344
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 07:40
#3811
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считаю что редакция перешла к провокациям. вот пример провокации с ее стороны- в ветке про сахар промодерация выводит пост 69 в ранг законных. после того как как на этот пост ответили три пользователя, она удаляет все ответы, и пост 69. кроме как провокацией это не назовешь.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1009
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 07:52
#3812
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Цитата:
elektron: Вы понимаете, статья про сахар, но приходит марусич и она политизируется.


Если дефицит сахара связан с политикой, то вполне естестве6нно, что и тема будет политизироваться.

Цитата:
elektron: Так же комет Барышниковой Отправлено: 19.03.22 - 07:51#13 Цитата:Магазин "Светофор"Что в россии что в Казахстане Светофор считается бичовским магазином. Считаю, не только как антиреклама, но и оскорблением пользователей, которые там покупки делают, не был удалён


Мнение пользователя о сети магазинов. Мнение негативное, согласен. Но вряд ли он относится к покупателям. Скорее - к ценам и ассортименту. Если бы "Светофор " был в шаговой доступности от моего маршрута, тор я тоже заходил бы. Потому что не до жиру. Хотя бичом себя не считаю.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1009
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 07:58
#3813
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Или вы будете отрицать то, что некий "уважаемый" не пользуется вашей благосклонностью?

Сто раз уже об этом писал здесь
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Писать, не относящееся к теме ветки, выражать ненависть, призывать к насилию.

Выражать ненависть не запрещено правилами сайта. О призывах к насилию - хоть одну ссылку дайте. Повторяю - я не читаю все комментарии.

Цитата:
Уже не ваш земляк:
И если вы пропускаете такое, значит, вы согласны с этим.

Если мы не удаляем комментарии, это означает только одно - что в них нет нарушений правил сайта.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1009
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 08:04
#3814
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Цитата:
alex_60:
в ветке про сахар промодерация выводит пост 69 в ранг законных

Бывает, что нарушения сразу не видим. Хотите считать это провокацией - пожалуйста. Ранее я уже просил быть осторожнее при цитировании
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16344
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 08:07
#3815
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присоединяюсь к мнению форумчан,
высказанным здесь, что так называемый "уважаемый пользователь в узких кругах",
занимается на форуме только разжиганием, ненавистью, наклеиваним ярлыков,пропагандой фа.. и на....
и ничем другим.
прошу учесть это мнение.

[Исправлено: alex_60, 20.03.2022 - 11:08]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2892
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 11:19
#3816
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Цитата:
Vit:
к дискусиюи присоединемся. Название сами придумавайте


Почти, революционная ситуация: "...верхи не могут, низы не хотят..." или наоборот: - кому как нравится.

А, если серьёзно: - правила они и на то правила что бы их выполнять, и кто то должен за этим следить, в данном случае - редакция. Может быть субьективно следят, но следят, почти как судьи из районного суда: - согласно правилам и руководствуясь внутренним убеждениям.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2892
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 11:24
#3817
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Цитата:
alex_60:
занимается на форуме только разжиганием, ненавистью, наклеиваним ярлыков,пропагандой фа.. и на.... и ничем другим.


Внимательно прочитал все высказывания данного товарища и не нашёл НИЧЕГО криминального, человеко ненавистического и тем более шовинистких высказывании: - не думаю что он перешёл какую то черту: - просто он из ДРУГОГО лагеря и его мнение ОТЛИЧНОЕ от других: - это мнение человека уже с ЗАПАДНОЙ стороны.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8951
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 11:28
#3818
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Если бы "Светофор " был в шаговой доступности от моего маршрута, тор я тоже заходил бы. Потому что не до жиру. Хотя бичом себя не считаю.

Вас уже двое. Акрос тоже себя не считает. Но сам комментарий говорит о том, что магазин, ну сами поняли для кого. Там же не обсуждение товара. Ну вам видней. За сим откланиваюсь.
ПС - А какая была бы реакция редакции, если бы то же самое сказали о городе или стране?

[Исправлено: elektron, 20.03.2022 - 06:35]
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