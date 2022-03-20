Отправлено: - 07:58

Уже не ваш земляк:

Или вы будете отрицать то, что некий "уважаемый" не пользуется вашей благосклонностью?

Уже не ваш земляк:

Писать, не относящееся к теме ветки, выражать ненависть, призывать к насилию.

Уже не ваш земляк:

И если вы пропускаете такое, значит, вы согласны с этим.

Цитата:Сто раз уже об этом писал здесьЦитата:Выражать ненависть не запрещено правилами сайта. О призывах к насилию - хоть одну ссылку дайте. Повторяю - я не читаю все комментарии.Цитата:Если мы не удаляем комментарии, это означает только одно - что в них нет нарушений правил сайта.