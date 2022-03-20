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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16344
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 07:40
считаю что редакция перешла к провокациям. вот пример провокации с ее стороны- в ветке про сахар промодерация выводит пост 69 в ранг законных. после того как как на этот пост ответили три пользователя, она удаляет все ответы, и пост 69. кроме как провокацией это не назовешь.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 07:52
Цитата:
Если дефицит сахара связан с политикой, то вполне естестве6нно, что и тема будет политизироваться.
Цитата:
Мнение пользователя о сети магазинов. Мнение негативное, согласен. Но вряд ли он относится к покупателям. Скорее - к ценам и ассортименту. Если бы "Светофор " был в шаговой доступности от моего маршрута, тор я тоже заходил бы. Потому что не до жиру. Хотя бичом себя не считаю.
elektron: Вы понимаете, статья про сахар, но приходит марусич и она политизируется.
Если дефицит сахара связан с политикой, то вполне естестве6нно, что и тема будет политизироваться.
Цитата:
elektron: Так же комет Барышниковой Отправлено: 19.03.22 - 07:51#13 Цитата:Магазин "Светофор"Что в россии что в Казахстане Светофор считается бичовским магазином. Считаю, не только как антиреклама, но и оскорблением пользователей, которые там покупки делают, не был удалён
Мнение пользователя о сети магазинов. Мнение негативное, согласен. Но вряд ли он относится к покупателям. Скорее - к ценам и ассортименту. Если бы "Светофор " был в шаговой доступности от моего маршрута, тор я тоже заходил бы. Потому что не до жиру. Хотя бичом себя не считаю.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 07:58
Цитата:
Сто раз уже об этом писал здесь
Цитата:
Выражать ненависть не запрещено правилами сайта. О призывах к насилию - хоть одну ссылку дайте. Повторяю - я не читаю все комментарии.
Цитата:
Если мы не удаляем комментарии, это означает только одно - что в них нет нарушений правил сайта.
Уже не ваш земляк:
Или вы будете отрицать то, что некий "уважаемый" не пользуется вашей благосклонностью?
Или вы будете отрицать то, что некий "уважаемый" не пользуется вашей благосклонностью?
Сто раз уже об этом писал здесь
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Писать, не относящееся к теме ветки, выражать ненависть, призывать к насилию.
Писать, не относящееся к теме ветки, выражать ненависть, призывать к насилию.
Выражать ненависть не запрещено правилами сайта. О призывах к насилию - хоть одну ссылку дайте. Повторяю - я не читаю все комментарии.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
И если вы пропускаете такое, значит, вы согласны с этим.
И если вы пропускаете такое, значит, вы согласны с этим.
Если мы не удаляем комментарии, это означает только одно - что в них нет нарушений правил сайта.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 08:04
Цитата:
Бывает, что нарушения сразу не видим. Хотите считать это провокацией - пожалуйста. Ранее я уже просил быть осторожнее при цитировании
alex_60:
в ветке про сахар промодерация выводит пост 69 в ранг законных
в ветке про сахар промодерация выводит пост 69 в ранг законных
Бывает, что нарушения сразу не видим. Хотите считать это провокацией - пожалуйста. Ранее я уже просил быть осторожнее при цитировании
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16344
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 08:07
присоединяюсь к мнению форумчан,
высказанным здесь, что так называемый "уважаемый пользователь в узких кругах",
занимается на форуме только разжиганием, ненавистью, наклеиваним ярлыков,пропагандой фа.. и на....
и ничем другим.
прошу учесть это мнение.
[Исправлено: alex_60, 20.03.2022 - 11:08]
высказанным здесь, что так называемый "уважаемый пользователь в узких кругах",
занимается на форуме только разжиганием, ненавистью, наклеиваним ярлыков,пропагандой фа.. и на....
и ничем другим.
прошу учесть это мнение.
[Исправлено: alex_60, 20.03.2022 - 11:08]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2892
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 11:19
Цитата:
Почти, революционная ситуация: "...верхи не могут, низы не хотят..." или наоборот: - кому как нравится.
А, если серьёзно: - правила они и на то правила что бы их выполнять, и кто то должен за этим следить, в данном случае - редакция. Может быть субьективно следят, но следят, почти как судьи из районного суда: - согласно правилам и руководствуясь внутренним убеждениям.
Vit:
к дискусиюи присоединемся. Название сами придумавайте
к дискусиюи присоединемся. Название сами придумавайте
Почти, революционная ситуация: "...верхи не могут, низы не хотят..." или наоборот: - кому как нравится.
А, если серьёзно: - правила они и на то правила что бы их выполнять, и кто то должен за этим следить, в данном случае - редакция. Может быть субьективно следят, но следят, почти как судьи из районного суда: - согласно правилам и руководствуясь внутренним убеждениям.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2892
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 11:24
Цитата:
Внимательно прочитал все высказывания данного товарища и не нашёл НИЧЕГО криминального, человеко ненавистического и тем более шовинистких высказывании: - не думаю что он перешёл какую то черту: - просто он из ДРУГОГО лагеря и его мнение ОТЛИЧНОЕ от других: - это мнение человека уже с ЗАПАДНОЙ стороны.
alex_60:
занимается на форуме только разжиганием, ненавистью, наклеиваним ярлыков,пропагандой фа.. и на.... и ничем другим.
занимается на форуме только разжиганием, ненавистью, наклеиваним ярлыков,пропагандой фа.. и на.... и ничем другим.
Внимательно прочитал все высказывания данного товарища и не нашёл НИЧЕГО криминального, человеко ненавистического и тем более шовинистких высказывании: - не думаю что он перешёл какую то черту: - просто он из ДРУГОГО лагеря и его мнение ОТЛИЧНОЕ от других: - это мнение человека уже с ЗАПАДНОЙ стороны.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8951
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 11:28
Цитата:
Вас уже двое. Акрос тоже себя не считает. Но сам комментарий говорит о том, что магазин, ну сами поняли для кого. Там же не обсуждение товара. Ну вам видней. За сим откланиваюсь.
ПС - А какая была бы реакция редакции, если бы то же самое сказали о городе или стране?
[Исправлено: elektron, 20.03.2022 - 06:35]
Тимур Гафуров:
Если бы "Светофор " был в шаговой доступности от моего маршрута, тор я тоже заходил бы. Потому что не до жиру. Хотя бичом себя не считаю.
Если бы "Светофор " был в шаговой доступности от моего маршрута, тор я тоже заходил бы. Потому что не до жиру. Хотя бичом себя не считаю.
Вас уже двое. Акрос тоже себя не считает. Но сам комментарий говорит о том, что магазин, ну сами поняли для кого. Там же не обсуждение товара. Ну вам видней. За сим откланиваюсь.
ПС - А какая была бы реакция редакции, если бы то же самое сказали о городе или стране?
[Исправлено: elektron, 20.03.2022 - 06:35]
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