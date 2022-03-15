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ACROS:

УЖЕ ПРОИЗОШЛО: - девальвация тенге и рубля; рост на все товары с первой по десятой необходимости; рост на авто, на запчасти, на семена, на гербициды, на жильё - наверное мне легче не писать чем писать на что подорожало - и это подорожание ощущают все люди и россияне и казахи и иностранцы пишущие в этом чате, наверное и вы лично ощутили этот рост цен на ВСЁ и на ВСЯ. Это ещё листики, цветочки впереди, мы ещё на старых, довоенных, запасах.

Цитата:Ну так ты переживай за себя! что же ты за россиян переживаешь?! Меня всегда интересовали такие люди - сами живут в Казахстане, с Россией не связаны вообще никак, но очень за неё переживают. А ещё их мантра - надо прекратить дружить с Россией, выйти из ЕАЭС и из ОДКБ. Вот тогда заживём! Но стоило напасть "двадцати тысячам террористам", так сразу вспомнили о северном соседе, вспомнили о том, что "мы где-то там состоим", и о том, что "нам надо помочь!". Вот лично моя точка зрения - России давно пора перестать дружить со всеми подряд. Надо начинать жить для себя. А со всеми соседями и "союзниками" выстраивать чисто прагматические отношения - а какая мне польза от дружбы с тобой?!И требовать всякие ништяки от того,что мы позволяем себе дружить с кем-то там.Примерно так же поступает Америка. Со здоровым цинизмом.Ибо нечего! И чем Россия хуже тех же самых Штатов?!Мы вот Казахстану платим за аренду Байконура. Хотя после всего, произошедшего в январе, можно потребовать Байконур "в вечное пользование".ПыСы. Может быть, некоторым мои слова покажутся резкими. Но извините! Надоело, когда с моей страной не считаются.