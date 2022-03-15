"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут". Читать новость
ACROS: УЖЕ ПРОИЗОШЛО: - девальвация тенге и рубля; рост на все товары с первой по десятой необходимости; рост на авто, на запчасти, на семена, на гербициды, на жильё - наверное мне легче не писать чем писать на что подорожало - и это подорожание ощущают все люди и россияне и казахи и иностранцы пишущие в этом чате, наверное и вы лично ощутили этот рост цен на ВСЁ и на ВСЯ. Это ещё листики, цветочки впереди, мы ещё на старых, довоенных, запасах.
Ну так ты переживай за себя! что же ты за россиян переживаешь?! Меня всегда интересовали такие люди - сами живут в Казахстане, с Россией не связаны вообще никак, но очень за неё переживают. А ещё их мантра - надо прекратить дружить с Россией, выйти из ЕАЭС и из ОДКБ. Вот тогда заживём! Но стоило напасть "двадцати тысячам террористам", так сразу вспомнили о северном соседе, вспомнили о том, что "мы где-то там состоим", и о том, что "нам надо помочь!". Вот лично моя точка зрения - России давно пора перестать дружить со всеми подряд. Надо начинать жить для себя. А со всеми соседями и "союзниками" выстраивать чисто прагматические отношения - а какая мне польза от дружбы с тобой?!И требовать всякие ништяки от того,что мы позволяем себе дружить с кем-то там.Примерно так же поступает Америка. Со здоровым цинизмом.Ибо нечего! И чем Россия хуже тех же самых Штатов?! Мы вот Казахстану платим за аренду Байконура. Хотя после всего, произошедшего в январе, можно потребовать Байконур "в вечное пользование". ПыСы. Может быть, некоторым мои слова покажутся резкими. Но извините! Надоело, когда с моей страной не считаются.
Уже не ваш земляк: Вот лично моя точка зрения - России давно пора перестать дружить со всеми подряд. Надо начинать жить для себя. А со всеми соседями и "союзниками" выстраивать чисто прагматические отношения - а какая мне польза от дружбы с тобой?!И требовать всякие ништяки от того,что мы позволяем себе дружить с кем-то там.Примерно так же поступает Америка.
Да уж, геополитик и геостратег, жить для себя конечно хорошо, заняться внутренними проблемами и быть привлекательными для внешнего мира, в том числе союзников и партнёров. При этом, Александр Валерьевич ты же не не определяешь внешнюю политику страны, не решаешь вопросы с кем дружить и с кем ссориться.
Вот, депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев, если не ошибаюсь заместитель председателя комитета по делам СНГ предложил сблизиться с Северной Кореей и снять с нее санкции, взять курс на углубление интеграции, способствовать развитию общих проектов и совместно выполнять глобальные задачи». Возможно сходные интересы как в пословице: Рыбак рыбака видит издалека.
Уже не ваш земляк: Может быть, некоторым мои слова покажутся резкими. Но извините! Надоело, когда с моей страной не считаются.
Выше отметил за друзей союзников и как следует поддерживать с ними отношения. Ниже простой пример:
На днях Генассамблее ООН по резолюции, осуждающей российскую агрессию, с требованием вывести войска. При этом 141 государств поддержало из 193 голосовавших, 5 стран высказались против этого документа, 35 – воздержались. Помимо самой России текст не поддержали Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея.
Международная изоляция продолжается, позавчера состоялся телефонный разговор Байдена с СИ, в ходе которого первый предупредил китайского коллегу не оказывать содействие РФ в обход санкциям. Понятно. что это сигнал и другим странам, в том числе и нам. Ладно вам санкций на пользу, но мы же не готовы. Тут почитал, разные грамотеи пишут, что и запчасти на самолеты, поезда и.т.д. сделают, проблемы с изготовлением пластиковых карт с микрочипами оказываются имеются, более 90 процентов мед.оборудования импортные, не говоря уже бумаги для чеков, женских прокладок и.т.д. наверное все заместите отечественным производителем. Кстати, из Сирии экзотические хлопчики не приедут оказывать содействие в противостоянии с Украиной, на днях обсуждали.
Kairat stayer: На днях Генассамблее ООН по резолюции, осуждающей российскую агрессию, с требованием вывести войска. При этом 141 государств поддержало из 193 голосовавших, 5 стран высказались против этого документа, 35 – воздержались. Помимо самой России текст не поддержали Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея.
Абсолютно ни о чём голосование. По действиям надо смотреть. Санкции ввели меньше четверти мира. Остальные дружат с Россией. Индия, Китай, Бразилия, ОАЭ, Аргентина, Израиль и т.д. т.п. Америку уже послали с нефтью ОАЭ, Саудиты, Венесуэла. Они хотели попросить их увеличить добычу нефти чтобы обрушить цену. Их послали.
Kairat stayer: На днях Генассамблее ООН по резолюции, осуждающей российскую агрессию, с требованием вывести войска. При этом 141 государств поддержало из 193 голосовавших, 5 стран высказались против этого документа, 35 – воздержались. Помимо самой России текст не поддержали Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея.
Ну всё правильно. Безопасность России - дело самой России. Остальным она не нужна.
Victor Yang: Ну всё правильно. Безопасность России - дело самой России. Остальным она не нужна.
Чтобы обеспечить промышленную и продуктовую безопасность нужны технологии, с этим проблемы, скоро посевная, семена зерновых на 40% импортные были, картофеля более 90%. С 2014 года занимались импортозамещением, не дало ожидаемых результатов. Да и кубышка заморожена. Понятно, что внутренние дела, посмотрим.
Victor Yang: Безопасность России - дело самой России.
Не знаю возможно фейк, отмечают, что два источника CNN рассказали, что Россия просит Китай поставить сухие пайки долго хранящиеся пищевые продукты, выдаваемые солдатам в условиях, когда невозможно своевременно снабжать войска продовольствием.
фейк, был уже разбор кем-то - сухпай китайских солдат вряд ли подойдет солдатам других армий) максимум использовать его для раздачи гуманитарки тем, кто сидит в подвалах и не имеет возможности выбраться.
Цитата:
Kairat stayer: в ходе которого первый предупредил китайского коллегу не оказывать содействие РФ в обход санкциям
сомнительно, чтобы Китай кого-то боялся. Скоро конец месяца, обещали оказать проекты новой валюты между ЕАЭС и КНР, вот и посмотрим, с кем Китай) пока что они только жестко заявляют, что помнят кто бомбил посольство КНР в Югославии, и кто развязал кучу конфликтов в мире.
демократия по сшанатоес //На Украине запретили оппозиционные партииСНБО В перечень попавших под запрет вошли «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Партия Шария»; «Наши»; «Оппозиционный блок»; «Левая оппозиция»; «Союз левых сил»; «Держава»; «Прогрессивная социалистическая партия Украины»; «Социалистическая партия Украины»; «Социалисты»; «Блок Владимира Сальдо». Зеленский поручил министерству юстиции «немедленно обеспечить прекращение деятельности» этих организаций.//
как понимаю и Рада тогда должна быть распущена. там же от партий из списка депутаты . а кто же тогда изменения в конституцию будет принимать? неужели сенат сша ?
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