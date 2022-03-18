Цитата:
Артем Марусич:
Он об этом сам говорит.
Где!?
Я видимо не там стою, вдалеке? Не слышу его?
Вы где-то ближе, не сочтите за труд, что он где сказал? А главное -подумал, переведите пожалуйста.
Цитата:
Артем Марусич:
Или есть еще одна страна, разделяющая его позицию? Кроме 4-ех диктатур, 2 из которых удерживает у власти его армия.
Я считаю что омерикаци убили сотни тысяч японцев, сбросив бонбу на мирных жителей Хиросимы и Нагасаки. Кто ещё, какие страны поддерживают эту позицию?
А и ещё, сама Япония, вот неожиданность, поддерживают Омерику.
Цитата:
Артем Марусич:
Если о гражданской войне, то США безвозвратно потеряла миллион своих граждан (только военными), потратила миллиарды (огромные части бюджета) на войну и долгие годы имела дефицитный бюджет.
Я вам не верю!
Не могло быть, чтобы мудрые, демократичные, прагматичные омериканци, вот так бестолку потратили столько денег. Наверняка, вы что-то недоговариваете, и они с этого что-то поимели.
Цитата:
Артем Марусич:
то сейчас, американец может сказать: «Гражданская война забрала у нас пол века развития».
Это те омериканци, что придумали стриптиз, порнографию и гей-клубы или мы уже говорим про других?
Цитата:
Артем Марусич:
Вы сейчас поддерживаете не только потерю своего достатка, но и главным образом потерю достатка тех, кто сейчас учится в школе. Именн
Это меняет дело!
Я то было подумал, что ты за внакраинцев переживаш, А оно воно чо, оказываецца, за меня!
Тогда может санкции, снимишь, А то от хотел себей новый айфон, А йон подорожал. Так оно может я и сэкономлю чуть чуть, и тебе приятно, и мне экономия.
Цитата:
Артем Марусич:
Вы сейчас поддерживаете не
Я сейчас поддерживаю лишь то, что за слова надо отвечать. Сказавши А, не изворачиваться, как червячок на крючке, перед забросом удочки в водоём.