Отправлено: - 09:32

Артем Марусич:

Он об этом сам говорит.

Артем Марусич:

Или есть еще одна страна, разделяющая его позицию? Кроме 4-ех диктатур, 2 из которых удерживает у власти его армия.

Артем Марусич:

Если о гражданской войне, то США безвозвратно потеряла миллион своих граждан (только военными), потратила миллиарды (огромные части бюджета) на войну и долгие годы имела дефицитный бюджет.

Артем Марусич:

то сейчас, американец может сказать: «Гражданская война забрала у нас пол века развития».

Артем Марусич:

Вы сейчас поддерживаете не только потерю своего достатка, но и главным образом потерю достатка тех, кто сейчас учится в школе. Именн

Артем Марусич:

Вы сейчас поддерживаете не

Цитата:Где!?Я видимо не там стою, вдалеке? Не слышу его?Вы где-то ближе, не сочтите за труд, что он где сказал? А главное -подумал, переведите пожалуйста.Цитата:Я считаю что омерикаци убили сотни тысяч японцев, сбросив бонбу на мирных жителей Хиросимы и Нагасаки. Кто ещё, какие страны поддерживают эту позицию?А и ещё, сама Япония, вот неожиданность, поддерживают Омерику.Цитата:Я вам не верю!Не могло быть, чтобы мудрые, демократичные, прагматичные омериканци, вот так бестолку потратили столько денег. Наверняка, вы что-то недоговариваете, и они с этого что-то поимели.Цитата:Это те омериканци, что придумали стриптиз, порнографию и гей-клубы или мы уже говорим про других?Цитата:Это меняет дело!Я то было подумал, что ты за внакраинцев переживаш, А оно воно чо, оказываецца, за меня!Тогда может санкции, снимишь, А то от хотел себей новый айфон, А йон подорожал. Так оно может я и сэкономлю чуть чуть, и тебе приятно, и мне экономия.Цитата:Я сейчас поддерживаю лишь то, что за слова надо отвечать. Сказавши А, не изворачиваться, как червячок на крючке, перед забросом удочки в водоём.