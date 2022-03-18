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≡ Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43823
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 16:32
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Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром и 2 вагона с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16337
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 20.03.22 - 09:01
#120
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Цитата:
Skeptic:
"А при чём здесь сахар?"


согласен, название статьи надо переименовать.
название предлагать не буду, оно
на слуху.
ну а раз пока название про сахар,
то вот как учёные объясняют почему от сахара тупеют :
сахар разрушает жирную аминокислоту Омега-3, что приводит к ухудшению когнитивных способностей, мышления, памяти. Эта кислота защищает нейронные связи мозга.
Для того, чтобы умнеть, надо побольше есть продуктов, включающих жиры Омега-3 – например, лосось.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2873
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 20.03.22 - 09:08
#121
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Цитата:
Skeptic:
Читаю и думаю: "А при чём здесь сахар?"


По Правилам редакция может удалить не относящиеся к теме комменты, что она иногда и делает
Но надо же дать высказаться Марусичу!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
832
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 20.03.22 - 09:32
#122
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Цитата:
Артем Марусич:
Он об этом сам говорит.

Где!?
Я видимо не там стою, вдалеке? Не слышу его?
Вы где-то ближе, не сочтите за труд, что он где сказал? А главное -подумал, переведите пожалуйста.
Цитата:
Артем Марусич:
Или есть еще одна страна, разделяющая его позицию? Кроме 4-ех диктатур, 2 из которых удерживает у власти его армия.

Я считаю что омерикаци убили сотни тысяч японцев, сбросив бонбу на мирных жителей Хиросимы и Нагасаки. Кто ещё, какие страны поддерживают эту позицию?
А и ещё, сама Япония, вот неожиданность, поддерживают Омерику.
Цитата:
Артем Марусич:
Если о гражданской войне, то США безвозвратно потеряла миллион своих граждан (только военными), потратила миллиарды (огромные части бюджета) на войну и долгие годы имела дефицитный бюджет.

Я вам не верю!
Не могло быть, чтобы мудрые, демократичные, прагматичные омериканци, вот так бестолку потратили столько денег. Наверняка, вы что-то недоговариваете, и они с этого что-то поимели.
Цитата:
Артем Марусич:
то сейчас, американец может сказать: «Гражданская война забрала у нас пол века развития».

Это те омериканци, что придумали стриптиз, порнографию и гей-клубы или мы уже говорим про других?
Цитата:
Артем Марусич:
Вы сейчас поддерживаете не только потерю своего достатка, но и главным образом потерю достатка тех, кто сейчас учится в школе. Именн

Это меняет дело!
Я то было подумал, что ты за внакраинцев переживаш, А оно воно чо, оказываецца, за меня!
:oops:
Тогда может санкции, снимишь, А то от хотел себей новый айфон, А йон подорожал. Так оно может я и сэкономлю чуть чуть, и тебе приятно, и мне экономия.
Цитата:
Артем Марусич:
Вы сейчас поддерживаете не

Я сейчас поддерживаю лишь то, что за слова надо отвечать. Сказавши А, не изворачиваться, как червячок на крючке, перед забросом удочки в водоём.
:lol:
Профайл
Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
376
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 20.03.22 - 09:35
#123
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Цитата:
таноми52:
По Правилам редакция может удалить не относящиеся к теме комменты, что она иногда и делает Но надо же дать высказаться Марусичу!


Цитата:
Тимур Гафуров
Если дефицит сахара связан с политикой, то вполне естестве6нно, что и тема будет политизироваться.


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