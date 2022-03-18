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Артем Марусич: 8 лет как Россия отобрала у Украины Крым, как офицер ФСБ со своим отрядом, превратил вооруженные столкновения митингующих (которые по его словам утихли бы в скоре) в полноценную войну, а сам стал министром обороны ДНР. Естественно, что война это плохо, ну а что должна делать Украинская армия, если ее Территорию пытаются отобрать уже 8 лет? Путлер в свое время, когда чеченцы хотели независимости, воевал в Чечне и не дал людям на этой территории независимости. Почему, Украина должна раздавать свои области, причем, по выдуманным причинам, что даже не скрывается уже?

Цитата:Всё это произошло после майдана. Я думаю вы не совсем глупы, что бы понять, почему всё это произошло. Россия платила за Крым, Украине хорошие деньги. И все понимали, что если Украина уйдёт на запад, там будут базы США и НАТО. Крым - стратегически важный объект. Ну и далее, почему бы США западу не развивать курортный бизнес, строить школы и санатории, ни кто бы не был против. Но они почему то решили напичкать страну радикально настроенную, вооружением. Зачем? В итоге они ещё и спасибо скажут, за то что это вооружение не на запад пошло.