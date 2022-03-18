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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 22:29
Цитата:
После прихода ОДКБ абайка стал оставлять в разы меньше коментариев? Почему? Где болит? Обе руки целы?
Don Julio:
Почему!?
Почему!?
После прихода ОДКБ абайка стал оставлять в разы меньше коментариев? Почему? Где болит? Обе руки целы?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 832
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 22:30
Цитата:
Если хочете знать моё мнение, я бы посоветовал учитывать умственный интелек собеседника.
И отвечать, учитывая оное, самым незатейливым методом.
Где? В Караганде!
Почему? По-кочену!
Ну и далее по тексту...
Цитата:
Помню мне на тое, вручили глаз от бараньей головы.
Поверьте, ни глаз, ни другой мой орган, отнюдь им было не до радости...
elektron:
Минута прошла, какие будут рекомендации?
Минута прошла, какие будут рекомендации?
Если хочете знать моё мнение, я бы посоветовал учитывать умственный интелек собеседника.
И отвечать, учитывая оное, самым незатейливым методом.
Где? В Караганде!
Почему? По-кочену!
Ну и далее по тексту...
Цитата:
maxsaf:
Аж глаз радует
Аж глаз радует
Помню мне на тое, вручили глаз от бараньей головы.
Поверьте, ни глаз, ни другой мой орган, отнюдь им было не до радости...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 832
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 22:32
Цитата:
Это элементарно!
Примените дедуктивный метод, Ватсон!
maxsaf:
После прихода ОДКБ абайка стал оставлять в разы меньше коментариев? Почему? Где болит? Обе руки целы?
После прихода ОДКБ абайка стал оставлять в разы меньше коментариев? Почему? Где болит? Обе руки целы?
Это элементарно!
Примените дедуктивный метод, Ватсон!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8948
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 22:44
Цитата:
Как же я рад, что не знаю, что такое тое
Не то что бы я против обычаев, но у всех они разные. Мож в африку съездить, там ещё чего понабраться?
[Исправлено: elektron, 18.03.2022 - 17:47]
Don Julio:
Помню мне на тое, вручили глаз от бараньей головы.
Помню мне на тое, вручили глаз от бараньей головы.
Как же я рад, что не знаю, что такое тое
Не то что бы я против обычаев, но у всех они разные. Мож в африку съездить, там ещё чего понабраться?
[Исправлено: elektron, 18.03.2022 - 17:47]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15111
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 22:51
Цитата:
Той - это пир, торжество.
elektron:
тое
тое
Той - это пир, торжество.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8948
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 22:55
Цитата:
Ну такое бывало, но без глаз баранов. Шашлыки, манты, пельмени, борщ, плов, всё было, но глаза барана не видел...
Victor Yang:
Той - это пир, торжество.
Той - это пир, торжество.
Ну такое бывало, но без глаз баранов. Шашлыки, манты, пельмени, борщ, плов, всё было, но глаза барана не видел...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8948
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 22:59
У меня создаётся ощущение, что ОДКБ рановато ушли.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 23:33
Цитата:
Они ближе чем некоторые думают)
elektron:
У меня создаётся ощущение, что ОДКБ рановато ушли.
У меня создаётся ощущение, что ОДКБ рановато ушли.
Они ближе чем некоторые думают)
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1848
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.03.22 - 02:12
Цитата:
Открою тебе секрет - здесь некоторые вообще не думают. Ибо нечем.
ПыСы. Сначала хотел написать и про канадцев и американцев - водителей-дальнобойщиков, но потом передумал.
ПыПыСы. Оценил слог?
maxsaf:
Они ближе чем некоторые думают)
Они ближе чем некоторые думают)
Открою тебе секрет - здесь некоторые вообще не думают. Ибо нечем.
ПыСы. Сначала хотел написать и про канадцев и американцев - водителей-дальнобойщиков, но потом передумал.
ПыПыСы. Оценил слог?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16337
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.03.22 - 12:55
мое мнение усиливается с каждым днем
Цитата:
[Исправлено: alex_60, 19.03.2022 - 12:56]
Цитата:
alex_60:
народные новости надо переименовать в новости из дурдома, а вопросы редакции и сообществу в ветку юмора. мое мнение.
народные новости надо переименовать в новости из дурдома, а вопросы редакции и сообществу в ветку юмора. мое мнение.
[Исправлено: alex_60, 19.03.2022 - 12:56]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8948
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.03.22 - 23:43
Цитата:
Всё это произошло после майдана. Я думаю вы не совсем глупы, что бы понять, почему всё это произошло. Россия платила за Крым, Украине хорошие деньги. И все понимали, что если Украина уйдёт на запад, там будут базы США и НАТО. Крым - стратегически важный объект. Ну и далее, почему бы США западу не развивать курортный бизнес, строить школы и санатории, ни кто бы не был против. Но они почему то решили напичкать страну радикально настроенную, вооружением. Зачем? В итоге они ещё и спасибо скажут, за то что это вооружение не на запад пошло.
Артем Марусич: 8 лет как Россия отобрала у Украины Крым, как офицер ФСБ со своим отрядом, превратил вооруженные столкновения митингующих (которые по его словам утихли бы в скоре) в полноценную войну, а сам стал министром обороны ДНР. Естественно, что война это плохо, ну а что должна делать Украинская армия, если ее Территорию пытаются отобрать уже 8 лет? Путлер в свое время, когда чеченцы хотели независимости, воевал в Чечне и не дал людям на этой территории независимости. Почему, Украина должна раздавать свои области, причем, по выдуманным причинам, что даже не скрывается уже?
Всё это произошло после майдана. Я думаю вы не совсем глупы, что бы понять, почему всё это произошло. Россия платила за Крым, Украине хорошие деньги. И все понимали, что если Украина уйдёт на запад, там будут базы США и НАТО. Крым - стратегически важный объект. Ну и далее, почему бы США западу не развивать курортный бизнес, строить школы и санатории, ни кто бы не был против. Но они почему то решили напичкать страну радикально настроенную, вооружением. Зачем? В итоге они ещё и спасибо скажут, за то что это вооружение не на запад пошло.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8948
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.03.22 - 23:52
Цитата:
А не чё, что на них (если бы была возможность) хотели атомную бомбу сбросить, Это как же надо любить "свой" народ?
elektron:
Артем Марусич: 8 лет как Россия отобрала у Украины Крым
Артем Марусич: 8 лет как Россия отобрала у Украины Крым
А не чё, что на них (если бы была возможность) хотели атомную бомбу сбросить, Это как же надо любить "свой" народ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8948
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 00:04
Цитата:
Тут вы опять всё перепутали. Там велись боевые действия против террористов. А против кого воевала всё это время Украина?
elektron:
воевал в Чечне и не дал людям на этой территории независимости.
воевал в Чечне и не дал людям на этой территории независимости.
Тут вы опять всё перепутали. Там велись боевые действия против террористов. А против кого воевала всё это время Украина?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16337
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 08:48
начинаешь понимать в чем отличие Нового года от Наурыза.
Вчера был бешбармак, сегодня утром на завтрак бешбармак,
значит Наурыз во дворе. а ведь все еще только начинается.
Вчера был бешбармак, сегодня утром на завтрак бешбармак,
значит Наурыз во дворе. а ведь все еще только начинается.
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