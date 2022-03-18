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elektron:

Кстати в КЗ был один такой - языковой патруль устраивал, в -на Украину смылся, в России как то про языковые патрули не слыхал. Вот же чудю!

Цитата:А про скинхэдов не слыхали? Когда они громили рынки, избивали арматурами выходцев из центральной азии, и в принципе смерти не считали. Потом из новостей узнавали иногда, что сколько нить там скончалось. А стоп хамы всякие? А этот который самосуд над якобы педофилами устраивал? А мужское государство и прочие радикалы.И правда, вы верите в чудо, в то, что в какой то стране нет радикалов. Они есть везде и всегда, от крайних левых, до крайней правых. При авторитаризме, при диктатуре, есть естественно пропаганда и она делает вид, что есть только одна в мире правильная позиция - наша, а если вы поддерживаете другую позицию, то вы не наш.Американцы к примеру, те что поддерживали войну, не считали антивоенное движение «не нашими, нац предателями», антивоенное движение не подвергалось репрессиям, им давали возможность высказываться, митинговать.В нашем же случае, диктатуры и пропаганды, считается, что есть только одна правильная позиция, «Наша», и даже если наш враг, поступает так же, как поступали мы, то мы всегда поступали правильно, а враг всегда поступает не правильно. И обратный вариант, если наш враг поступал плохо, то мы поступая так же, поступаем исключительно хорошо.При подобном уровне пропаганды, уже нельзя дать человеку поверить в то, что позиции у людей могут быть разные, что не все люди хотят войны, а если такие люди и есть, то это враги, 5-я колонна, с которой срочно нужно бороться.Если человек увидит реальность и если его критическое мышление сохранилось, если у него еще остались силы на то, что бы думать (хотябы взять и решить задачу по алгебре за 9-ый класс) и он подумает о том, что и как ему говорят - он просто может осознать, что живет во власти пропаганды (тем более, ему уже об этом сказали редактора и ведущие основных пропагандистских каналов).А скоро человек еще поймет, что врали не только об украинцах и войне, но и об успехах импортозамещения и величии РФ (годовой бюджет которой до войны был равен капитализации компании Apple). Одной компании, в одной стране. А стран сотни, в них миллионы компаний. Россия это пару процентов мировой экономики. Мир от исчезновения России с рынка, заметит исчезновения пары процентов товаров и услуг. Россия от исчезновения торговли с миром, заметит исчезновение 97% всего вокруг.