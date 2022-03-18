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Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
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Я робот(Пользователи)
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Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 16:32
Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром и 2 вагона с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.
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- 831
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 23:35
Цитата:
Цитата:
Как чудесно, когда не имея цыфр, требовать это от других, таки и на чем позвольте узнать, зиждется ваша уверенность, что их больше или меньше чем, где?
Тогда в чем ценность данных, тобою озвученных?
Цитата:
Я извиняюсь, и сколько сожгли на протестах за последнюю неделю в США, в сравнении с аналогичным периодом отчетного года?
Цитата:
А есть аналогично, данные в % когда Омерика начинала военные операции, у них есть свой% одобренный кем? ООН или сенатом?
РС ответа не жду, тем более, вопросы не касаются наличия/отсутствия сахара на границе.
Артем Марусич:
Их там не больше и не меньше чем в любой другой стране,
Их там не больше и не меньше чем в любой другой стране,
Цитата:
Артем Марусич:
Покажите на цифрах, больше ли их сем в Казахстане к примеру или в РФ?
Покажите на цифрах, больше ли их сем в Казахстане к примеру или в РФ?
Как чудесно, когда не имея цыфр, требовать это от других, таки и на чем позвольте узнать, зиждется ваша уверенность, что их больше или меньше чем, где?
Тогда в чем ценность данных, тобою озвученных?
Цитата:
Артем Марусич:
и жгут там на протестах не больше и не меньше, чем на протестах в других странах.
и жгут там на протестах не больше и не меньше, чем на протестах в других странах.
Я извиняюсь, и сколько сожгли на протестах за последнюю неделю в США, в сравнении с аналогичным периодом отчетного года?
Цитата:
Артем Марусич:
Если мы считаем, что за определенный процент радикалов в стране, РФ может начать «Военную спец операцию» - хотелось бы знать, о каком % подобных граждан идет речь?
Если мы считаем, что за определенный процент радикалов в стране, РФ может начать «Военную спец операцию» - хотелось бы знать, о каком % подобных граждан идет речь?
А есть аналогично, данные в % когда Омерика начинала военные операции, у них есть свой% одобренный кем? ООН или сенатом?
РС ответа не жду, тем более, вопросы не касаются наличия/отсутствия сахара на границе.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10958
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 23:35
Цитата:
Артем Марусич: 8 лет как Россия отобрала у Украины Крым, как офицер ФСБ со своим отрядом, превратил вооруженные столкновенияСчитаю тема может быть закрыта. Теперь понятно всё. Че ты смуту то наводишь? Работай там, всё нормально будет. Америкосы тебе гражданство сделают.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 831
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 23:41
Цитата:
Уже лет 500,как Омерика истребила всех коренных жителей, индейцев. Завезла, скажу толерантно, африканцев, культивирую рабство.
А теперь, учит весь мир демократии и как правильно бомбить детей.
РС про сахар, там основной источник экспорта, с Омерики был сахар. Так что всё по теме...
Артем Марусич:
8 лет как Россия отобрала у Украины Крым, как офицер ФСБ со своим отрядом, превратил вооруженные столкновения
8 лет как Россия отобрала у Украины Крым, как офицер ФСБ со своим отрядом, превратил вооруженные столкновения
Уже лет 500,как Омерика истребила всех коренных жителей, индейцев. Завезла, скажу толерантно, африканцев, культивирую рабство.
А теперь, учит весь мир демократии и как правильно бомбить детей.
РС про сахар, там основной источник экспорта, с Омерики был сахар. Так что всё по теме...
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 23:54
Цитата:
А про скинхэдов не слыхали? Когда они громили рынки, избивали арматурами выходцев из центральной азии, и в принципе смерти не считали. Потом из новостей узнавали иногда, что сколько нить там скончалось. А стоп хамы всякие? А этот который самосуд над якобы педофилами устраивал? А мужское государство и прочие радикалы.
И правда, вы верите в чудо, в то, что в какой то стране нет радикалов. Они есть везде и всегда, от крайних левых, до крайней правых. При авторитаризме, при диктатуре, есть естественно пропаганда и она делает вид, что есть только одна в мире правильная позиция - наша, а если вы поддерживаете другую позицию, то вы не наш.
Американцы к примеру, те что поддерживали войну, не считали антивоенное движение «не нашими, нац предателями», антивоенное движение не подвергалось репрессиям, им давали возможность высказываться, митинговать.
В нашем же случае, диктатуры и пропаганды, считается, что есть только одна правильная позиция, «Наша», и даже если наш враг, поступает так же, как поступали мы, то мы всегда поступали правильно, а враг всегда поступает не правильно. И обратный вариант, если наш враг поступал плохо, то мы поступая так же, поступаем исключительно хорошо.
При подобном уровне пропаганды, уже нельзя дать человеку поверить в то, что позиции у людей могут быть разные, что не все люди хотят войны, а если такие люди и есть, то это враги, 5-я колонна, с которой срочно нужно бороться.
Если человек увидит реальность и если его критическое мышление сохранилось, если у него еще остались силы на то, что бы думать (хотябы взять и решить задачу по алгебре за 9-ый класс) и он подумает о том, что и как ему говорят - он просто может осознать, что живет во власти пропаганды (тем более, ему уже об этом сказали редактора и ведущие основных пропагандистских каналов).
А скоро человек еще поймет, что врали не только об украинцах и войне, но и об успехах импортозамещения и величии РФ (годовой бюджет которой до войны был равен капитализации компании Apple). Одной компании, в одной стране. А стран сотни, в них миллионы компаний. Россия это пару процентов мировой экономики. Мир от исчезновения России с рынка, заметит исчезновения пары процентов товаров и услуг. Россия от исчезновения торговли с миром, заметит исчезновение 97% всего вокруг.
elektron:
Кстати в КЗ был один такой - языковой патруль устраивал, в -на Украину смылся, в России как то про языковые патрули не слыхал. Вот же чудю!
Кстати в КЗ был один такой - языковой патруль устраивал, в -на Украину смылся, в России как то про языковые патрули не слыхал. Вот же чудю!
А про скинхэдов не слыхали? Когда они громили рынки, избивали арматурами выходцев из центральной азии, и в принципе смерти не считали. Потом из новостей узнавали иногда, что сколько нить там скончалось. А стоп хамы всякие? А этот который самосуд над якобы педофилами устраивал? А мужское государство и прочие радикалы.
И правда, вы верите в чудо, в то, что в какой то стране нет радикалов. Они есть везде и всегда, от крайних левых, до крайней правых. При авторитаризме, при диктатуре, есть естественно пропаганда и она делает вид, что есть только одна в мире правильная позиция - наша, а если вы поддерживаете другую позицию, то вы не наш.
Американцы к примеру, те что поддерживали войну, не считали антивоенное движение «не нашими, нац предателями», антивоенное движение не подвергалось репрессиям, им давали возможность высказываться, митинговать.
В нашем же случае, диктатуры и пропаганды, считается, что есть только одна правильная позиция, «Наша», и даже если наш враг, поступает так же, как поступали мы, то мы всегда поступали правильно, а враг всегда поступает не правильно. И обратный вариант, если наш враг поступал плохо, то мы поступая так же, поступаем исключительно хорошо.
При подобном уровне пропаганды, уже нельзя дать человеку поверить в то, что позиции у людей могут быть разные, что не все люди хотят войны, а если такие люди и есть, то это враги, 5-я колонна, с которой срочно нужно бороться.
Если человек увидит реальность и если его критическое мышление сохранилось, если у него еще остались силы на то, что бы думать (хотябы взять и решить задачу по алгебре за 9-ый класс) и он подумает о том, что и как ему говорят - он просто может осознать, что живет во власти пропаганды (тем более, ему уже об этом сказали редактора и ведущие основных пропагандистских каналов).
А скоро человек еще поймет, что врали не только об украинцах и войне, но и об успехах импортозамещения и величии РФ (годовой бюджет которой до войны был равен капитализации компании Apple). Одной компании, в одной стране. А стран сотни, в них миллионы компаний. Россия это пару процентов мировой экономики. Мир от исчезновения России с рынка, заметит исчезновения пары процентов товаров и услуг. Россия от исчезновения торговли с миром, заметит исчезновение 97% всего вокруг.
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 20.03.22 - 00:05
Цитата:
Проблема в том, что во первых это пропаганда. Индейцы проиграли две ужасно кровопролитные и жестокие воны против американцев. Первый раз индейцы сражались за Британию, и если Британцы остались на острове, то по индейцы были в Америке. После этого, в гражданской войне, индейцы сражались на стороне южных, рабовладельческих штатов и так же были разбиты. Да, были варварские времена, половина Америки, включая индейцев, считали, что рабство это хорошо.
Сто лет назад, Гитлер считал, что есть одна правильная нация, Арийская, Геббельс помог в этом убедить германию.
Сегодня путлер считает, что есть единственно верный мир, русский мир, государственные СМИ убедили в этом россиян.
Don Julio:
Уже лет 500,как Омерика истребила всех коренных жителей
Уже лет 500,как Омерика истребила всех коренных жителей
Проблема в том, что во первых это пропаганда. Индейцы проиграли две ужасно кровопролитные и жестокие воны против американцев. Первый раз индейцы сражались за Британию, и если Британцы остались на острове, то по индейцы были в Америке. После этого, в гражданской войне, индейцы сражались на стороне южных, рабовладельческих штатов и так же были разбиты. Да, были варварские времена, половина Америки, включая индейцев, считали, что рабство это хорошо.
Сто лет назад, Гитлер считал, что есть одна правильная нация, Арийская, Геббельс помог в этом убедить германию.
Сегодня путлер считает, что есть единственно верный мир, русский мир, государственные СМИ убедили в этом россиян.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 831
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 20.03.22 - 00:07
Цитата:
В истории планеты Земля, имеется только один факт использования ядерного оружия в боевых целях. Когда в Хиросиме и Нагасаки, сразу, погибло до 200 тысяч мирных (!) граждан. Женщин, стариков, детей. И ещё сотни тысяч позднее от заболеваний последствий взрыва.
Догадайтесь, кто тот СветочЪ демократии, который это сотворил?
И ещё, интересно, кто понес ответственность за это?
Если можно, поимённо...
Артем Марусич:
При подобном уровне пропаганды, уже нельзя дать человеку поверить в
При подобном уровне пропаганды, уже нельзя дать человеку поверить в
В истории планеты Земля, имеется только один факт использования ядерного оружия в боевых целях. Когда в Хиросиме и Нагасаки, сразу, погибло до 200 тысяч мирных (!) граждан. Женщин, стариков, детей. И ещё сотни тысяч позднее от заболеваний последствий взрыва.
Догадайтесь, кто тот СветочЪ демократии, который это сотворил?
И ещё, интересно, кто понес ответственность за это?
Если можно, поимённо...
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 20.03.22 - 00:08
Извиняюсь, но мне нужно на реальный мир отвлечься. Комментарии ваши, если не перейду в другую новость к тому времени как освобожусь - прочту.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 831
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 20.03.22 - 00:11
Цитата:
А сейчас Марусич ведя одной рукой руль грузовика, а другой, набирая коменты что единственно правильная нация- Омериканская?
Цитата:
Я извиняюсь, но откуда у вас знания об том что делает или считает или думает Путин?
Это врождённая или приобретённая сверхспособность?
Или она выдаётся со склада вместе с гринкартой?
Артем Марусич:
Сто лет назад, Гитлер считал, что есть одна правильная нация, Арийская, Геббельс помог в этом убедить германию.
Сто лет назад, Гитлер считал, что есть одна правильная нация, Арийская, Геббельс помог в этом убедить германию.
А сейчас Марусич ведя одной рукой руль грузовика, а другой, набирая коменты что единственно правильная нация- Омериканская?
Цитата:
Артем Марусич:
Сегодня путлер считает, что есть единственно верный мир, русский мир, государственные СМИ убедили в этом россиян.
Сегодня путлер считает, что есть единственно верный мир, русский мир, государственные СМИ убедили в этом россиян.
Я извиняюсь, но откуда у вас знания об том что делает или считает или думает Путин?
Это врождённая или приобретённая сверхспособность?
Или она выдаётся со склада вместе с гринкартой?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8948
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 20.03.22 - 00:12
Цитата:
я про это говорил, что в любой стране есть. Но вот размах разный.Цитата:
Дико извиняюсь, что не за сахар и телевизоры спрашиваю, а чего эти англо саксы вообще на том материке потеряли?
Артем Марусич:
А про скинхэдов не слыхали?
А про скинхэдов не слыхали?
я про это говорил, что в любой стране есть. Но вот размах разный.Цитата:
Артем Марусич:
Индейцы проиграли две ужасно кровопролитные и жестокие воны против американцев.
Индейцы проиграли две ужасно кровопролитные и жестокие воны против американцев.
Дико извиняюсь, что не за сахар и телевизоры спрашиваю, а чего эти англо саксы вообще на том материке потеряли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 831
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 20.03.22 - 00:25
Цитата:
Ну вот видите!
Аж целых две, и оно им пошло, на пользу?
Тогда я не вижу причин, если внакраинцы проиграют хотя бы одну.
Согласитесь это в два раза меньше, чем проиграли, с ваших слов, индейцы..
Цитата:
Не, конечно, подождём. Всёж понятно, мани мани, баксы, зеленые шуршащие бумажки. Хотя и удивлен, что ты не договорился с Редакции об оплате за комменты за твёрдую конвертируемую валюту. Видать ты ишо не настоящий омериканец. Даже имея грин-карту.
Артем Марусич:
Индейцы проиграли две ужасно кровопролитные и жестокие воны против американцев.
Индейцы проиграли две ужасно кровопролитные и жестокие воны против американцев.
Ну вот видите!
Аж целых две, и оно им пошло, на пользу?
Тогда я не вижу причин, если внакраинцы проиграют хотя бы одну.
Согласитесь это в два раза меньше, чем проиграли, с ваших слов, индейцы..
Цитата:
Артем Марусич:
Извиняюсь, но мне нужно на реальный мир отвлечься. Комментарии ваши, если не перейду в другую новость к тому времени как освобожусь - прочту.
Извиняюсь, но мне нужно на реальный мир отвлечься. Комментарии ваши, если не перейду в другую новость к тому времени как освобожусь - прочту.
Не, конечно, подождём. Всёж понятно, мани мани, баксы, зеленые шуршащие бумажки. Хотя и удивлен, что ты не договорился с Редакции об оплате за комменты за твёрдую конвертируемую валюту. Видать ты ишо не настоящий омериканец. Даже имея грин-карту.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 831
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 20.03.22 - 00:38
Цитата:
Пропаганда что омериканци истребили индейцев!?
Скажите это индейцам!
И теперь, я знаю как называется истребление людей на омериканском изыке.
Она называется пропагандой!?
Как чудесно!
Тогда мы об чем здесь обсуждаем, какие такие-то войны!?
Сейчас Россия ведёт пропаганду против нациков навнаКраине. Омерика провела надысь пропаганду в Афганистане.
Кстати, а и где Байдеббельс собирается провести пропаганду на этой неделе?
Кого напропагандировать? Китай?
[Исправлено: Don Julio, 20.03.2022 - 00:39]
Артем Марусич:
Проблема в том, что во первых это пропаганда.
Проблема в том, что во первых это пропаганда.
Пропаганда что омериканци истребили индейцев!?
Скажите это индейцам!
И теперь, я знаю как называется истребление людей на омериканском изыке.
Она называется пропагандой!?
Как чудесно!
Тогда мы об чем здесь обсуждаем, какие такие-то войны!?
Сейчас Россия ведёт пропаганду против нациков навнаКраине. Омерика провела надысь пропаганду в Афганистане.
Кстати, а и где Байдеббельс собирается провести пропаганду на этой неделе?
Кого напропагандировать? Китай?
[Исправлено: Don Julio, 20.03.2022 - 00:39]
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 20.03.22 - 01:18
Цитата:
Он об этом сам говорит. Или есть еще одна страна, разделяющая его позицию? Кроме 4-ех диктатур, 2 из которых удерживает у власти его армия.
Don Julio:
Я извиняюсь, но откуда у вас знания об том что делает или считает или думает Путин?
Я извиняюсь, но откуда у вас знания об том что делает или считает или думает Путин?
Он об этом сам говорит. Или есть еще одна страна, разделяющая его позицию? Кроме 4-ех диктатур, 2 из которых удерживает у власти его армия.
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 20.03.22 - 01:31
Цитата:
Если о гражданской войне, то США безвозвратно потеряла миллион своих граждан (только военными), потратила миллиарды (огромные части бюджета) на войну и долгие годы имела дефицитный бюджет. Если не спорить о цифрах, то сейчас, американец может сказать: «Гражданская война забрала у нас пол века развития». Споры могут быть, только о количестве потерянных десятилетий, а не о ее выгоде или правильности.
Вы сейчас поддерживаете не только потерю своего достатка, но и главным образом потерю достатка тех, кто сейчас учится в школе. Именно они будут пытаться вернуться к тому уровню, с которого вы их сейчас отбрасываете.
Don Julio:
Тогда я не вижу причин, если внакраинцы проиграют хотя бы одну.
Тогда я не вижу причин, если внакраинцы проиграют хотя бы одну.
Если о гражданской войне, то США безвозвратно потеряла миллион своих граждан (только военными), потратила миллиарды (огромные части бюджета) на войну и долгие годы имела дефицитный бюджет. Если не спорить о цифрах, то сейчас, американец может сказать: «Гражданская война забрала у нас пол века развития». Споры могут быть, только о количестве потерянных десятилетий, а не о ее выгоде или правильности.
Вы сейчас поддерживаете не только потерю своего достатка, но и главным образом потерю достатка тех, кто сейчас учится в школе. Именно они будут пытаться вернуться к тому уровню, с которого вы их сейчас отбрасываете.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4579
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 20.03.22 - 02:44
Цитата:
___Где ответ на #110 ??
Артем Марусич:
___Где ответ на #110 ??
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