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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 381 из 381«1...379380381
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2890
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 22:47
#3801
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Цитата:
Тимур Гафуров:
не соблюдает обыкновенных вежливости и такта



Точно.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8948
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 22:52
#3802
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Вы уверены? Ну так дайте любую ссылку навскидку. Или это для вас очень сложно?

Уважаемый Тимур, я так считаю Вы слегка не правильно проводите политику партии. Или уж красьте, то что не адекватно, или пропускайте всё. На Марусича я могу навскидку минимум 5-ть коментов в статье про сахар, Вы понимаете, статья про сахар, но приходит марусич и она политизируется. Так же комет Барышниковой Отправлено: 19.03.22 - 07:51#13 Цитата:Магазин "Светофор"Что в россии что в Казахстане Светофор считается бичовским магазином. Считаю, не только как антиреклама, но и оскорблением пользователей, которые там покупки делают, не был удалён
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2890
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 22:59
#3803
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Цитата:
elektron:
не только как антиреклама, но и оскорблением


Почему только Боярышников, но и ВИТ и Сайлау сказали что продукты там ГАВ.., а ширпотреб можно взять, Тоже заинтересовался: - буду проезжать через Рудный - заедем посмотрим цены.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8948
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 23:02
#3804
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Цитата:
ACROS:
Почему только Боярышников, но и ВИТ и Сайлау сказали что продукты там ГАВ.

Вы разницу в описывании товара и считать "Светофор считается бичовским", то есть, кто там покупает - видите?
Заедете, и вас боярышникова бичом назовёт, переформулирую, для не доходчивых. :lol: :lol:

[Исправлено: elektron, 19.03.2022 - 18:06]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2890
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 23:21
#3805
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Что то стало много жалобщиков и нытиков: - считаю - это от ЭЛЕМЕНТАРНОГО неумения вести диалог, диспут, спор; отсутствия элементарного житейского такта и культуры поведения в общественных местах и должного уважения к чужому пусть и противоположному, отличного от вашего, но чужому мнению.

Если писать анонимно и из-за угла - это не значить что безответственно.

Сами между собой разосрё...сь, не умея грамотно и убедительно доказывать свою точку зрения, и бежите к редакции: - "..дядя Тимур, а этот нехороший , а этот обзывается, а это какает где попало, а почему ему можно, а мне нельзя...".

В чужой монастырь со своим уставом .... - кому не нравиться здешние правила - никто никого не держит - никто никого арканом насильно сюда не затаскивал, все сами пришли и согласились с этими правилами - не нравится - попутного ветра и находите другой форум где ВСЁ и ВСЯ вас будет устраивать.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2890
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 23:22
#3806
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Цитата:
elektron:
вас боярышникова бичом назовёт,


Велика печалька: - ну и пусть называет, от этого я не стану же бичём, Добринцов не стал же.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8948
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 23:30
#3807
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Цитата:
ACROS:
Велика печалька: -

Речь то и не о вас, а о бо всех посетителях. это реальная дискриминация.

[Исправлено: elektron, 19.03.2022 - 18:31]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10958
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 00:02
#3808
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Может кто и предлагал до меня, потому я не буду оспаривать на авторские права ), на нашего уже теперь земляка . Считаю открыть отдельную ветку. Вечная дискуссия редакции и земельки, а мы будем смотреть и если нам разрешат, то и к дискусиюи присоединемся. Название сами придумавайте
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4579
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 02:21
#3809
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Цитата:
elektron:

-----Согласен с вами - статья про сахар . а комменты провокационные со стороны *уважаемого*. Вот и сегодня тоже сплошная политика . Раньше за комменты не по теме
другое было . По себе помню . Чувствуется , к сожалению , некоторая предвзятость .

[Исправлено: Гога, 19.03.2022 - 23:24]
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