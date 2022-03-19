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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 22:47
Цитата:
Точно.
Тимур Гафуров:
не соблюдает обыкновенных вежливости и такта
не соблюдает обыкновенных вежливости и такта
Точно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 8948
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 22:52
Цитата:
Уважаемый Тимур, я так считаю Вы слегка не правильно проводите политику партии. Или уж красьте, то что не адекватно, или пропускайте всё. На Марусича я могу навскидку минимум 5-ть коментов в статье про сахар, Вы понимаете, статья про сахар, но приходит марусич и она политизируется. Так же комет Барышниковой Отправлено: 19.03.22 - 07:51#13 Цитата:Магазин "Светофор"Что в россии что в Казахстане Светофор считается бичовским магазином. Считаю, не только как антиреклама, но и оскорблением пользователей, которые там покупки делают, не был удалён
Тимур Гафуров:
Вы уверены? Ну так дайте любую ссылку навскидку. Или это для вас очень сложно?
Вы уверены? Ну так дайте любую ссылку навскидку. Или это для вас очень сложно?
Уважаемый Тимур, я так считаю Вы слегка не правильно проводите политику партии. Или уж красьте, то что не адекватно, или пропускайте всё. На Марусича я могу навскидку минимум 5-ть коментов в статье про сахар, Вы понимаете, статья про сахар, но приходит марусич и она политизируется. Так же комет Барышниковой Отправлено: 19.03.22 - 07:51#13 Цитата:Магазин "Светофор"Что в россии что в Казахстане Светофор считается бичовским магазином. Считаю, не только как антиреклама, но и оскорблением пользователей, которые там покупки делают, не был удалён
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 22:59
Цитата:
Почему только Боярышников, но и ВИТ и Сайлау сказали что продукты там ГАВ.., а ширпотреб можно взять, Тоже заинтересовался: - буду проезжать через Рудный - заедем посмотрим цены.
elektron:
не только как антиреклама, но и оскорблением
не только как антиреклама, но и оскорблением
Почему только Боярышников, но и ВИТ и Сайлау сказали что продукты там ГАВ.., а ширпотреб можно взять, Тоже заинтересовался: - буду проезжать через Рудный - заедем посмотрим цены.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8948
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 23:02
Цитата:
Вы разницу в описывании товара и считать "Светофор считается бичовским", то есть, кто там покупает - видите?
Заедете, и вас боярышникова бичом назовёт, переформулирую, для не доходчивых.
[Исправлено: elektron, 19.03.2022 - 18:06]
ACROS:
Почему только Боярышников, но и ВИТ и Сайлау сказали что продукты там ГАВ.
Почему только Боярышников, но и ВИТ и Сайлау сказали что продукты там ГАВ.
Вы разницу в описывании товара и считать "Светофор считается бичовским", то есть, кто там покупает - видите?
Заедете, и вас боярышникова бичом назовёт, переформулирую, для не доходчивых.
[Исправлено: elektron, 19.03.2022 - 18:06]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 23:21
Что то стало много жалобщиков и нытиков: - считаю - это от ЭЛЕМЕНТАРНОГО неумения вести диалог, диспут, спор; отсутствия элементарного житейского такта и культуры поведения в общественных местах и должного уважения к чужому пусть и противоположному, отличного от вашего, но чужому мнению.
Если писать анонимно и из-за угла - это не значить что безответственно.
Сами между собой разосрё...сь, не умея грамотно и убедительно доказывать свою точку зрения, и бежите к редакции: - "..дядя Тимур, а этот нехороший , а этот обзывается, а это какает где попало, а почему ему можно, а мне нельзя...".
В чужой монастырь со своим уставом .... - кому не нравиться здешние правила - никто никого не держит - никто никого арканом насильно сюда не затаскивал, все сами пришли и согласились с этими правилами - не нравится - попутного ветра и находите другой форум где ВСЁ и ВСЯ вас будет устраивать.
Если писать анонимно и из-за угла - это не значить что безответственно.
Сами между собой разосрё...сь, не умея грамотно и убедительно доказывать свою точку зрения, и бежите к редакции: - "..дядя Тимур, а этот нехороший , а этот обзывается, а это какает где попало, а почему ему можно, а мне нельзя...".
В чужой монастырь со своим уставом .... - кому не нравиться здешние правила - никто никого не держит - никто никого арканом насильно сюда не затаскивал, все сами пришли и согласились с этими правилами - не нравится - попутного ветра и находите другой форум где ВСЁ и ВСЯ вас будет устраивать.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 23:22
Цитата:
Велика печалька: - ну и пусть называет, от этого я не стану же бичём, Добринцов не стал же.
elektron:
вас боярышникова бичом назовёт,
вас боярышникова бичом назовёт,
Велика печалька: - ну и пусть называет, от этого я не стану же бичём, Добринцов не стал же.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8948
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 23:30
Цитата:
Речь то и не о вас, а о бо всех посетителях. это реальная дискриминация.
[Исправлено: elektron, 19.03.2022 - 18:31]
ACROS:
Велика печалька: -
Велика печалька: -
Речь то и не о вас, а о бо всех посетителях. это реальная дискриминация.
[Исправлено: elektron, 19.03.2022 - 18:31]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10958
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 00:02
Может кто и предлагал до меня, потому я не буду оспаривать на авторские права ), на нашего уже теперь земляка . Считаю открыть отдельную ветку. Вечная дискуссия редакции и земельки, а мы будем смотреть и если нам разрешат, то и к дискусиюи присоединемся. Название сами придумавайте
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4579
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.22 - 02:21
Цитата:
-----Согласен с вами - статья про сахар . а комменты провокационные со стороны *уважаемого*. Вот и сегодня тоже сплошная политика . Раньше за комменты не по теме
другое было . По себе помню . Чувствуется , к сожалению , некоторая предвзятость .
[Исправлено: Гога, 19.03.2022 - 23:24]
elektron:
-----Согласен с вами - статья про сахар . а комменты провокационные со стороны *уважаемого*. Вот и сегодня тоже сплошная политика . Раньше за комменты не по теме
другое было . По себе помню . Чувствуется , к сожалению , некоторая предвзятость .
[Исправлено: Гога, 19.03.2022 - 23:24]
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