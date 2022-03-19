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≡ "А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43822
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
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Магазин "Светофор" на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".
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D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
47
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 20.03.22 - 00:02
#75
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Просто хотят убрать светофор, кому то мешает,почему у нас не как в европе продвинутая система налогообложения, чем больше наценка на товар тем больше налог. У нас наши ростовщики могут походу неограниченно накручивать цены, я покупал муку на складских и попросили еще купить муку(разница в час) и в том же самом месте мука стала стоить на 100 тенге дороже.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10958
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 20.03.22 - 00:08
#76
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Цитата:
Didos:

Я и до всяких супермаркетов вкусно кушал. Меня местный магазин добринцов накормит )
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Страница 6 из 6«1...456
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