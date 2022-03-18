Прогноз на 5 дней
небольшая облачность-20°C
  • 777 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • ЮЗ, 3.51 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
 
 
Страница 8 из 8«1...678
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43822
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 16:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром и 2 вагона с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.
Читать новость

Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
830
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 23:35
#105
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Их там не больше и не меньше чем в любой другой стране,

Цитата:
Артем Марусич:
Покажите на цифрах, больше ли их сем в Казахстане к примеру или в РФ?

Как чудесно, когда не имея цыфр, требовать это от других, таки и на чем позвольте узнать, зиждется ваша уверенность, что их больше или меньше чем, где?
Тогда в чем ценность данных, тобою озвученных?
Цитата:
Артем Марусич:
и жгут там на протестах не больше и не меньше, чем на протестах в других странах.

Я извиняюсь, и сколько сожгли на протестах за последнюю неделю в США, в сравнении с аналогичным периодом отчетного года?
Цитата:
Артем Марусич:
Если мы считаем, что за определенный процент радикалов в стране, РФ может начать «Военную спец операцию» - хотелось бы знать, о каком % подобных граждан идет речь?

А есть аналогично, данные в % когда Омерика начинала военные операции, у них есть свой% одобренный кем? ООН или сенатом?
РС ответа не жду, тем более, вопросы не касаются наличия/отсутствия сахара на границе.
:lol:
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10958
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 23:35
#106
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич: 8 лет как Россия отобрала у Украины Крым, как офицер ФСБ со своим отрядом, превратил вооруженные столкновения
Считаю тема может быть закрыта. Теперь понятно всё. Че ты смуту то наводишь? Работай там, всё нормально будет. Америкосы тебе гражданство сделают.
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
830
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 23:41
#107
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
8 лет как Россия отобрала у Украины Крым, как офицер ФСБ со своим отрядом, превратил вооруженные столкновения

Уже лет 500,как Омерика истребила всех коренных жителей, индейцев. Завезла, скажу толерантно, африканцев, культивирую рабство.
А теперь, учит весь мир демократии и как правильно бомбить детей.
РС про сахар, там основной источник экспорта, с Омерики был сахар. Так что всё по теме...
:lol:
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
361
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 23:54
#108
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кстати в КЗ был один такой - языковой патруль устраивал, в -на Украину смылся, в России как то про языковые патрули не слыхал. Вот же чудю!

А про скинхэдов не слыхали? Когда они громили рынки, избивали арматурами выходцев из центральной азии, и в принципе смерти не считали. Потом из новостей узнавали иногда, что сколько нить там скончалось. А стоп хамы всякие? А этот который самосуд над якобы педофилами устраивал? А мужское государство и прочие радикалы.

И правда, вы верите в чудо, в то, что в какой то стране нет радикалов. Они есть везде и всегда, от крайних левых, до крайней правых. При авторитаризме, при диктатуре, есть естественно пропаганда и она делает вид, что есть только одна в мире правильная позиция - наша, а если вы поддерживаете другую позицию, то вы не наш.

Американцы к примеру, те что поддерживали войну, не считали антивоенное движение «не нашими, нац предателями», антивоенное движение не подвергалось репрессиям, им давали возможность высказываться, митинговать.

В нашем же случае, диктатуры и пропаганды, считается, что есть только одна правильная позиция, «Наша», и даже если наш враг, поступает так же, как поступали мы, то мы всегда поступали правильно, а враг всегда поступает не правильно. И обратный вариант, если наш враг поступал плохо, то мы поступая так же, поступаем исключительно хорошо.

При подобном уровне пропаганды, уже нельзя дать человеку поверить в то, что позиции у людей могут быть разные, что не все люди хотят войны, а если такие люди и есть, то это враги, 5-я колонна, с которой срочно нужно бороться.

Если человек увидит реальность и если его критическое мышление сохранилось, если у него еще остались силы на то, что бы думать (хотябы взять и решить задачу по алгебре за 9-ый класс) и он подумает о том, что и как ему говорят - он просто может осознать, что живет во власти пропаганды (тем более, ему уже об этом сказали редактора и ведущие основных пропагандистских каналов).

А скоро человек еще поймет, что врали не только об украинцах и войне, но и об успехах импортозамещения и величии РФ (годовой бюджет которой до войны был равен капитализации компании Apple). Одной компании, в одной стране. А стран сотни, в них миллионы компаний. Россия это пару процентов мировой экономики. Мир от исчезновения России с рынка, заметит исчезновения пары процентов товаров и услуг. Россия от исчезновения торговли с миром, заметит исчезновение 97% всего вокруг.
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
361
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 20.03.22 - 00:05
#109
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Уже лет 500,как Омерика истребила всех коренных жителей

Проблема в том, что во первых это пропаганда. Индейцы проиграли две ужасно кровопролитные и жестокие воны против американцев. Первый раз индейцы сражались за Британию, и если Британцы остались на острове, то по индейцы были в Америке. После этого, в гражданской войне, индейцы сражались на стороне южных, рабовладельческих штатов и так же были разбиты. Да, были варварские времена, половина Америки, включая индейцев, считали, что рабство это хорошо.

Сто лет назад, Гитлер считал, что есть одна правильная нация, Арийская, Геббельс помог в этом убедить германию.

Сегодня путлер считает, что есть единственно верный мир, русский мир, государственные СМИ убедили в этом россиян.
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
830
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 20.03.22 - 00:07
#110
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
При подобном уровне пропаганды, уже нельзя дать человеку поверить в

В истории планеты Земля, имеется только один факт использования ядерного оружия в боевых целях. Когда в Хиросиме и Нагасаки, сразу, погибло до 200 тысяч мирных (!) граждан. Женщин, стариков, детей. И ещё сотни тысяч позднее от заболеваний последствий взрыва.
Догадайтесь, кто тот СветочЪ демократии, который это сотворил?
И ещё, интересно, кто понес ответственность за это?
Если можно, поимённо...
:lol:
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
361
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 20.03.22 - 00:08
#111
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извиняюсь, но мне нужно на реальный мир отвлечься. Комментарии ваши, если не перейду в другую новость к тому времени как освобожусь - прочту.
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
830
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 20.03.22 - 00:11
#112
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Сто лет назад, Гитлер считал, что есть одна правильная нация, Арийская, Геббельс помог в этом убедить германию.

А сейчас Марусич ведя одной рукой руль грузовика, а другой, набирая коменты что единственно правильная нация- Омериканская?

Цитата:
Артем Марусич:
Сегодня путлер считает, что есть единственно верный мир, русский мир, государственные СМИ убедили в этом россиян.

Я извиняюсь, но откуда у вас знания об том что делает или считает или думает Путин?
Это врождённая или приобретённая сверхспособность?
Или она выдаётся со склада вместе с гринкартой?
:-o
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8948
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 20.03.22 - 00:12
#113
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
А про скинхэдов не слыхали?

я про это говорил, что в любой стране есть. Но вот размах разный.Цитата:
Артем Марусич:
Индейцы проиграли две ужасно кровопролитные и жестокие воны против американцев.

Дико извиняюсь, что не за сахар и телевизоры спрашиваю, а чего эти англо саксы вообще на том материке потеряли?
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
830
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 20.03.22 - 00:25
#114
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Индейцы проиграли две ужасно кровопролитные и жестокие воны против американцев.

Ну вот видите!
Аж целых две, и оно им пошло, на пользу?
Тогда я не вижу причин, если внакраинцы проиграют хотя бы одну.
Согласитесь это в два раза меньше, чем проиграли, с ваших слов, индейцы..
:-o
Цитата:
Артем Марусич:
Извиняюсь, но мне нужно на реальный мир отвлечься. Комментарии ваши, если не перейду в другую новость к тому времени как освобожусь - прочту.

Не, конечно, подождём. Всёж понятно, мани мани, баксы, зеленые шуршащие бумажки. Хотя и удивлен, что ты не договорился с Редакции об оплате за комменты за твёрдую конвертируемую валюту. Видать ты ишо не настоящий омериканец. Даже имея грин-карту.
:lol:
Профайл
Страница 8 из 8«1...678
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS