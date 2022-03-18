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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15892
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 22:29
#10246
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Цитата:
Don Julio:
Почему!?

После прихода ОДКБ абайка стал оставлять в разы меньше коментариев? Почему? Где болит? Обе руки целы?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
830
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 22:30
#10247
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Цитата:
elektron:
Минута прошла, какие будут рекомендации?

Если хочете знать моё мнение, я бы посоветовал учитывать умственный интелек собеседника.
И отвечать, учитывая оное, самым незатейливым методом.
Где? В Караганде!
Почему? По-кочену!
Ну и далее по тексту...
:-o
Цитата:
maxsaf:
Аж глаз радует

Помню мне на тое, вручили глаз от бараньей головы.
Поверьте, ни глаз, ни другой мой орган, отнюдь им было не до радости...
:-o
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
830
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 22:32
#10248
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Цитата:
maxsaf:
После прихода ОДКБ абайка стал оставлять в разы меньше коментариев? Почему? Где болит? Обе руки целы?

Это элементарно!
Примените дедуктивный метод, Ватсон!
:lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8948
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 22:44
#10249
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Цитата:
Don Julio:
Помню мне на тое, вручили глаз от бараньей головы.

Как же я рад, что не знаю, что такое тое 8-)
Не то что бы я против обычаев, но у всех они разные. Мож в африку съездить, там ещё чего понабраться? 8-) :lol:

[Исправлено: elektron, 18.03.2022 - 17:47]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15111
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 22:51
#10250
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Цитата:
elektron:
тое

Той - это пир, торжество.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8948
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 22:55
#10251
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Цитата:
Victor Yang:
Той - это пир, торжество.

Ну такое бывало, но без глаз баранов. Шашлыки, манты, пельмени, борщ, плов, всё было, но глаза барана не видел... :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8948
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 22:59
#10252
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У меня создаётся ощущение, что ОДКБ рановато ушли. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15892
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 23:33
#10253
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Цитата:
elektron:
У меня создаётся ощущение, что ОДКБ рановато ушли.

Они ближе чем некоторые думают)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1847
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.03.22 - 02:12
#10254
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Цитата:
maxsaf:
Они ближе чем некоторые думают)

Открою тебе секрет - здесь некоторые вообще не думают. Ибо нечем.
ПыСы. Сначала хотел написать и про канадцев и американцев - водителей-дальнобойщиков, но потом передумал.
ПыПыСы. Оценил слог?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16333
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.03.22 - 12:55
#10255
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мое мнение усиливается с каждым днем

Цитата:
alex_60:
народные новости надо переименовать в новости из дурдома, а вопросы редакции и сообществу в ветку юмора. мое мнение.


[Исправлено: alex_60, 19.03.2022 - 12:56]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8948
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.03.22 - 23:43
#10256
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Цитата:
Артем Марусич: 8 лет как Россия отобрала у Украины Крым, как офицер ФСБ со своим отрядом, превратил вооруженные столкновения митингующих (которые по его словам утихли бы в скоре) в полноценную войну, а сам стал министром обороны ДНР. Естественно, что война это плохо, ну а что должна делать Украинская армия, если ее Территорию пытаются отобрать уже 8 лет? Путлер в свое время, когда чеченцы хотели независимости, воевал в Чечне и не дал людям на этой территории независимости. Почему, Украина должна раздавать свои области, причем, по выдуманным причинам, что даже не скрывается уже?

Всё это произошло после майдана. Я думаю вы не совсем глупы, что бы понять, почему всё это произошло. Россия платила за Крым, Украине хорошие деньги. И все понимали, что если Украина уйдёт на запад, там будут базы США и НАТО. Крым - стратегически важный объект. Ну и далее, почему бы США западу не развивать курортный бизнес, строить школы и санатории, ни кто бы не был против. Но они почему то решили напичкать страну радикально настроенную, вооружением. Зачем? В итоге они ещё и спасибо скажут, за то что это вооружение не на запад пошло.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8948
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.03.22 - 23:52
#10257
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Цитата:
elektron:
Артем Марусич: 8 лет как Россия отобрала у Украины Крым

А не чё, что на них (если бы была возможность) хотели атомную бомбу сбросить, Это как же надо любить "свой" народ?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8948
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.03.22 - 00:04
#10258
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Цитата:
elektron:
воевал в Чечне и не дал людям на этой территории независимости.

Тут вы опять всё перепутали. Там велись боевые действия против террористов. А против кого воевала всё это время Украина?
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