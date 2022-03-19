Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...

Отправлено: - 00:02

Просто хотят убрать светофор, кому то мешает,почему у нас не как в европе продвинутая система налогообложения, чем больше наценка на товар тем больше налог. У нас наши ростовщики могут походу неограниченно накручивать цены, я покупал муку на складских и попросили еще купить муку(разница в час) и в том же самом месте мука стала стоить на 100 тенге дороже.