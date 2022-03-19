Отправлено: - 22:52

Тимур Гафуров:

Вы уверены? Ну так дайте любую ссылку навскидку. Или это для вас очень сложно?

Цитата:Уважаемый Тимур, я так считаю Вы слегка не правильно проводите политику партии. Или уж красьте, то что не адекватно, или пропускайте всё. На Марусича я могу навскидку минимум 5-ть коментов в статье про сахар, Вы понимаете, статья про сахар, но приходит марусич и она политизируется. Так же комет Барышниковой Отправлено: 19.03.22 - 07:51#13 Цитата:Магазин "Светофор"Что в россии что в Казахстане Светофор считается бичовским магазином. Считаю, не только как антиреклама, но и оскорблением пользователей, которые там покупки делают, не был удалён