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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 381 из 381«1...379380381
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2888
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 22:47
#3801
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Цитата:
Тимур Гафуров:
не соблюдает обыкновенных вежливости и такта



Точно.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8940
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 22:52
#3802
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Вы уверены? Ну так дайте любую ссылку навскидку. Или это для вас очень сложно?

Уважаемый Тимур, я так считаю Вы слегка не правильно проводите политику партии. Или уж красьте, то что не адекватно, или пропускайте всё. На Марусича я могу навскидку минимум 5-ть коментов в статье про сахар, Вы понимаете, статья про сахар, но приходит марусич и она политизируется. Так же комет Барышниковой Отправлено: 19.03.22 - 07:51#13 Цитата:Магазин "Светофор"Что в россии что в Казахстане Светофор считается бичовским магазином. Считаю, не только как антиреклама, но и оскорблением пользователей, которые там покупки делают, не был удалён
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2888
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 22:59
#3803
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Цитата:
elektron:
не только как антиреклама, но и оскорблением


Почему только Боярышников, но и ВИТ и Сайлау сказали что продукты там ГАВ.., а ширпотреб можно взять, Тоже заинтересовался: - буду проезжать через Рудный - заедем посмотрим цены.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8940
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 23:02
#3804
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Цитата:
ACROS:
Почему только Боярышников, но и ВИТ и Сайлау сказали что продукты там ГАВ.

Вы разницу в описывании товара и считать "Светофор считается бичовским", тоесть, кто там покупает - видите?
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