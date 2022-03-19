Отправлено: - 20:22

Добринцофф:

Вы это сейчас серъёзно?То есть я должен ещё следить за санкциями и ломать голову отключат американцы магазин в Затоболовке от мировой платёжной системы или нет?



Цитата:Да, г-н Добринцофф, а то вдруг вас посетит с визитом очередной Алехандер с карточкой новоиспечённого банка, а у вас нет терминала этого заведения. Вас начнут полоскать в прессе, грозить штрафными санкциями за нарушение закона, а вы должны будете стоять навытяжку перед всегда правым клиентом и заикаясь лепетать о международных санкциях, которые некоторым Алехандерам до одного места, ведь им вынь да положь деньги из ихнего нерабочего куска пластика.Он, поди, после санкций всю ночь ждал у дверей магазина, чтобы утром поймать бедолаг с поличным и, скользя по нечищенным тротуарам, бежал домой, переходя дороги в неположенных местах и не замечая красного света на перекрестках, чтобы черкнуть статейку о беспрецедентно ужасном нарушении административного законодательства в Рудном.P.S. Статейка похожа на месть. Возможно, автору чего-то не продали. Скорее всего алкоголь в неположенное время. Да, раньше в НГ не публиковали спорные статейки, затрагивающие чьи-то интересы и влияющие на репутацию описываемого заведения.