Отправлено: - 21:27

Гога:

А в лузы не надо попадать

Цитата:Естественно основная задача - попасть в лузы. Я всё же считаю, что есть азы, которые в тексте не надо прописывать. Не писать же в каждом репортаже с футбола, что задача игроков - забить мяч в ворота противника. Поэтому в моём тексте лишь те особенности этого соревнования, которые обозначил судья.