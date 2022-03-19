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≡ Соревнования среди ветеранских организаций по бильярду, шахматам и шашкам стартовали в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43822
Соревнования среди ветеранских организаций по бильярду, шахматам и шашкам стартовали в Костанае
Отправлено: 19.03.22 - 17:21
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На соревнования собрались около 20 человек. Пока большинство пили чай, два пенсионера играли в бильярд. Победителей ждут небольшие призы. За 1-е место 3000 тенге, за 2-е 2000 тенге, а за 3-е место 1000 тенге.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4577
Re: Соревнования среди ветеранских организаций по бильярду,...
Отправлено: 19.03.22 - 17:21
#1
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Тёзка в своем амплуа - *то игрокам нужно шаром задеть минимум два борта или два шара.* А в лузы не надо попадать ? Или у тёзки новый вид бильярда ? А ветеранам - здоровья . :-x
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
77
Re: Соревнования среди ветеранских организаций по бильярду,...
Отправлено: 19.03.22 - 21:27
#2
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Цитата:
Гога:
А в лузы не надо попадать

Естественно основная задача - попасть в лузы. Я всё же считаю, что есть азы, которые в тексте не надо прописывать. Не писать же в каждом репортаже с футбола, что задача игроков - забить мяч в ворота противника. Поэтому в моём тексте лишь те особенности этого соревнования, которые обозначил судья.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4577
Re: Соревнования среди ветеранских организаций по бильярду,...
Отправлено: 19.03.22 - 22:39
#3
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**побеждает тот, у кого выбито больше шариков.** ----так этого не было в первоначальном варианте статьи !!
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