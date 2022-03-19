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"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43822
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
Магазин "Светофор" на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8564
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 19:03
Цитата:
Вы это сейчас серъёзно?То есть я должен ещё следить за санкциями и ломать голову отключат американцы магазин в Затоболовке от мировой платёжной системы или нет?
Alehander:
Магазины пропустили момент когда ввели санкции против банков РФ. Надеялись - авось пронесёт.
Магазины пропустили момент когда ввели санкции против банков РФ. Надеялись - авось пронесёт.
Вы это сейчас серъёзно?То есть я должен ещё следить за санкциями и ломать голову отключат американцы магазин в Затоболовке от мировой платёжной системы или нет?
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 19:09
Цитата:
А что мешает заиметь карту другого банка?!
Alehander:
сообщат что с этого дня и всегда, оплатить товар вы сможете только картой сбербанка
сообщат что с этого дня и всегда, оплатить товар вы сможете только картой сбербанка
А что мешает заиметь карту другого банка?!
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 19:10
Цитата:
Хотел исправить. Но я же не полноправный, мне не дано исправить вовремя.
ladas:
Не несите бред.
Не несите бред.
Хотел исправить. Но я же не полноправный, мне не дано исправить вовремя.
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 19:14
Цитата:
Согласен. Я вообще не думал что это коснется казахстанского Сбербанка - юридически это совсем другой банк и даже перевод из казахстанского в российский стоит столько же как и в другой банк.
Добринцофф:
То есть я должен ещё следить за санкциями и ломать голову отключат американцы магазин в Затоболовке от мировой платёжной системы или нет?
То есть я должен ещё следить за санкциями и ломать голову отключат американцы магазин в Затоболовке от мировой платёжной системы или нет?
Согласен. Я вообще не думал что это коснется казахстанского Сбербанка - юридически это совсем другой банк и даже перевод из казахстанского в российский стоит столько же как и в другой банк.
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 20:13
Цитата:
Вы серьезно? Даже сейчас не прочитали тему и продолжаете комментировать?
Уже не ваш земляк:
А что мешает заиметь карту другого банка?!
А что мешает заиметь карту другого банка?!
Вы серьезно? Даже сейчас не прочитали тему и продолжаете комментировать?
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 443
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 20:13
Цитата:
эмм.. не совсем понятно, сделает рОвными или рАвными?
если что, то без меня плиз, я и так не кривой))
журналист однако, да...
Alehander:
уровняет всех
уровняет всех
эмм.. не совсем понятно, сделает рОвными или рАвными?
если что, то без меня плиз, я и так не кривой))
журналист однако, да...
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 20:17
Цитата:
Вообще бы надобно переименовать этот банк что бы не вводить людей в заблуждение. Видимо у владельца это был маркетинговый ход для привлечения клиентов.
Victor Yang:
казахстанского Сбербанка - юридически это совсем другой банк и даже перевод из казахстанского в российский стоит столько же как и в другой банк.
казахстанского Сбербанка - юридически это совсем другой банк и даже перевод из казахстанского в российский стоит столько же как и в другой банк.
Вообще бы надобно переименовать этот банк что бы не вводить людей в заблуждение. Видимо у владельца это был маркетинговый ход для привлечения клиентов.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1884
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 20:22
Цитата:
Да, г-н Добринцофф, а то вдруг вас посетит с визитом очередной Алехандер с карточкой новоиспечённого банка, а у вас нет терминала этого заведения. Вас начнут полоскать в прессе, грозить штрафными санкциями за нарушение закона, а вы должны будете стоять навытяжку перед всегда правым клиентом и заикаясь лепетать о международных санкциях, которые некоторым Алехандерам до одного места, ведь им вынь да положь деньги из ихнего нерабочего куска пластика.
Он, поди, после санкций всю ночь ждал у дверей магазина, чтобы утром поймать бедолаг с поличным и, скользя по нечищенным тротуарам, бежал домой, переходя дороги в неположенных местах и не замечая красного света на перекрестках, чтобы черкнуть статейку о беспрецедентно ужасном нарушении административного законодательства в Рудном.
P.S. Статейка похожа на месть. Возможно, автору чего-то не продали. Скорее всего алкоголь в неположенное время. Да, раньше в НГ не публиковали спорные статейки, затрагивающие чьи-то интересы и влияющие на репутацию описываемого заведения.
Добринцофф:
Вы это сейчас серъёзно?То есть я должен ещё следить за санкциями и ломать голову отключат американцы магазин в Затоболовке от мировой платёжной системы или нет?
Вы это сейчас серъёзно?То есть я должен ещё следить за санкциями и ломать голову отключат американцы магазин в Затоболовке от мировой платёжной системы или нет?
Да, г-н Добринцофф, а то вдруг вас посетит с визитом очередной Алехандер с карточкой новоиспечённого банка, а у вас нет терминала этого заведения. Вас начнут полоскать в прессе, грозить штрафными санкциями за нарушение закона, а вы должны будете стоять навытяжку перед всегда правым клиентом и заикаясь лепетать о международных санкциях, которые некоторым Алехандерам до одного места, ведь им вынь да положь деньги из ихнего нерабочего куска пластика.
Он, поди, после санкций всю ночь ждал у дверей магазина, чтобы утром поймать бедолаг с поличным и, скользя по нечищенным тротуарам, бежал домой, переходя дороги в неположенных местах и не замечая красного света на перекрестках, чтобы черкнуть статейку о беспрецедентно ужасном нарушении административного законодательства в Рудном.
P.S. Статейка похожа на месть. Возможно, автору чего-то не продали. Скорее всего алкоголь в неположенное время. Да, раньше в НГ не публиковали спорные статейки, затрагивающие чьи-то интересы и влияющие на репутацию описываемого заведения.
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 20:34
Цитата:
Это франшиза.
ПолиграфЪ Боярышников:
Видимо у владельца это был маркетинговый ход для привлечения клиентов.
Видимо у владельца это был маркетинговый ход для привлечения клиентов.
Это франшиза.
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 20:37
Хочешь быть, как Волк с Уолл-стрит, но ты всего лишь Шарик из Простоквашино
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 20:56
Цитата:
Бедные станут нищими и хорошо жить у них уже не получится!
Alehander:
Бедняки знают как выжить в условиях бедности и нищеты, это их естественная среда обитания, а вот разорившимся в одночасье господам, придется не сладко.
Бедняки знают как выжить в условиях бедности и нищеты, это их естественная среда обитания, а вот разорившимся в одночасье господам, придется не сладко.
Бедные станут нищими и хорошо жить у них уже не получится!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.03.16
- Сообщений:
- 265
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 21:14
бредятина..магазин Вас обслуживает...платежи не принимает СберБанк...выносите мозги ему..администация торговой точки предупредила покупателей. действиями работы банков они не управляют...надеюсь Вы уже на пенсии...не дай Бог такого руководителя
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