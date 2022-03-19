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≡ "А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43822
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
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Магазин "Светофор" на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8564
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 19:03
#60
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Цитата:
Alehander:
Магазины пропустили момент когда ввели санкции против банков РФ. Надеялись - авось пронесёт.

Вы это сейчас серъёзно?То есть я должен ещё следить за санкциями и ломать голову отключат американцы магазин в Затоболовке от мировой платёжной системы или нет?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1847
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 19:09
#61
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Цитата:
Alehander:
сообщат что с этого дня и всегда, оплатить товар вы сможете только картой сбербанка

А что мешает заиметь карту другого банка?!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1847
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 19:10
#62
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Цитата:
ladas:
Не несите бред.

Хотел исправить. Но я же не полноправный, мне не дано исправить вовремя.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15111
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 19:14
#63
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Цитата:
Добринцофф:
То есть я должен ещё следить за санкциями и ломать голову отключат американцы магазин в Затоболовке от мировой платёжной системы или нет?

Согласен. Я вообще не думал что это коснется казахстанского Сбербанка - юридически это совсем другой банк и даже перевод из казахстанского в российский стоит столько же как и в другой банк.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
225
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 20:13
#64
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А что мешает заиметь карту другого банка?!

Вы серьезно? Даже сейчас не прочитали тему и продолжаете комментировать?
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
443
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 20:13
#65
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Цитата:
Alehander:
уровняет всех

эмм.. не совсем понятно, сделает рОвными или рАвными?
если что, то без меня плиз, я и так не кривой))
журналист однако, да...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
772
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 20:17
#66
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Цитата:
Victor Yang:
казахстанского Сбербанка - юридически это совсем другой банк и даже перевод из казахстанского в российский стоит столько же как и в другой банк.


Вообще бы надобно переименовать этот банк что бы не вводить людей в заблуждение. Видимо у владельца это был маркетинговый ход для привлечения клиентов.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1884
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 20:22
#67
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Цитата:
Добринцофф:
Вы это сейчас серъёзно?То есть я должен ещё следить за санкциями и ломать голову отключат американцы магазин в Затоболовке от мировой платёжной системы или нет?

Да, г-н Добринцофф, а то вдруг вас посетит с визитом очередной Алехандер с карточкой новоиспечённого банка, а у вас нет терминала этого заведения. Вас начнут полоскать в прессе, грозить штрафными санкциями за нарушение закона, а вы должны будете стоять навытяжку перед всегда правым клиентом и заикаясь лепетать о международных санкциях, которые некоторым Алехандерам до одного места, ведь им вынь да положь деньги из ихнего нерабочего куска пластика.

Он, поди, после санкций всю ночь ждал у дверей магазина, чтобы утром поймать бедолаг с поличным и, скользя по нечищенным тротуарам, бежал домой, переходя дороги в неположенных местах и не замечая красного света на перекрестках, чтобы черкнуть статейку о беспрецедентно ужасном нарушении административного законодательства в Рудном.


P.S. Статейка похожа на месть. Возможно, автору чего-то не продали. Скорее всего алкоголь в неположенное время. Да, раньше в НГ не публиковали спорные статейки, затрагивающие чьи-то интересы и влияющие на репутацию описываемого заведения.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15111
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 20:34
#68
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Видимо у владельца это был маркетинговый ход для привлечения клиентов.

Это франшиза.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
225
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 20:37
#69
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Хочешь быть, как Волк с Уолл-стрит, но ты всего лишь Шарик из Простоквашино
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
772
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 20:56
#70
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Цитата:
Alehander:
Бедняки знают как выжить в условиях бедности и нищеты, это их естественная среда обитания, а вот разорившимся в одночасье господам, придется не сладко.


Бедные станут нищими и хорошо жить у них уже не получится!
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
265
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 21:14
#71
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бредятина..магазин Вас обслуживает...платежи не принимает СберБанк...выносите мозги ему..администация торговой точки предупредила покупателей. действиями работы банков они не управляют...надеюсь Вы уже на пенсии...не дай Бог такого руководителя
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