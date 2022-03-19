Отправлено: - 19:14

Добринцофф:

То есть я должен ещё следить за санкциями и ломать голову отключат американцы магазин в Затоболовке от мировой платёжной системы или нет?

Цитата:Согласен. Я вообще не думал что это коснется казахстанского Сбербанка - юридически это совсем другой банк и даже перевод из казахстанского в российский стоит столько же как и в другой банк.