Прогноз на 5 дней
ясно-11°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 79% влажность
  • ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
 
 
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43822
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Магазин "Светофор" на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8564
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 19:03
#60
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:
Магазины пропустили момент когда ввели санкции против банков РФ. Надеялись - авось пронесёт.

Вы это сейчас серъёзно?То есть я должен ещё следить за санкциями и ломать голову отключат американцы магазин в Затоболовке от мировой платёжной системы или нет?
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1847
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 19:09
#61
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:
сообщат что с этого дня и всегда, оплатить товар вы сможете только картой сбербанка

А что мешает заиметь карту другого банка?!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1847
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 19:10
#62
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
Не несите бред.

Хотел исправить. Но я же не полноправный, мне не дано исправить вовремя.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15110
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 19:14
#63
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
То есть я должен ещё следить за санкциями и ломать голову отключат американцы магазин в Затоболовке от мировой платёжной системы или нет?

Согласен. Я вообще не думал что это коснется казахстанского Сбербанка - юридически это совсем другой банк и даже перевод из казахстанского в российский стоит столько же как и в другой банк.
Профайл
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS