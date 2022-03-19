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"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43822
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
Магазин "Светофор" на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".
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"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 17:49
Цитата:
А кто при чём?
Я сильно сомневаюсь что вы обрадуетесь, если вам, жителю Германии, при покупке в местном супермаркете, сообщат что с этого дня и всегда, оплатить товар вы сможете только картой сбербанка
[Исправлено: Alehander, 19.03.2022 - 17:52]
[Исправлено: Alehander, 19.03.2022 - 17:52]
elektron:
А кто при чём?
Я сильно сомневаюсь что вы обрадуетесь, если вам, жителю Германии, при покупке в местном супермаркете, сообщат что с этого дня и всегда, оплатить товар вы сможете только картой сбербанка
[Исправлено: Alehander, 19.03.2022 - 17:52]
[Исправлено: Alehander, 19.03.2022 - 17:52]
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 17:49
Цитата:
Нет, потребитель может и не отвечать,
Ходить по магазинам и права качать.
Тыкать своей картой в лица продавцам.
Только в дураках останется он сам.
Alehander:
А кто должен отвечать? Потребитель?
А кто должен отвечать? Потребитель?
Нет, потребитель может и не отвечать,
Ходить по магазинам и права качать.
Тыкать своей картой в лица продавцам.
Только в дураках останется он сам.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 770
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 17:51
Цитата:
Так я и пишу что в сети этих магазине Светофор товар дешёвый и некачественный, рассчитан на беспритязательных довольствующийся малым, не предъявляющий больших требований к товару готовых покупать любой брак..бичей. Да посмотрите на клиентуру этой сети магазинов!
сайлау курманов:
Есть подозрения что сеть этих светофоров прогоняют фуфло которую сами же штампуют , что ни куплю у них всё очень плохо, порошки голимая сода, колбасы и тушёнки из хер знает с чего-то
Есть подозрения что сеть этих светофоров прогоняют фуфло которую сами же штампуют , что ни куплю у них всё очень плохо, порошки голимая сода, колбасы и тушёнки из хер знает с чего-то
Так я и пишу что в сети этих магазине Светофор товар дешёвый и некачественный, рассчитан на беспритязательных довольствующийся малым, не предъявляющий больших требований к товару готовых покупать любой брак..бичей. Да посмотрите на клиентуру этой сети магазинов!
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 17:58
Цитата:
Вот-вот. Они ещё грозились интернет отключить. Придется тогда Алехандеру ходить по Светофорам "в карманах медью шевеля".
гражданин СССР:
Все претензии вашим любимым пиндосам)))))
Все претензии вашим любимым пиндосам)))))
Вот-вот. Они ещё грозились интернет отключить. Придется тогда Алехандеру ходить по Светофорам "в карманах медью шевеля".
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 17:59
Цитата:
И поэтому их нужно ограничить и в остальном? Лишить вообще всех прав, ибо нечего было рождаться не элитой.
Как тут написали: разбаловались
Или пожелания всякие засунуть карты в щели...
Типа знай своё место, плебс.
Закрой рот, тут небожители общаются...
Кстати плебс в Риме быстро зарвавшуюся знать в чувство приводил. Вспоминайте историю
ПолиграфЪ Боярышников:
рассчитан на беспритязательных довольствующийся малым
рассчитан на беспритязательных довольствующийся малым
И поэтому их нужно ограничить и в остальном? Лишить вообще всех прав, ибо нечего было рождаться не элитой.
Как тут написали: разбаловались
Или пожелания всякие засунуть карты в щели...
Типа знай своё место, плебс.
Закрой рот, тут небожители общаются...
Кстати плебс в Риме быстро зарвавшуюся знать в чувство приводил. Вспоминайте историю
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 18:00
Цитата:
Знатно Боярышников опустила автора статьи.
ПолиграфЪ Боярышников:
Да посмотрите на клиентуру этой сети магазинов!
Да посмотрите на клиентуру этой сети магазинов!
Знатно Боярышников опустила автора статьи.
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 18:08
Цитата:
"На одном полюсе вы получите кучку богатейчиков, а на другом массовую бедность"
К.Г.Маркс
Маркс:
"На одном полюсе вы получите кучку богатейчиков, а на другом массовую бедность"
К.Г.Маркс
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4770
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 18:17
Цитата:
не буду спорить. Бываю там раз в полгода)) ибо, по моему, по факту кроме салфеток и каких-то кухонных тряпочек/губок остальное страшновато брать
alex_60:
а вчера уже пришлось из кармана деньги до
а вчера уже пришлось из кармана деньги до
не буду спорить. Бываю там раз в полгода)) ибо, по моему, по факту кроме салфеток и каких-то кухонных тряпочек/губок остальное страшновато брать
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 18:22
Бедняки знают как выжить в условиях бедности и нищеты, это их естественная среда обитания, а вот разорившимся в одночасье господам, придется не сладко. Скоро жизнь уровняет всех, где будет ваша спесь тогда?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 777
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 18:30
Пусть откроют счет в др. банке и возьмут терминал. А Сбер будет принимать только сбер карты
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16333
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 18:39
Цитата:
да видим. клиентуру.
любителей боярышника.
ПолиграфЪ Боярышников:
не предъявляющий больших требований к товару готовых покупать любой брак..бичей. Да посмотрите на клиентуру этой сети магазинов
не предъявляющий больших требований к товару готовых покупать любой брак..бичей. Да посмотрите на клиентуру этой сети магазинов
да видим. клиентуру.
любителей боярышника.
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 18:51
Цитата:
Перестаньте нагнетать,17 марта терминалы сбербанка принимали,любые карты,а 18 перестали,по независимым от них обстоятельствам-это то же форс-мажор.
Изначально магазин установил терминалы Сбербанка которые работают со всеми картами-то есть магазин ничего не нарушил,сейчас выходные и праздники,поэтому поставить терминал другого банка просто не представляется возможным.
Вся эта ситуация не выгодна прежде всего магазину,у меня такая же история,но хорошо что в запасе был терминал каспия,придётся помучаться с недельку пока праздники,надеюсь после установлю другой терминал с более адекватными условиями.
Mr_negotive:
Ещё раз: магазин не работает вообще ни с какими картами наших банков, работает только с картами Сбербанка! Всё с точностью да наоборот!
Ещё раз: магазин не работает вообще ни с какими картами наших банков, работает только с картами Сбербанка! Всё с точностью да наоборот!
Перестаньте нагнетать,17 марта терминалы сбербанка принимали,любые карты,а 18 перестали,по независимым от них обстоятельствам-это то же форс-мажор.
Изначально магазин установил терминалы Сбербанка которые работают со всеми картами-то есть магазин ничего не нарушил,сейчас выходные и праздники,поэтому поставить терминал другого банка просто не представляется возможным.
Вся эта ситуация не выгодна прежде всего магазину,у меня такая же история,но хорошо что в запасе был терминал каспия,придётся помучаться с недельку пока праздники,надеюсь после установлю другой терминал с более адекватными условиями.
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 18:53
Цитата:
Если чё тот Сбербанк который в Кустанае,он то же Казахстанский.
Mr_negotive:
Принимают только карты Сбербанка. Карты казахстанских банков не принимают.
Принимают только карты Сбербанка. Карты казахстанских банков не принимают.
Если чё тот Сбербанк который в Кустанае,он то же Казахстанский.
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 18:58
Цитата:
Вы явно не в теме,магазины ставят несколько терминалов,потому что у покупателей карты разные,а если проводишь транзакцию картой того же банка,то комиссия будет от 0-1%,исключение в этом списке "Каспий" у них золотые 2.2%,от того и не пользуюсь им.
Mr_negotive:
Достаточно одного терминала, того Банка, который работает со всеми карточками, а не только со своими собственными. Всего лишь!
Достаточно одного терминала, того Банка, который работает со всеми карточками, а не только со своими собственными. Всего лишь!
Вы явно не в теме,магазины ставят несколько терминалов,потому что у покупателей карты разные,а если проводишь транзакцию картой того же банка,то комиссия будет от 0-1%,исключение в этом списке "Каспий" у них золотые 2.2%,от того и не пользуюсь им.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10953
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 19:00
Цитата:
Да, да. Тоже самое. Бываю в разных и магнит и пятёрочка и астыкжаны, и Марты и не брезгую в сфетофор забежать. В каждом из этих маркетов покупаю свою продукцию. Если мне нужно покушать что то, в сфетофор не зайду, зато влажные салфетки или какую-нибудь пластмасовую посуду или дребедень какую-нибудь можно дёшево найти в сфетофоре.
Алиса:
Да, да. Тоже самое. Бываю в разных и магнит и пятёрочка и астыкжаны, и Марты и не брезгую в сфетофор забежать. В каждом из этих маркетов покупаю свою продукцию. Если мне нужно покушать что то, в сфетофор не зайду, зато влажные салфетки или какую-нибудь пластмасовую посуду или дребедень какую-нибудь можно дёшево найти в сфетофоре.
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