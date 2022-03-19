Отправлено: - 17:51

сайлау курманов:

Есть подозрения что сеть этих светофоров прогоняют фуфло которую сами же штампуют , что ни куплю у них всё очень плохо, порошки голимая сода, колбасы и тушёнки из хер знает с чего-то

Цитата:Так я и пишу что в сети этих магазине Светофор товар дешёвый и некачественный, рассчитан на беспритязательных довольствующийся малым, не предъявляющий больших требований к товару готовых покупать любой брак..бичей. Да посмотрите на клиентуру этой сети магазинов!