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≡ "А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43822
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
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Магазин "Светофор" на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
223
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 17:49
#45
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Цитата:
elektron:

А кто при чём?

Я сильно сомневаюсь что вы обрадуетесь, если вам, жителю Германии, при покупке в местном супермаркете, сообщат что с этого дня и всегда, оплатить товар вы сможете только картой сбербанка

[Исправлено: Alehander, 19.03.2022 - 17:52]

[Исправлено: Alehander, 19.03.2022 - 17:52]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1882
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 17:49
#46
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Цитата:
Alehander:
А кто должен отвечать? Потребитель?

Нет, потребитель может и не отвечать,
Ходить по магазинам и права качать.
Тыкать своей картой в лица продавцам.
Только в дураках останется он сам.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
770
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 17:51
#47
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Цитата:
сайлау курманов:
Есть подозрения что сеть этих светофоров прогоняют фуфло которую сами же штампуют , что ни куплю у них всё очень плохо, порошки голимая сода, колбасы и тушёнки из хер знает с чего-то


Так я и пишу что в сети этих магазине Светофор товар дешёвый и некачественный, рассчитан на беспритязательных довольствующийся малым, не предъявляющий больших требований к товару готовых покупать любой брак..бичей. Да посмотрите на клиентуру этой сети магазинов!
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1882
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 17:58
#48
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Цитата:
гражданин СССР:
Все претензии вашим любимым пиндосам)))))

Вот-вот. Они ещё грозились интернет отключить. Придется тогда Алехандеру ходить по Светофорам "в карманах медью шевеля".
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
223
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 17:59
#49
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
рассчитан на беспритязательных довольствующийся малым

И поэтому их нужно ограничить и в остальном? Лишить вообще всех прав, ибо нечего было рождаться не элитой.
Как тут написали: разбаловались

Или пожелания всякие засунуть карты в щели...
Типа знай своё место, плебс.
Закрой рот, тут небожители общаются...
Кстати плебс в Риме быстро зарвавшуюся знать в чувство приводил. Вспоминайте историю
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1882
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 18:00
#50
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Да посмотрите на клиентуру этой сети магазинов!

Знатно Боярышников опустила автора статьи.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
223
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 18:08
#51
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Цитата:
Маркс:

"На одном полюсе вы получите кучку богатейчиков, а на другом массовую бедность"
К.Г.Маркс
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4770
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 18:17
#52
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Цитата:
alex_60:
а вчера уже пришлось из кармана деньги до

не буду спорить. Бываю там раз в полгода)) ибо, по моему, по факту кроме салфеток и каких-то кухонных тряпочек/губок остальное страшновато брать
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
223
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 18:22
#53
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Бедняки знают как выжить в условиях бедности и нищеты, это их естественная среда обитания, а вот разорившимся в одночасье господам, придется не сладко. Скоро жизнь уровняет всех, где будет ваша спесь тогда?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
777
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 18:30
#54
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Пусть откроют счет в др. банке и возьмут терминал. А Сбер будет принимать только сбер карты
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16333
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 18:39
#55
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
не предъявляющий больших требований к товару готовых покупать любой брак..бичей. Да посмотрите на клиентуру этой сети магазинов


да видим. клиентуру.
любителей боярышника.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8564
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 18:51
#56
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Цитата:
Mr_negotive:
Ещё раз: магазин не работает вообще ни с какими картами наших банков, работает только с картами Сбербанка! Всё с точностью да наоборот!

Перестаньте нагнетать,17 марта терминалы сбербанка принимали,любые карты,а 18 перестали,по независимым от них обстоятельствам-это то же форс-мажор.
Изначально магазин установил терминалы Сбербанка которые работают со всеми картами-то есть магазин ничего не нарушил,сейчас выходные и праздники,поэтому поставить терминал другого банка просто не представляется возможным.
Вся эта ситуация не выгодна прежде всего магазину,у меня такая же история,но хорошо что в запасе был терминал каспия,придётся помучаться с недельку пока праздники,надеюсь после установлю другой терминал с более адекватными условиями.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8564
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 18:53
#57
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Цитата:
Mr_negotive:
Принимают только карты Сбербанка. Карты казахстанских банков не принимают.

Если чё тот Сбербанк который в Кустанае,он то же Казахстанский.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8564
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 18:58
#58
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Цитата:
Mr_negotive:
Достаточно одного терминала, того Банка, который работает со всеми карточками, а не только со своими собственными. Всего лишь!

Вы явно не в теме,магазины ставят несколько терминалов,потому что у покупателей карты разные,а если проводишь транзакцию картой того же банка,то комиссия будет от 0-1%,исключение в этом списке "Каспий" у них золотые 2.2%,от того и не пользуюсь им.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10953
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 19:00
#59
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Цитата:
Алиса:

Да, да. Тоже самое. Бываю в разных и магнит и пятёрочка и астыкжаны, и Марты и не брезгую в сфетофор забежать. В каждом из этих маркетов покупаю свою продукцию. Если мне нужно покушать что то, в сфетофор не зайду, зато влажные салфетки или какую-нибудь пластмасовую посуду или дребедень какую-нибудь можно дёшево найти в сфетофоре.
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