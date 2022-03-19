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≡ "А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43822
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
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Магазин "Светофор" на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".
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Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
221
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 17:49
#45
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Цитата:
elektron:

А кто при чём?

Я сильно сомневаюсь что вы обрадуетесь, если вам, жителю Германии, при покупке в местном супермаркете, сообщат что с этого дня и всегда, оплатить товар вы сможете только картой сбербанка

[Исправлено: Alehander, 19.03.2022 - 17:52]

[Исправлено: Alehander, 19.03.2022 - 17:52]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1882
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 17:49
#46
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Цитата:
Alehander:
А кто должен отвечать? Потребитель?

Нет, потребитель может и не отвечать,
Ходить по магазинам и права качать.
Тыкать своей картой в лица продавцам.
Только в дураках останется он сам.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
770
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 17:51
#47
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Цитата:
сайлау курманов:
Есть подозрения что сеть этих светофоров прогоняют фуфло которую сами же штампуют , что ни куплю у них всё очень плохо, порошки голимая сода, колбасы и тушёнки из хер знает с чего-то


Так я и пишу что в сети этих магазине Светофор товар дешёвый и некачественный, рассчитан на беспритязательных довольствующийся малым, не предъявляющий больших требований к товару готовых покупать любой брак..бичей. Да посмотрите на клиентуру этой сети магазинов!
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1882
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 17:58
#48
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Цитата:
гражданин СССР:
Все претензии вашим любимым пиндосам)))))

Вот-вот. Они ещё грозились интернет отключить. Придется тогда Алехандеру ходить по Светофорам "в карманах медью шевеля".
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Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
221
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 17:59
#49
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
рассчитан на беспритязательных довольствующийся малым

И поэтому их нужно ограничить и в остальном? Лишить вообще всех прав, ибо нечего было рождаться не элитой.
Как тут написали: разбаловались

Или пожелания всякие засунуть карты в щели...
Типа знай своё место, плебс.
Закрой рот, тут небожители общаются...
Кстати плебс в Риме быстро зарвавшуюся знать в чувство приводил. Вспоминайте историю
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1882
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 18:00
#50
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Да посмотрите на клиентуру этой сети магазинов!

Знатно Боярышников опустила автора статьи.
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