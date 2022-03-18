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На 17 марта в области зарегистрировано всего 4 случая заражения КВИ, из них 3, то есть 75%, - это дети. Об этом сообщил сегодня, 18 марта на очередном брифинге по вакцинации в РСК заместитель руководителя ДСЭК Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.