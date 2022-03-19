Прогноз на 5 дней
ясно-11°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 79% влажность
  • ЮЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
 
 
Страница 3 из 4«1234»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43822
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Магазин "Светофор" на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".
Читать новость

l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
173
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:34
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сбербанк тоже казахстанский банк. Это дочернее предприятие Сбербанка России, а не филиал, а это большая разница.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
419
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:55
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Сейчас праздники,а о том что терминалы сбербанка не будут принимать другие карты,мне например менеджер сообщила 17 числа вечером и времени поставить терминал другого банка просто не было,пришлось достать терминал "Каспия" с бешенной комиссией и попользоваться пока им.

мда, а комментарий Добринцоффа, как человека, связанного как раз с торговлей, все пропустили мимо.
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15109
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 16:08
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Что в россии что в Казахстане Светофор считается бичовским магазином.

И что? Вы делаете какой-то вывод об авторе?
Профайл
Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1882
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 16:17
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:
Я не клиент сбербанка и не пришел в сбербанк. Я пришел в магазин Светофор здесь, в Казахстане.

А если бы отключили электричество или перестал работать интернет, то вы так же тыкали своей карточкой в лицо продавцу и с пеной у рта требовали принять оплату с карты? Вы просто понять не можете, что проблема не на стороне продавца, а на стороне банков. Снимайте в своем банке наличку, складывайте ее в толстый кошелек и не будете знать горя. И не надо прикрываться законами, а то некоторые думают, что сами без греха, а на самом деле камней не хватит, чтобы каждый мог кинуть кирпичом в такого радетеля и его мистера защитника.
Профайл
Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
221
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 16:25
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:

Рыдал читая
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5152
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 16:29
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть подозрения что сеть этих светофоров прогоняют фуфло которую сами же штампуют , что ни куплю у них всё очень плохо, порошки голимая сода, колбасы и тушёнки из хер знает с чего-то. Ну есть кое-что дешёвая и хорошее, так это маркетинг такой. Я очень разочарован.
Профайл Посетить вебсайт
Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
221
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 16:37
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
А если бы отключили электричество или перестал работать интернет, то вы так же тыкали своей карточкой в лицо продавцу

О таких случаях заранее не предупреждают, и к ним не готовятся. В этом случае налицо намеренное игнорирование законодательства
Цитата:
Маркс:
кинуть кирпичом в такого радетеля

Ну да, конечно "булыжник оружие пролетариата"
Профайл
Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1882
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 16:59
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:
Рыдал читая

Вы, похоже, и законы так же читаете, с заплаканными глазами. У вас не отказывались принять карточку. Оборудование для оплаты по карточкам в наличии. Карточку можно вставить в это оборудование. В чем вина продавца? Нет никакого нарушения закона со стороны магазина. Он же не может отвечать за то, что не работает межбанковский обмен. Обратитесь с жалобой в международный суд, пусть они судят финансовых террористов из сасш, которые отключают настроенные финансовые инструменты.
Профайл
Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
221
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 17:01
#38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:

Не пропустили. Магазины пропустили момент когда ввели санкции против банков РФ. Надеялись - авось пронесёт. Как и многие сейчас думают: ну потерпим пару недель, месяц и всё наладится. Не наладится! Всем считающим что «санкции нам не помеха, скоро всё будет как раньше» хочу напомнить, что последний транш (70.000.000 долларов) по репарациям ПЕРВОЙ МИРОВОЙ войны Германия выплатила 3 октября 2010 года.
Профайл
Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1882
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 17:02
#39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:
В этом случае налицо намеренное игнорирование законодательства

То есть, если завтра отменят все банковские операции по карточкам, то можно будет штрафовать всех предпринимателей за нарушение закона? Вы иногда хоть думаете, прежде чем писать?
Цитата:
Alehander:
Ну да, конечно "булыжник оружие пролетариата"

Ну не карточками же пилить шеи врагам.
Профайл
Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1882
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 17:07
#40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:
Не наладится!

Ну тогда вставьте свою карточку в ближайшую щель и переходите на наличку. От ваших перекладываний проблем с больной головы на плечи других никому лучше не стало.
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
442
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 17:07
#41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Mr_negotive:
засветились всё те же ...

зелень и укроп
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
870
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 17:16
#42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Русофобы!! Все претензии вашим любимым пиндосам)))))
Профайл
Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
221
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 17:20
#43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
. В чем вина продавца?

При чем тут продавец?Цитата:
Маркс:

Значит и законы изменят
Цитата:
Маркс:
Вы иногда хоть думаете, прежде чем писать?

А вы?
Цитата:
Маркс:
Он же не может отвечать за то, что не работает межбанковский обмен.

А кто должен отвечать? Потребитель?
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8937
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 17:29
#44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:

Ну чего не понятного то? Терминалы сбербанка, как и его дочки не в состоянии обслуживать другие карты. Ответ ГРАЖДАНИНА СССР правильный. Не магазин, ни государство тут не причём.
Профайл
Страница 3 из 4«1234»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Маркс, drakon, гражданин СССР

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS