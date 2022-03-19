Отправлено: - 16:17

Alehander:

Я не клиент сбербанка и не пришел в сбербанк. Я пришел в магазин Светофор здесь, в Казахстане.



Цитата:А если бы отключили электричество или перестал работать интернет, то вы так же тыкали своей карточкой в лицо продавцу и с пеной у рта требовали принять оплату с карты? Вы просто понять не можете, что проблема не на стороне продавца, а на стороне банков. Снимайте в своем банке наличку, складывайте ее в толстый кошелек и не будете знать горя. И не надо прикрываться законами, а то некоторые думают, что сами без греха, а на самом деле камней не хватит, чтобы каждый мог кинуть кирпичом в такого радетеля и его мистера защитника.