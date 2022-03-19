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"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43822
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
Магазин "Светофор" на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".
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l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 173
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:34
Сбербанк тоже казахстанский банк. Это дочернее предприятие Сбербанка России, а не филиал, а это большая разница.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 419
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:55
Цитата:
мда, а комментарий Добринцоффа, как человека, связанного как раз с торговлей, все пропустили мимо.
Добринцофф:
Сейчас праздники,а о том что терминалы сбербанка не будут принимать другие карты,мне например менеджер сообщила 17 числа вечером и времени поставить терминал другого банка просто не было,пришлось достать терминал "Каспия" с бешенной комиссией и попользоваться пока им.
Сейчас праздники,а о том что терминалы сбербанка не будут принимать другие карты,мне например менеджер сообщила 17 числа вечером и времени поставить терминал другого банка просто не было,пришлось достать терминал "Каспия" с бешенной комиссией и попользоваться пока им.
мда, а комментарий Добринцоффа, как человека, связанного как раз с торговлей, все пропустили мимо.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15109
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 16:08
Цитата:
И что? Вы делаете какой-то вывод об авторе?
ПолиграфЪ Боярышников:
Что в россии что в Казахстане Светофор считается бичовским магазином.
Что в россии что в Казахстане Светофор считается бичовским магазином.
И что? Вы делаете какой-то вывод об авторе?
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 16:17
Цитата:
А если бы отключили электричество или перестал работать интернет, то вы так же тыкали своей карточкой в лицо продавцу и с пеной у рта требовали принять оплату с карты? Вы просто понять не можете, что проблема не на стороне продавца, а на стороне банков. Снимайте в своем банке наличку, складывайте ее в толстый кошелек и не будете знать горя. И не надо прикрываться законами, а то некоторые думают, что сами без греха, а на самом деле камней не хватит, чтобы каждый мог кинуть кирпичом в такого радетеля и его мистера защитника.
Alehander:
Я не клиент сбербанка и не пришел в сбербанк. Я пришел в магазин Светофор здесь, в Казахстане.
Я не клиент сбербанка и не пришел в сбербанк. Я пришел в магазин Светофор здесь, в Казахстане.
А если бы отключили электричество или перестал работать интернет, то вы так же тыкали своей карточкой в лицо продавцу и с пеной у рта требовали принять оплату с карты? Вы просто понять не можете, что проблема не на стороне продавца, а на стороне банков. Снимайте в своем банке наличку, складывайте ее в толстый кошелек и не будете знать горя. И не надо прикрываться законами, а то некоторые думают, что сами без греха, а на самом деле камней не хватит, чтобы каждый мог кинуть кирпичом в такого радетеля и его мистера защитника.
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 16:25
Цитата:
Рыдал читая
Skeptic:
Рыдал читая
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5152
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 16:29
Есть подозрения что сеть этих светофоров прогоняют фуфло которую сами же штампуют , что ни куплю у них всё очень плохо, порошки голимая сода, колбасы и тушёнки из хер знает с чего-то. Ну есть кое-что дешёвая и хорошее, так это маркетинг такой. Я очень разочарован.
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 16:37
Цитата:
О таких случаях заранее не предупреждают, и к ним не готовятся. В этом случае налицо намеренное игнорирование законодательства
Цитата:
Ну да, конечно "булыжник оружие пролетариата"
Маркс:
А если бы отключили электричество или перестал работать интернет, то вы так же тыкали своей карточкой в лицо продавцу
А если бы отключили электричество или перестал работать интернет, то вы так же тыкали своей карточкой в лицо продавцу
О таких случаях заранее не предупреждают, и к ним не готовятся. В этом случае налицо намеренное игнорирование законодательства
Цитата:
Маркс:
кинуть кирпичом в такого радетеля
кинуть кирпичом в такого радетеля
Ну да, конечно "булыжник оружие пролетариата"
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 16:59
Цитата:
Вы, похоже, и законы так же читаете, с заплаканными глазами. У вас не отказывались принять карточку. Оборудование для оплаты по карточкам в наличии. Карточку можно вставить в это оборудование. В чем вина продавца? Нет никакого нарушения закона со стороны магазина. Он же не может отвечать за то, что не работает межбанковский обмен. Обратитесь с жалобой в международный суд, пусть они судят финансовых террористов из сасш, которые отключают настроенные финансовые инструменты.
Alehander:
Рыдал читая
Рыдал читая
Вы, похоже, и законы так же читаете, с заплаканными глазами. У вас не отказывались принять карточку. Оборудование для оплаты по карточкам в наличии. Карточку можно вставить в это оборудование. В чем вина продавца? Нет никакого нарушения закона со стороны магазина. Он же не может отвечать за то, что не работает межбанковский обмен. Обратитесь с жалобой в международный суд, пусть они судят финансовых террористов из сасш, которые отключают настроенные финансовые инструменты.
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 17:01
Цитата:
Не пропустили. Магазины пропустили момент когда ввели санкции против банков РФ. Надеялись - авось пронесёт. Как и многие сейчас думают: ну потерпим пару недель, месяц и всё наладится. Не наладится! Всем считающим что «санкции нам не помеха, скоро всё будет как раньше» хочу напомнить, что последний транш (70.000.000 долларов) по репарациям ПЕРВОЙ МИРОВОЙ войны Германия выплатила 3 октября 2010 года.
lavprof:
Не пропустили. Магазины пропустили момент когда ввели санкции против банков РФ. Надеялись - авось пронесёт. Как и многие сейчас думают: ну потерпим пару недель, месяц и всё наладится. Не наладится! Всем считающим что «санкции нам не помеха, скоро всё будет как раньше» хочу напомнить, что последний транш (70.000.000 долларов) по репарациям ПЕРВОЙ МИРОВОЙ войны Германия выплатила 3 октября 2010 года.
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 17:02
Цитата:
То есть, если завтра отменят все банковские операции по карточкам, то можно будет штрафовать всех предпринимателей за нарушение закона? Вы иногда хоть думаете, прежде чем писать?
Цитата:
Ну не карточками же пилить шеи врагам.
Alehander:
В этом случае налицо намеренное игнорирование законодательства
В этом случае налицо намеренное игнорирование законодательства
То есть, если завтра отменят все банковские операции по карточкам, то можно будет штрафовать всех предпринимателей за нарушение закона? Вы иногда хоть думаете, прежде чем писать?
Цитата:
Alehander:
Ну да, конечно "булыжник оружие пролетариата"
Ну да, конечно "булыжник оружие пролетариата"
Ну не карточками же пилить шеи врагам.
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 17:07
Цитата:
Ну тогда вставьте свою карточку в ближайшую щель и переходите на наличку. От ваших перекладываний проблем с больной головы на плечи других никому лучше не стало.
Alehander:
Не наладится!
Не наладится!
Ну тогда вставьте свою карточку в ближайшую щель и переходите на наличку. От ваших перекладываний проблем с больной головы на плечи других никому лучше не стало.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 442
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 17:07
Цитата:
зелень и укроп
Mr_negotive:
засветились всё те же ...
засветились всё те же ...
зелень и укроп
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 870
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 17:16
Русофобы!! Все претензии вашим любимым пиндосам)))))
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 17:20
Цитата:
При чем тут продавец?Цитата:
Значит и законы изменят
Цитата:
А вы?
Цитата:
А кто должен отвечать? Потребитель?
Маркс:
. В чем вина продавца?
. В чем вина продавца?
При чем тут продавец?Цитата:
Маркс:
Значит и законы изменят
Цитата:
Маркс:
Вы иногда хоть думаете, прежде чем писать?
Вы иногда хоть думаете, прежде чем писать?
А вы?
Цитата:
Маркс:
Он же не может отвечать за то, что не работает межбанковский обмен.
Он же не может отвечать за то, что не работает межбанковский обмен.
А кто должен отвечать? Потребитель?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8937
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 17:29
Цитата:
Ну чего не понятного то? Терминалы сбербанка, как и его дочки не в состоянии обслуживать другие карты. Ответ ГРАЖДАНИНА СССР правильный. Не магазин, ни государство тут не причём.
Alehander:
Ну чего не понятного то? Терминалы сбербанка, как и его дочки не в состоянии обслуживать другие карты. Ответ ГРАЖДАНИНА СССР правильный. Не магазин, ни государство тут не причём.
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