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≡ "А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43821
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
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Магазин "Светофор" на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".
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l
* ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
173
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:34
#30
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Сбербанк тоже казахстанский банк. Это дочернее предприятие Сбербанка России, а не филиал, а это большая разница.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
419
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:55
#31
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Цитата:
Добринцофф:
Сейчас праздники,а о том что терминалы сбербанка не будут принимать другие карты,мне например менеджер сообщила 17 числа вечером и времени поставить терминал другого банка просто не было,пришлось достать терминал "Каспия" с бешенной комиссией и попользоваться пока им.

мда, а комментарий Добринцоффа, как человека, связанного как раз с торговлей, все пропустили мимо.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15109
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 16:08
#32
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Что в россии что в Казахстане Светофор считается бичовским магазином.

И что? Вы делаете какой-то вывод об авторе?
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