Отправлено: - 15:55

Добринцофф:

Сейчас праздники,а о том что терминалы сбербанка не будут принимать другие карты,мне например менеджер сообщила 17 числа вечером и времени поставить терминал другого банка просто не было,пришлось достать терминал "Каспия" с бешенной комиссией и попользоваться пока им.

Цитата:мда, а комментарий Добринцоффа, как человека, связанного как раз с торговлей, все пропустили мимо.