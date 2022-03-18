Re: Ох, рано встаёт охрана, если рядом воробей, мы готовим...

Отправлено: - 09:44

Не помню, спрашивали у автора или нет, а что ТЫ собственно сделал, чтобы что-то изменить? Выс*ры твои в газете не считаются за действия.

И да, ты пессимист и зануда (повторюсь). И как с таким человеком может кто-то рядом жить?

Пы.Сы. НГ можете удалять комментарий, снова.