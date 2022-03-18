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≡ Ох, рано встаёт охрана, если рядом воробей, мы готовим пушку.
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43821
Ох, рано встаёт охрана, если рядом воробей, мы готовим пушку.
Отправлено: 18.03.22 - 21:06
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Почитал закон РК об органах внутренних дел, столько дел у нашей доблестной полиции, в компетенцию входит уйма чего, но это же в законе, что по факту?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
824
Re: Ох, рано встаёт охрана, если рядом воробей, мы готовим...
Отправлено: 18.03.22 - 21:06
#1
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Цитата:
Почитал закон РК об органах внутренних дел, 

Стесняюсь представить, что будет, когда автор дойдет до почитать до Конституции.
Там уж точно всем мало не покажется...
:lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5151
Re: Ох, рано встаёт охрана, если рядом воробей, мы готовим...
Отправлено: 18.03.22 - 22:17
#2
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Помню, в очень жаркий летний день в нашу сторону заглянул великий кормчий, тогда закрыли даже трассу на Рудный и я груженный селёдкой, окорочками и прочие скоропортящиеся продукции пришлось торчать до вечера. По приезду товар растаял и поплыл, пахучие жидкости заполнили каждую трещинку и пришлось авто продать совсем дёшево. Такая вот печаль....
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1845
Re: Ох, рано встаёт охрана, если рядом воробей, мы готовим...
Отправлено: 19.03.22 - 01:42
#3
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Я даже не стал читать, только увидев, кто автор сего...
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3DO
§ 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2145
Re: Ох, рано встаёт охрана, если рядом воробей, мы готовим...
Отправлено: 19.03.22 - 09:44
#4
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Не помню, спрашивали у автора или нет, а что ТЫ собственно сделал, чтобы что-то изменить? Выс*ры твои в газете не считаются за действия.
И да, ты пессимист и зануда (повторюсь). И как с таким человеком может кто-то рядом жить?
Пы.Сы. НГ можете удалять комментарий, снова.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
68
Re: Ох, рано встаёт охрана, если рядом воробей, мы готовим...
Отправлено: 19.03.22 - 12:38
#5
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Забыл упомянуть, что на 5,6,7,8,9 микрорайоны, около 40 тысяч человек, приходится всего 3 участковых, по 0,7 человека на 10 тысяч.

Редакция, добавьте в статью пожалуйста.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
959
Re: Ох, рано встаёт охрана, если рядом воробей, мы готовим...
Отправлено: 19.03.22 - 15:51
#6
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прям таки на стоянке, и не во дворе,  как слишком законоправильный человек в специально отведенном месте ?


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