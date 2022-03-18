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≡ Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43821
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 16:32
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Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром и 2 вагона с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
419
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 15:07
#90
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Цитата:
elektron:
куда делся

вот он в другой ветке

Цитата:
3DO:
Где он висит

Если про Сфетофор ответ Полиграфу, то вот он также в другой ветке

Upd: медленный я, уже все нашли, показали))

[Исправлено: lavprof, 19.03.2022 - 15:08]
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3DO
§ 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2145
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 15:13
#91
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Да, я не ту ветку затронул. Тут не прав. Но...

Все началось с этого
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
375
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 15:15
#92
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Цитата:
3DO:
Все началось с этого

Да. Все с этого началось. Вы нас обвинили, что мы удалили этот комментарий. А мы его не удаляли. Но были названы неадекватными. Право, я в шоке.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4575
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 15:19
#93
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Цитата:
Rexyn:
В-третьих. Ваш комментарий здесь не по теме. Что уже нарушения Соглашения.

---Да тут вроде подавляющее число комментов не про сахар и телевизоры , особенно у так называемого **уважаемого**.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
222
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 15:30
#94
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Что любопытно...
Создание ЕАЭС - идея исключительно казахстанская. Назарбаев больше десяти лет уговаривал Ельцина создать такой Союз. Тот сопротивлялся, как мог. Путин согласился. Подключили других соседей.
А теперь Россия виновата в том, что наши же переговорщики при обсуждении всех соглашений и договоров в течение двух десятков лет тупо не смогли отстоять интересы Казахстана в этом Союзе. Не смешно?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
209
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 15:42
#95
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Цитата:
elektron:
Ну и как было в то время в России?

Жуковск и Ульяновск не разбомбили . Курс $ умеренно снижался к рублю .
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8935
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 15:56
#96
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Цитата:
YESNO:
Жуковск и Ульяновск не разбомбили . Курс $ умеренно снижался к рублю .

Ну это не показатель уровня жизни населения. Населению, то по большому счёту тогда не важен был этот курс, когда полки пустые. Рост то пошёл как раз в начале 2000-ых и до 2008-го примерно. Россия, как ни странно друг и в восьмёрке "G", а вот потом что то пошло не так...
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