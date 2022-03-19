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≡ "А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43821
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
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Магазин "Светофор" на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16332
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 12:59
#15
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Цитата:
Алиса:
по Гоголя в фикспрайсе дня 3 назад карточкой каспи рассчиталась знакомая - я лично видела.


ключевое слово - три дня назад.
позавчера на Гоголя я картой расплачивался, а вчера уже пришлось из кармана деньги доставать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16332
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 13:02
#16
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Светофор считается бичовским магазином.


вам виднее. там у вас скидки наверное большие.
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3DO
§ 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2145
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 13:36
#17
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Цитата: "Светофор считается бичовским магазином"
Тебе, скорее всего, виднее. Ты контингент таких магазинов, судя по манере общения и жизни. А так, что-то и правда там можно купить неплохое и дешевле.
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D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
45
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 13:45
#18
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Цитата:
Alehander:
У меня как покупателя есть право самому выбирать способ оплаты, и государство это право мне гарантировало

а где вы были а январе когда никакие карты не принимали а?
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
215
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 13:55
#19
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Цитата:
Маркс: просто банк вашу карточку не обслуживает на своем терминале
Я по вашему в банк пришел или в магазин?
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
215
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 14:01
#20
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Цитата:
Didos а где вы были а январе когда никакие карты не принимали а?
Это когда черезвычайное положение было? Думаю что вы что-то путаете.
У Сбербанка проблемы с системой SWIFT. Меня почему это должно касаться. Я не клиент сбербанка и не пришел в сбербанк. Я пришел в магазин Светофор здесь, в Казахстане. И ожидаю что здесь в Казахстане меня обслужат на основании наших, Казахстанских законов.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1845
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 14:30
#21
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Цитата:
Alehander:

Тебе захотелось, чтобы в магазине приняли именно твою карту и именно Сбера?! а если тебя честно предупредили, что они не могут работать с этими картами? Какая претензия именно к магазину? Или теперь вместо "языковых патрулей", требовавших обслуживать на госязыке, появились "карточные патрули"?! Теперь ты будешь требовать, чтобы у тебя принимали оплату именно картами Сбера?
ПыСы. Есть такое понятие - "потребительский экстремизм". По-моему, самый яркий пример этого - вот это.
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l
* ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
173
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:05
#22
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Цитата:
Alehander:

Всё правильно, не могут обслужить пусть ставят терминалы других банков. Я думаю, что через время так и произойдёт.
Цитата:
Уже не ваш земляк:

Не несите бред. Во вторых статью сначала внимательно прочитайте, прежде чем высказываться.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
325
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:11
#23
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Цитата:
alex_60:
и нет денежных знаков РК у населения?

Так и что следует из того, если магазинов не два и денежные знаки в каком-то количестве у населения есть? Что покупайте в другом месте? А эти пусть так и "работают только со Сбербанком", который как положено уже не работает, и тем самым нарушают наше законодательство? Да вы патриот! России почему-то...
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
325
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:15
#24
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Цитата:
Маркс:
просто банк вашу карточку не обслуживает на своем терминале и это уже лично ваши взаимоотношения с банком

Как раз наоборот. Это проблемы того, кто установил терминал банка, который не работает с любыми карточками, кроме своих собственных.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
325
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:20
#25
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Цитата:
yudjin:
Карты принимают? Принимают!

Не принимают. Принимают только карты Сбербанка. Карты казахстанских банков не принимают. Если Вы забыли, стоит напомнить, что здесь не Россия, а Казахстан.
/За отказ в принятии платежей и (или) переводов денег с использованием платежных карточек индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, обязанными принимать их при осуществлении торговой деятельности.../ - в законе речь об обязанности принимать платежи с использованием платежных карточек и без каких либо ограничений. Должны принимать всех наших банков, значит, должны. Это головная боль магазина - выбрать банк, который отвечает всем нашим требованиям и который принимает карточки всех наших банков, а не только филиалов зарубежных банков.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
222
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:22
#26
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Когда вот такие "умники" предъявляют вот такие "претензии", у меня появляется желание предложить такому критикану поменяться местами с теми, кого он "критикует". В данном случае - пусть организует себе торговую площадь, заплатит за аренду, завезёт товар, наймёт продавцов... Потом в угоду ростовщикам закупит и установит пару десятков терминалов - от каждого банка. И не забудет платить ежемесячно этим же ростовщикам деньги "за обслуживание" этих терминалов...
Уверен, его "энтузиазм" быстро иссякнет. Потому что знаю, как вся эта "кухня" устроена.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
325
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:24
#27
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Цитата:
Didos:
в январе когда никакие карты не принимали а?

Тогда вот точно был форсмажор, обстоятельства непреодолимой сил. А сейчас что? Проблемы у российских банков? Так нам то какое дело до их проблем? Со своими проблемами пусть идут в Кремль. А тут должно всё работать так, как предусмотрено нашим законодательством.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
325
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:26
#28
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Тебе захотелось, чтобы в магазине приняли именно твою карту и именно Сбера?! а если тебя честно предупредили, что они не могут работать с этими картами?

Вы даже не удосужились прочитать статью так, чтобы понять её суть. Ещё раз: магазин не работает вообще ни с какими картами наших банков, работает только с картами Сбербанка! Всё с точностью да наоборот!
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
325
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:31
#29
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Цитата:
Skeptic:
Потом в угоду ростовщикам закупит и установит пару десятков терминалов - от каждого банка.

Ну у Вас и фантазия.
Достаточно одного терминала, того Банка, который работает со всеми карточками, а не только со своими собственными. Всего лишь!

Есть закон, будьте добры выполнять. Без лишних разговоров и не нужных объявлений о том, что они работают только с одними карточками Сбербанка...

P/S/ И в комментах под этой новостью засветились всё те же кремлеботы и путиноиды, российские урапатриоты, банк то российский - кинулись защищать и обосновывать необоснуемое... :lol: :lol:
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