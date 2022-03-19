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"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43821
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
Магазин "Светофор" на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16332
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 12:59
Цитата:
ключевое слово - три дня назад.
позавчера на Гоголя я картой расплачивался, а вчера уже пришлось из кармана деньги доставать.
Алиса:
по Гоголя в фикспрайсе дня 3 назад карточкой каспи рассчиталась знакомая - я лично видела.
по Гоголя в фикспрайсе дня 3 назад карточкой каспи рассчиталась знакомая - я лично видела.
ключевое слово - три дня назад.
позавчера на Гоголя я картой расплачивался, а вчера уже пришлось из кармана деньги доставать.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16332
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 13:02
Цитата:
вам виднее. там у вас скидки наверное большие.
ПолиграфЪ Боярышников:
Светофор считается бичовским магазином.
Светофор считается бичовским магазином.
вам виднее. там у вас скидки наверное большие.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 14.11.07
- Сообщений:
- 2145
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 13:36
Цитата: "Светофор считается бичовским магазином"
Тебе, скорее всего, виднее. Ты контингент таких магазинов, судя по манере общения и жизни. А так, что-то и правда там можно купить неплохое и дешевле.
Тебе, скорее всего, виднее. Ты контингент таких магазинов, судя по манере общения и жизни. А так, что-то и правда там можно купить неплохое и дешевле.
D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.12
- Сообщений:
- 45
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 13:45
Цитата:
а где вы были а январе когда никакие карты не принимали а?
Alehander:
У меня как покупателя есть право самому выбирать способ оплаты, и государство это право мне гарантировало
У меня как покупателя есть право самому выбирать способ оплаты, и государство это право мне гарантировало
а где вы были а январе когда никакие карты не принимали а?
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 13:55
Цитата:
Маркс: просто банк вашу карточку не обслуживает на своем терминалеЯ по вашему в банк пришел или в магазин?
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 14:01
Цитата:
У Сбербанка проблемы с системой SWIFT. Меня почему это должно касаться. Я не клиент сбербанка и не пришел в сбербанк. Я пришел в магазин Светофор здесь, в Казахстане. И ожидаю что здесь в Казахстане меня обслужат на основании наших, Казахстанских законов.
Didos а где вы были а январе когда никакие карты не принимали а?Это когда черезвычайное положение было? Думаю что вы что-то путаете.
У Сбербанка проблемы с системой SWIFT. Меня почему это должно касаться. Я не клиент сбербанка и не пришел в сбербанк. Я пришел в магазин Светофор здесь, в Казахстане. И ожидаю что здесь в Казахстане меня обслужат на основании наших, Казахстанских законов.
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1845
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 14:30
Цитата:
Тебе захотелось, чтобы в магазине приняли именно твою карту и именно Сбера?! а если тебя честно предупредили, что они не могут работать с этими картами? Какая претензия именно к магазину? Или теперь вместо "языковых патрулей", требовавших обслуживать на госязыке, появились "карточные патрули"?! Теперь ты будешь требовать, чтобы у тебя принимали оплату именно картами Сбера?
ПыСы. Есть такое понятие - "потребительский экстремизм". По-моему, самый яркий пример этого - вот это.
Alehander:
Тебе захотелось, чтобы в магазине приняли именно твою карту и именно Сбера?! а если тебя честно предупредили, что они не могут работать с этими картами? Какая претензия именно к магазину? Или теперь вместо "языковых патрулей", требовавших обслуживать на госязыке, появились "карточные патрули"?! Теперь ты будешь требовать, чтобы у тебя принимали оплату именно картами Сбера?
ПыСы. Есть такое понятие - "потребительский экстремизм". По-моему, самый яркий пример этого - вот это.
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 173
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:05
Цитата:
Всё правильно, не могут обслужить пусть ставят терминалы других банков. Я думаю, что через время так и произойдёт.
Цитата:
Не несите бред. Во вторых статью сначала внимательно прочитайте, прежде чем высказываться.
Alehander:
Всё правильно, не могут обслужить пусть ставят терминалы других банков. Я думаю, что через время так и произойдёт.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Не несите бред. Во вторых статью сначала внимательно прочитайте, прежде чем высказываться.
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:11
Цитата:
Так и что следует из того, если магазинов не два и денежные знаки в каком-то количестве у населения есть? Что покупайте в другом месте? А эти пусть так и "работают только со Сбербанком", который как положено уже не работает, и тем самым нарушают наше законодательство? Да вы патриот! России почему-то...
alex_60:
и нет денежных знаков РК у населения?
и нет денежных знаков РК у населения?
Так и что следует из того, если магазинов не два и денежные знаки в каком-то количестве у населения есть? Что покупайте в другом месте? А эти пусть так и "работают только со Сбербанком", который как положено уже не работает, и тем самым нарушают наше законодательство? Да вы патриот! России почему-то...
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:15
Цитата:
Как раз наоборот. Это проблемы того, кто установил терминал банка, который не работает с любыми карточками, кроме своих собственных.
Маркс:
просто банк вашу карточку не обслуживает на своем терминале и это уже лично ваши взаимоотношения с банком
просто банк вашу карточку не обслуживает на своем терминале и это уже лично ваши взаимоотношения с банком
Как раз наоборот. Это проблемы того, кто установил терминал банка, который не работает с любыми карточками, кроме своих собственных.
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:20
Цитата:
Не принимают. Принимают только карты Сбербанка. Карты казахстанских банков не принимают. Если Вы забыли, стоит напомнить, что здесь не Россия, а Казахстан.
/За отказ в принятии платежей и (или) переводов денег с использованием платежных карточек индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, обязанными принимать их при осуществлении торговой деятельности.../ - в законе речь об обязанности принимать платежи с использованием платежных карточек и без каких либо ограничений. Должны принимать всех наших банков, значит, должны. Это головная боль магазина - выбрать банк, который отвечает всем нашим требованиям и который принимает карточки всех наших банков, а не только филиалов зарубежных банков.
yudjin:
Карты принимают? Принимают!
Карты принимают? Принимают!
Не принимают. Принимают только карты Сбербанка. Карты казахстанских банков не принимают. Если Вы забыли, стоит напомнить, что здесь не Россия, а Казахстан.
/За отказ в принятии платежей и (или) переводов денег с использованием платежных карточек индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, обязанными принимать их при осуществлении торговой деятельности.../ - в законе речь об обязанности принимать платежи с использованием платежных карточек и без каких либо ограничений. Должны принимать всех наших банков, значит, должны. Это головная боль магазина - выбрать банк, который отвечает всем нашим требованиям и который принимает карточки всех наших банков, а не только филиалов зарубежных банков.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 222
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:22
Когда вот такие "умники" предъявляют вот такие "претензии", у меня появляется желание предложить такому критикану поменяться местами с теми, кого он "критикует". В данном случае - пусть организует себе торговую площадь, заплатит за аренду, завезёт товар, наймёт продавцов... Потом в угоду ростовщикам закупит и установит пару десятков терминалов - от каждого банка. И не забудет платить ежемесячно этим же ростовщикам деньги "за обслуживание" этих терминалов...
Уверен, его "энтузиазм" быстро иссякнет. Потому что знаю, как вся эта "кухня" устроена.
Уверен, его "энтузиазм" быстро иссякнет. Потому что знаю, как вся эта "кухня" устроена.
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:24
Цитата:
Тогда вот точно был форсмажор, обстоятельства непреодолимой сил. А сейчас что? Проблемы у российских банков? Так нам то какое дело до их проблем? Со своими проблемами пусть идут в Кремль. А тут должно всё работать так, как предусмотрено нашим законодательством.
Didos:
в январе когда никакие карты не принимали а?
в январе когда никакие карты не принимали а?
Тогда вот точно был форсмажор, обстоятельства непреодолимой сил. А сейчас что? Проблемы у российских банков? Так нам то какое дело до их проблем? Со своими проблемами пусть идут в Кремль. А тут должно всё работать так, как предусмотрено нашим законодательством.
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:26
Цитата:
Вы даже не удосужились прочитать статью так, чтобы понять её суть. Ещё раз: магазин не работает вообще ни с какими картами наших банков, работает только с картами Сбербанка! Всё с точностью да наоборот!
Уже не ваш земляк:
Тебе захотелось, чтобы в магазине приняли именно твою карту и именно Сбера?! а если тебя честно предупредили, что они не могут работать с этими картами?
Тебе захотелось, чтобы в магазине приняли именно твою карту и именно Сбера?! а если тебя честно предупредили, что они не могут работать с этими картами?
Вы даже не удосужились прочитать статью так, чтобы понять её суть. Ещё раз: магазин не работает вообще ни с какими картами наших банков, работает только с картами Сбербанка! Всё с точностью да наоборот!
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 15:31
Цитата:
Ну у Вас и фантазия.
Достаточно одного терминала, того Банка, который работает со всеми карточками, а не только со своими собственными. Всего лишь!
Есть закон, будьте добры выполнять. Без лишних разговоров и не нужных объявлений о том, что они работают только с одними карточками Сбербанка...
P/S/ И в комментах под этой новостью засветились всё те же кремлеботы и путиноиды, российские урапатриоты, банк то российский - кинулись защищать и обосновывать необоснуемое...
Skeptic:
Потом в угоду ростовщикам закупит и установит пару десятков терминалов - от каждого банка.
Потом в угоду ростовщикам закупит и установит пару десятков терминалов - от каждого банка.
Ну у Вас и фантазия.
Достаточно одного терминала, того Банка, который работает со всеми карточками, а не только со своими собственными. Всего лишь!
Есть закон, будьте добры выполнять. Без лишних разговоров и не нужных объявлений о том, что они работают только с одними карточками Сбербанка...
P/S/ И в комментах под этой новостью засветились всё те же кремлеботы и путиноиды, российские урапатриоты, банк то российский - кинулись защищать и обосновывать необоснуемое...
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