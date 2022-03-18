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≡ Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43821
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 16:32
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Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром и 2 вагона с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
355
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 04:27
#60
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Цитата:
lavprof:
как я уже однажды спрашивал, может нам еще и в НАТО попроситься?

Путин просился пока с ума не сошел, нам бы тоже следовало.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
355
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 04:30
#61
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Цитата:
alex_60:
ты сейчас в Кустанае?

Нет, я со стороны гляну, если антифашистов преследовать не будут и если в войну Казахстан не втянут, то хотелось бы иногда бывать.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
869
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 06:11
#62
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Цитата:
Артем Марусич:
Боже упаси, посмотрите как он спасает Украину от украинцев.

Не Украину от украинцев, а украинцев от фашистов :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
869
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 07:22
#63
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Есть такая профессия - Родину предавать. Смешно смотреть как некоторые из кожи лезут топорно пытаясь доказать свою нужность))))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16332
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 07:43
#64
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Цитата:
Артем Марусич:
Нет


а, в окопах лежишь.
понятно. и набегами в Кустанай подлечиться окольными кругами
бываешь. у нас после января таких
сразу за шиворот. так что путь закрыт теперь навсегда.

[Исправлено: alex_60, 19.03.2022 - 07:43]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16332
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 07:49
#65
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Цитата:
Артем Марусич:
пока с ума не сошел, нам бы тоже следовало.


да вроде уже есть у вас это.
со стороны то виднее.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15108
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 10:09
#66
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Цитата:
Артем Марусич:
нам бы тоже следовало.

И ты не видишь что бывает с теми кто хочет в НАТО рядом с Россией?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
417
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 10:20
#67
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Цитата:
Victor Yang:
И ты не видишь

Последнее время все чаще появляются "товарищи" (которые нам совсем не товарищи), что нет-нет, да молвят про "попроситься в НАТО", готовят видимо плацдарм уже для игрищ "своего" президента. Поэтому видит или нет, это еще тот вопрос)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1875
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 12:59
#68
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Цитата:
Артем Марусич:
Не буду, я читал историю.

Историю нужно изучать, а прочитать историю можно и на стене туалета придорожного кафе во время остановки грузовика. Но это совсем другая история.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
769
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 13:08
#69
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Цитата:
Артем Марусич:
если антифашистов преследовать не буду

Ответь пожалуйста,правда что в Германии перед входами в рестораны написано что русским свиньям вход ЗАПРЕЩЕН?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
417
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 13:43
#70
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ответь пожалуйста

так он в США)
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3DO
§ 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2138
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 13:46
#71
Комментарий удален модератором.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1842
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 14:06
#72
Комментарий проходит проверку.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16332
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 14:14
#73
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
в Германии перед входами в рестораны написано что русским свиньям вход ЗАПРЕЩЕН?


чтобы ты не вошла наверное.
да и боярышника у них нет в меню.
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