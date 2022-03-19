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≡ "А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43821
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
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Магазин "Светофор" на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16332
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 12:59
#15
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Цитата:
Алиса:
по Гоголя в фикспрайсе дня 3 назад карточкой каспи рассчиталась знакомая - я лично видела.


ключевое слово - три дня назад.
позавчера на Гоголя я картой расплачивался, а вчера уже пришлось из кармана деньги доставать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16332
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 13:02
#16
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Светофор считается бичовским магазином.


вам виднее. там у вас скидки наверное большие.
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3DO
§ 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2138
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 13:36
#17
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Цитата: "Светофор считается бичовским магазином"
Тебе, скорее всего, виднее. Ты контингент таких магазинов, судя по манере общения и жизни. А так, что-то и правда там можно купить неплохое и дешевле.
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D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
45
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 13:45
#18
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Цитата:
Alehander:
У меня как покупателя есть право самому выбирать способ оплаты, и государство это право мне гарантировало

а где вы были а январе когда никакие карты не принимали а?
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
215
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 13:55
#19
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Цитата:
Маркс: просто банк вашу карточку не обслуживает на своем терминале
Я по вашему в банк пришел или в магазин?
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
215
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 14:01
#20
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Цитата:
Didos а где вы были а январе когда никакие карты не принимали а?
Это когда черезвычайное положение было? Думаю что вы что-то путаете.
У Сбербанка проблемы с системой SWIFT. Меня почему это должно касаться. Я не клиент сбербанка и не пришел в сбербанк. Я пришел в магазин Светофор здесь, в Казахстане. И ожидаю что здесь в Казахстане меня обслужат на основании наших, Казахстанских законов.
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