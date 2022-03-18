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Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 43821
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 16:32
Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром и 2 вагона с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.
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Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 04:27
Цитата:
Путин просился пока с ума не сошел, нам бы тоже следовало.
lavprof:
как я уже однажды спрашивал, может нам еще и в НАТО попроситься?
как я уже однажды спрашивал, может нам еще и в НАТО попроситься?
Путин просился пока с ума не сошел, нам бы тоже следовало.
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 04:30
Цитата:
Нет, я со стороны гляну, если антифашистов преследовать не будут и если в войну Казахстан не втянут, то хотелось бы иногда бывать.
alex_60:
ты сейчас в Кустанае?
ты сейчас в Кустанае?
Нет, я со стороны гляну, если антифашистов преследовать не будут и если в войну Казахстан не втянут, то хотелось бы иногда бывать.
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 06:11
Цитата:
Не Украину от украинцев, а украинцев от фашистов
Артем Марусич:
Боже упаси, посмотрите как он спасает Украину от украинцев.
Боже упаси, посмотрите как он спасает Украину от украинцев.
Не Украину от украинцев, а украинцев от фашистов
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 07:22
Есть такая профессия - Родину предавать. Смешно смотреть как некоторые из кожи лезут топорно пытаясь доказать свою нужность))))
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 07:43
Цитата:
а, в окопах лежишь.
понятно. и набегами в Кустанай подлечиться окольными кругами
бываешь. у нас после января таких
сразу за шиворот. так что путь закрыт теперь навсегда.
[Исправлено: alex_60, 19.03.2022 - 07:43]
Артем Марусич:
Нет
Нет
а, в окопах лежишь.
понятно. и набегами в Кустанай подлечиться окольными кругами
бываешь. у нас после января таких
сразу за шиворот. так что путь закрыт теперь навсегда.
[Исправлено: alex_60, 19.03.2022 - 07:43]
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 07:49
Цитата:
да вроде уже есть у вас это.
со стороны то виднее.
Артем Марусич:
пока с ума не сошел, нам бы тоже следовало.
пока с ума не сошел, нам бы тоже следовало.
да вроде уже есть у вас это.
со стороны то виднее.
(Уважаемые пользователи)
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- 08.08.10
- Сообщений:
- 15108
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 10:09
Цитата:
И ты не видишь что бывает с теми кто хочет в НАТО рядом с Россией?
Артем Марусич:
нам бы тоже следовало.
нам бы тоже следовало.
И ты не видишь что бывает с теми кто хочет в НАТО рядом с Россией?
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 10:20
Цитата:
Последнее время все чаще появляются "товарищи" (которые нам совсем не товарищи), что нет-нет, да молвят про "попроситься в НАТО", готовят видимо плацдарм уже для игрищ "своего" президента. Поэтому видит или нет, это еще тот вопрос)
Victor Yang:
И ты не видишь
И ты не видишь
Последнее время все чаще появляются "товарищи" (которые нам совсем не товарищи), что нет-нет, да молвят про "попроситься в НАТО", готовят видимо плацдарм уже для игрищ "своего" президента. Поэтому видит или нет, это еще тот вопрос)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1875
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 12:59
Цитата:
Историю нужно изучать, а прочитать историю можно и на стене туалета придорожного кафе во время остановки грузовика. Но это совсем другая история.
Артем Марусич:
Не буду, я читал историю.
Не буду, я читал историю.
Историю нужно изучать, а прочитать историю можно и на стене туалета придорожного кафе во время остановки грузовика. Но это совсем другая история.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 769
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 13:08
Цитата:
Ответь пожалуйста,правда что в Германии перед входами в рестораны написано что русским свиньям вход ЗАПРЕЩЕН?
Артем Марусич:
если антифашистов преследовать не буду
если антифашистов преследовать не буду
Ответь пожалуйста,правда что в Германии перед входами в рестораны написано что русским свиньям вход ЗАПРЕЩЕН?
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 13:43
Цитата:
так он в США)
ПолиграфЪ Боярышников:
Ответь пожалуйста
Ответь пожалуйста
так он в США)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- 14.11.07
- Сообщений:
- 2138
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 13:46
Комментарий удален модератором.
(Пользователи)
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- Самара
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- 19.08.21
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- 1842
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 14:06
Комментарий проходит проверку.
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 14:14
Цитата:
чтобы ты не вошла наверное.
да и боярышника у них нет в меню.
ПолиграфЪ Боярышников:
в Германии перед входами в рестораны написано что русским свиньям вход ЗАПРЕЩЕН?
в Германии перед входами в рестораны написано что русским свиньям вход ЗАПРЕЩЕН?
чтобы ты не вошла наверное.
да и боярышника у них нет в меню.
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