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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.03.22 - 11:21
Цитата:
Я никого не осуждаю и не собираюсь этого делать. Но если в комментариях вместо обсуждения фактов начинаются нападки друг на друга, такие взаимные или односторонние выпады мы будем удалять. Да, это субъективно. Но за сайт отвечает администрация.
Сайт предоставляет вам площадку для обмена мнениями. Это - услуга. В любой услуге есть свои правила. Если наша площадка и решения администрации вас не устраивают, есть другие площадки - пользуйтесь! Нам будет очень жаль, если тот или иной пользователь уйдет к конкурентам. Но менять правила мы не будем.
alex_60:
тем более ваше"я считаю"понятие субьективное, и прописать это никак невозможно. те условно говоря вы осуждаете человека без суда и следствия.
тем более ваше"я считаю"понятие субьективное, и прописать это никак невозможно. те условно говоря вы осуждаете человека без суда и следствия.
Я никого не осуждаю и не собираюсь этого делать. Но если в комментариях вместо обсуждения фактов начинаются нападки друг на друга, такие взаимные или односторонние выпады мы будем удалять. Да, это субъективно. Но за сайт отвечает администрация.
Сайт предоставляет вам площадку для обмена мнениями. Это - услуга. В любой услуге есть свои правила. Если наша площадка и решения администрации вас не устраивают, есть другие площадки - пользуйтесь! Нам будет очень жаль, если тот или иной пользователь уйдет к конкурентам. Но менять правила мы не будем.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.03.22 - 11:26
Цитата:
Нет, не перестает. По правилам сайта это нарушение, независимо от вашего отношения к факту.
Цитата:
Да. Но тогда, в случае удаления комментария, который вы процитировала, и следом за ним -т вашего комментария, вы можете пояснить свою позицию в личном сообщении мне. И я либо восстановлю оба комментария, либо объясню, в чем именно мы видим нарушение.
maxsaf:
Не совсем так. Допустим кто-то оскорбляет меня. Это нарушение. Если я цитирую это оскорбление - этим я сам себя не оскорбляю и других не оскорбляю. Значит эта же цитата перестает быть нарушением.
Не совсем так. Допустим кто-то оскорбляет меня. Это нарушение. Если я цитирую это оскорбление - этим я сам себя не оскорбляю и других не оскорбляю. Значит эта же цитата перестает быть нарушением.
Нет, не перестает. По правилам сайта это нарушение, независимо от вашего отношения к факту.
Цитата:
maxsaf:
А если по моему мнению не нарушает - то и редактировать не обязательно?
А если по моему мнению не нарушает - то и редактировать не обязательно?
Да. Но тогда, в случае удаления комментария, который вы процитировала, и следом за ним -т вашего комментария, вы можете пояснить свою позицию в личном сообщении мне. И я либо восстановлю оба комментария, либо объясню, в чем именно мы видим нарушение.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16332
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.03.22 - 11:33
Цитата:
любые правила не должны нарушать законы РК.
в том числе закон о свободе слова
//2. Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом.//
Тимур Гафуров:
В любой услуге есть свои правила.
В любой услуге есть свои правила.
любые правила не должны нарушать законы РК.
в том числе закон о свободе слова
//2. Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом.//
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 03:29
Вопрос к редакции. А может ли один человек выражать на страницах или Форуме своё мнение, выдавая его за мнение группы лиц? И как это соотносится с Правилами, установленными редакцией?Могу ли я заявить от лица всех россиян, что некоторые комментаторы сошли с ума?Ну или просто выразить мнение от своего имени, не называя имён, что у кого-то наблюдается недостаток йода и железа в организме, что привело к печальным последствиям?И что мы теперь вынуждены наблюдать последствия недостатка этих элементов в организме путём чтения комментариев от тех, у кого наблюдается этот недостаток?
Буду очень признателен за ответ. Если же мой вопрос будет удалён, то я сочту, что круг тех, у кого наблюдается недостаток этих элементов, очень широк.
ПыСы. Выражаю согласие на некоторую корректировку моего вопроса.
Буду очень признателен за ответ. Если же мой вопрос будет удалён, то я сочту, что круг тех, у кого наблюдается недостаток этих элементов, очень широк.
ПыСы. Выражаю согласие на некоторую корректировку моего вопроса.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 13:07
Цитата:
Вы имеете полное право зарегистрировать свое СМИ и распространять информаци. Либо делать это на своих страницах в соцсетях.
Но за сайт "НГ" отвечает главный редактор - тоже по закону.
Кроме того, есть и другое положение Закона РК "О СМИ":
Статья 17. п. 3. Никто не вправе обязать редакцию средства массовой информации обнародовать отклоненный ею материал, если иное не предусмотрено настоящим Законом.
Поясню: "иное" в данном случае - это решение суда.
alex_60:
любые правила не должны нарушать законы РК. в том числе закон о свободе слова
любые правила не должны нарушать законы РК. в том числе закон о свободе слова
Вы имеете полное право зарегистрировать свое СМИ и распространять информаци. Либо делать это на своих страницах в соцсетях.
Но за сайт "НГ" отвечает главный редактор - тоже по закону.
Кроме того, есть и другое положение Закона РК "О СМИ":
Статья 17. п. 3. Никто не вправе обязать редакцию средства массовой информации обнародовать отклоненный ею материал, если иное не предусмотрено настоящим Законом.
Поясню: "иное" в данном случае - это решение суда.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 13:25
Цитата:
Вообще лучше всего выражать свое мнение, личное. И пояснять, что согласно результатам такого-то опроса это мнение разделяют столько-то процентов респондентов.
Цитата:
Прямого запрета на такие высказывания в правилах нет. Но такое поведение может подпадать под этот пункт:
2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.
В вашем случае речь идет о заведомо ложной информации
Уже не ваш земляк:
А может ли один человек выражать на страницах или Форуме своё мнение, выдавая его за мнение группы лиц?
А может ли один человек выражать на страницах или Форуме своё мнение, выдавая его за мнение группы лиц?
Вообще лучше всего выражать свое мнение, личное. И пояснять, что согласно результатам такого-то опроса это мнение разделяют столько-то процентов респондентов.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
И как это соотносится с Правилами, установленными редакцией?
И как это соотносится с Правилами, установленными редакцией?
Прямого запрета на такие высказывания в правилах нет. Но такое поведение может подпадать под этот пункт:
2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.
В вашем случае речь идет о заведомо ложной информации
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 14:15
Комментарий проходит проверку.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.03.22 - 14:19
Комментарий проходит проверку.
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