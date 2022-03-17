Отправлено: - 11:21

alex_60:

тем более ваше"я считаю"понятие субьективное, и прописать это никак невозможно. те условно говоря вы осуждаете человека без суда и следствия.

Цитата:Я никого не осуждаю и не собираюсь этого делать. Но если в комментариях вместо обсуждения фактов начинаются нападки друг на друга, такие взаимные или односторонние выпады мы будем удалять. Да, это субъективно. Но за сайт отвечает администрация.Сайт предоставляет вам площадку для обмена мнениями. Это - услуга. В любой услуге есть свои правила. Если наша площадка и решения администрации вас не устраивают, есть другие площадки - пользуйтесь! Нам будет очень жаль, если тот или иной пользователь уйдет к конкурентам. Но менять правила мы не будем.