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≡ "А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43821
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
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Магазин "Светофор" на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16328
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
#1
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в Рудном всего два магазина?
и нет денежных знаков РК у населения?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8560
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 11:12
#2
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Ну как можно быть таким занудой.
Сейчас праздники,а о том что терминалы сбербанка не будут принимать другие карты,мне например менеджер сообщила 17 числа вечером и времени поставить терминал другого банка просто не было,пришлось достать терминал "Каспия" с бешенной комиссией и попользоваться пока им.
Даже если магазин не принимает карты ,то в первую очередь это проблемы магазина,он просто теряет выручку.
Кстати автор скажите пожалуйста,что там можно купить в этом светофоре из жизнено необходимых продуктов?
Мне хватило одной покупки лет 5 назад ,что бы больше не заходить туда,насколько мне известно в этом магазине даже хлеба нет и молока местных производителей.Купите всё необходимое в любом другом магазине.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8560
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 11:14
#3
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Цитата:
Кроме того, считаю, что управление госдоходов должно взять этот и подобные ему случаи под наблюдение.

Источник:

Заодно и автора возмите под наблюдение в ЗТБ.
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3DO
§ 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2136
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:20
#4
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Володь, что-то мне подсказывает, что там журналист уровня Ильяса. Такое же... гражданский...
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
213
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:24
#5
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Цитата:
Добринцофф:
что там можно купить в этом светофоре


Например вот такие "сосиски" :lol:

[Исправлено: Alehander, 19.03.2022 - 11:26]
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3DO
§ 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2136
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:33
#6
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Цитата: "Кроме того, считаю, что управление госдоходов должно взять этот и подобные ему случаи под наблюдение"
О знакомая шарманка. Знакомые лекала. Не очень давно прислали письмо... выполняли проект в одном из районов области. Проект сдали, в эксплуатацию приняли. Через какое-то время нашлась хз, что за общественная организация, каких-то ноунеймов, которые решили, что объект не работает, технология работ нарушена и 100500 миллиардов потрачены зря. Люди прям прошаренные оказались. Написали заяву на руководство района, проектировщиков в антикор.
По итогу ответ нами (проектировщиками) был дан со всеми доказательствами, фактами, сводными сметными расчетами(которые по факту были в разы меньше, чем те, что указывали в иске)...
Суд прошел, иск этих гражданских активистов, естественно не удовлетворили. Объект работает.
Думаю, мораль сей басни ясна...

[Исправлено: 3DO, 19.03.2022 - 11:37]
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
213
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:37
#7
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Господа, в статье ясно указаны две ссылки на прямое нарушение законодательства. 1. Ссылка на статью 25, пункт 11 Закона о платежных системах. 2. Ссылка на информацию размещенную непосредственно на кассе магазина - QR код магазина и призыв в случае отказа принять оплату банковской картой - сообщать в управление госдоходов.
Ваши инсинуации оставьте при себе.
У меня как покупателя есть право самому выбирать способ оплаты, и государство это право мне гарантировало. Магазин находится на территории Республики Казахстан и должен подчиняться законам республики, а не диктовать свои условия покупателям.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16328
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 11:47
#8
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кстати в фикспрайсах сейчас только за наличку. у них сберовские посы.
чтобы кто то орал, при мне не было.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8351
Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...
Отправлено: 19.03.22 - 12:00
#9
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Цитата:
На данный момент ваши действия нарушают закон РК.

Что нарушают? Карты принимают? Принимают! В законе указаны конкретные банки? Нет!
Иди сними и плати наличкой. Балованые стали!
Профайл
С
* Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
921
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 12:27
#10
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15108
"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 12:32
#11
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Пусть автор, как гражданский активист, обратится теперь в суд.
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