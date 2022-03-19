Re: "А чё так можно было?" - Как предприниматели...

Отправлено: - 11:12

Ну как можно быть таким занудой.

Сейчас праздники,а о том что терминалы сбербанка не будут принимать другие карты,мне например менеджер сообщила 17 числа вечером и времени поставить терминал другого банка просто не было,пришлось достать терминал "Каспия" с бешенной комиссией и попользоваться пока им.

Даже если магазин не принимает карты ,то в первую очередь это проблемы магазина,он просто теряет выручку.

Кстати автор скажите пожалуйста,что там можно купить в этом светофоре из жизнено необходимых продуктов?

Мне хватило одной покупки лет 5 назад ,что бы больше не заходить туда,насколько мне известно в этом магазине даже хлеба нет и молока местных производителей.Купите всё необходимое в любом другом магазине.