"А чё так можно было?" - Как предприниматели перекладывают ответственность с больной головы на здоровую
Отправлено: 19.03.22 - 11:09
Магазин "Светофор" на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства". Читать новость
Ну как можно быть таким занудой. Сейчас праздники,а о том что терминалы сбербанка не будут принимать другие карты,мне например менеджер сообщила 17 числа вечером и времени поставить терминал другого банка просто не было,пришлось достать терминал "Каспия" с бешенной комиссией и попользоваться пока им. Даже если магазин не принимает карты ,то в первую очередь это проблемы магазина,он просто теряет выручку. Кстати автор скажите пожалуйста,что там можно купить в этом светофоре из жизнено необходимых продуктов? Мне хватило одной покупки лет 5 назад ,что бы больше не заходить туда,насколько мне известно в этом магазине даже хлеба нет и молока местных производителей.Купите всё необходимое в любом другом магазине.
Цитата: "Кроме того, считаю, что управление госдоходов должно взять этот и подобные ему случаи под наблюдение" О знакомая шарманка. Знакомые лекала. Не очень давно прислали письмо... выполняли проект в одном из районов области. Проект сдали, в эксплуатацию приняли. Через какое-то время нашлась хз, что за общественная организация, каких-то ноунеймов, которые решили, что объект не работает, технология работ нарушена и 100500 миллиардов потрачены зря. Люди прям прошаренные оказались. Написали заяву на руководство района, проектировщиков в антикор. По итогу ответ нами (проектировщиками) был дан со всеми доказательствами, фактами, сводными сметными расчетами(которые по факту были в разы меньше, чем те, что указывали в иске)... Суд прошел, иск этих гражданских активистов, естественно не удовлетворили. Объект работает. Думаю, мораль сей басни ясна...
Господа, в статье ясно указаны две ссылки на прямое нарушение законодательства. 1. Ссылка на статью 25, пункт 11 Закона о платежных системах. 2. Ссылка на информацию размещенную непосредственно на кассе магазина - QR код магазина и призыв в случае отказа принять оплату банковской картой - сообщать в управление госдоходов. Ваши инсинуации оставьте при себе. У меня как покупателя есть право самому выбирать способ оплаты, и государство это право мне гарантировало. Магазин находится на территории Республики Казахстан и должен подчиняться законам республики, а не диктовать свои условия покупателям.
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