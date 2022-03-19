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≡ Сахара нет - Как прошла ярмарка перед Наурызом в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43821
Сахара нет - Как прошла ярмарка перед Наурызом в Костанае
Отправлено: 19.03.22 - 10:38
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Самый дефицитный за последнюю неделю продукт - сахар - на ярмарке, прошедшей 19 марта в центре города, с открытия и до 9.30 нами обнаружен не был. Но как и прежде торговали маслом, яйцами, мясом и другими товарами.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8560
Re: Сахара нет - Как прошла ярмарка перед Наурызом в Костанае
Отправлено: 19.03.22 - 10:38
#1
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Цитата:
- Сахар продают из стабфонда, привезут ли сейчас сюда их продукцию, я вам сказать не могу, их курирует СПК "Тобол", - пояснила Тимошенко "НГ"

Источник:

То есть один из организаторов ярмарки ,руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная,не знает будет ли сахар?
Илона позвоните в СПК ТОБОЛ и спросите +7 7142 53-29-83.
Скажите уже прямо,либо сахара нет,либо есть ,но очень мало что бы просто так раздавать его мешками.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
67
Сахара нет - Как прошла ярмарка перед Наурызом в Костанае
Отправлено: 19.03.22 - 10:49
#2
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Они со своими мозгами созвонится не могут, а вы ещё куда-то предлагаете звонить))

Кстати у нас в Солнечном, яйца 2с Северптица 3 десятка по 630, то есть по 210 тнг/десяток.

[Исправлено: Ильяс, 19.03.2022 - 10:52]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16328
Re: Сахара нет - Как прошла ярмарка перед Наурызом в Костанае
Отправлено: 19.03.22 - 11:11
#3
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а причем тут сахар?
главное яйца в наличии.
и
Цитата:
Ильяс:
со своими мозгами
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