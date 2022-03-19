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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=44999 - Сахар продают из стабфонда, привезут ли сейчас сюда их продукцию, я вам сказать не могу, их курирует СПК "Тобол", - пояснила Тимошенко "НГ"Источник:

Цитата:То есть один из организаторов ярмарки ,руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная,не знает будет ли сахар?Илона позвоните в СПК ТОБОЛ и спросите +7 7142 53-29-83.Скажите уже прямо,либо сахара нет,либо есть ,но очень мало что бы просто так раздавать его мешками.