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≡ Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43818
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 16:32
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Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром и 2 вагона с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8557
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 01:44
#45
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Цитата:
Артем Марусич:
Выйти из военного союза с воюющей страной, что бы избежать прямых санкций.

Кто в следующий раз спасать то будет?Байден или китайцы?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1837
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 01:47
#46
Комментарий проходит проверку.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
353
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 01:49
#47
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Цитата:
Victor Yang:
А вот как в голове может уживаться эти два утверждения:

Такие же, как и сейчас, те, которые бизнесмены смогут наладить. В порты РФ уже ничего не придет.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
353
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 01:50
#48
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Цитата:
Добринцофф:
Кто в следующий раз спасать то будет?Байден или китайцы?

Спасать от чего? От собственных граждан? Боже упаси, посмотрите как он спасает Украину от украинцев.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
353
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 02:07
#49
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Цитата:
Victor Yang:
Как жаль что люди, знающие как управлять государством. уже работают таксистами и парикмахерами (с).

Как жаль, что государством управляет не обычный таксист или актёр, а кровожадный диктатор :(
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
353
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 02:12
#50
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Цитата:
Артем Марусич:
Как жаль, что государством управляет не обычный таксист или актёр, а кровожадный диктатор :(


Хотя постойте ка, я ошибся. Он же в первые сроки говорил, что хотел работать в такси, а несколько недель или месяцев назад, он же перепридумал и сказал, что таки таксовал в 90-ые. Но я говорил, про обычного, а не выдуманного на фоне прогрессирующего маразма таксиста.

[Исправлено: Артем Марусич, 19.03.2022 - 02:14]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
415
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 02:13
#51
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Цитата:
Артем Марусич:
Как жаль, что государством управляет не обычный таксист или актёр, а кровожадный диктатор :(

как раз про страну, в которой Вы находитесь)
Цитата:
Артем Марусич:
он спасает Украину от украинцев

когда всё закончится, будете очень удивлены. Хотя нет, не будете, это ж все фейк будет) кстати, посмотрите обложку мартовского номера The New Yorker)
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1837
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 02:14
#52
Комментарий проходит проверку.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
415
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 02:15
#53
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Цитата:
lavprof:
кстати, посмотрите обложку мартовского номера The New Yorker)

а не, уже говорят поменяли) уахаха, демократия в действии)
Надо проверить таки) Вы там ближе, гляньте если шо, если Вас не затруднит)

[Исправлено: lavprof, 19.03.2022 - 02:17]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1837
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 02:16
#54
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1837
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 02:23
#55
Комментарий проходит проверку.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
353
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 02:25
#56
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Цитата:
lavprof:
когда всё закончится, будете очень удивлены. Хотя нет, не будете, это ж все фейк будет) кстати, посмотрите обложку мартовского номера The New Yorker)

Не буду, я читал историю. Все всегда заканчивается одинаково, исключений нет, разница лишь в масштабах трагедии, но так как я пессимист, он всегда будет не хуже того, который я могу себе представить.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
415
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 02:32
#57
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Цитата:
Артем Марусич:
Выйти из военного союза с воюющей страной
Выйти из торгового союза

как я уже однажды спрашивал, может нам еще и в НАТО попроситься?
Думаю у Токаева и голова своя на плечах есть, и советники у него надеюсь хладнокровны и в трезвом уме и памяти)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16322
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 02:42
#58
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Цитата:
Артем Марусич:


ты сейчас в Кустанае?
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