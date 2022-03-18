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Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
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Я робот(Пользователи)
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Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 16:32
Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром и 2 вагона с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.
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- 8557
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 01:44
Цитата:
Кто в следующий раз спасать то будет?Байден или китайцы?
Артем Марусич:
Выйти из военного союза с воюющей страной, что бы избежать прямых санкций.
Выйти из военного союза с воюющей страной, что бы избежать прямых санкций.
Кто в следующий раз спасать то будет?Байден или китайцы?
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 01:47
Комментарий проходит проверку.
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 01:49
Цитата:
Такие же, как и сейчас, те, которые бизнесмены смогут наладить. В порты РФ уже ничего не придет.
Victor Yang:
А вот как в голове может уживаться эти два утверждения:
А вот как в голове может уживаться эти два утверждения:
Такие же, как и сейчас, те, которые бизнесмены смогут наладить. В порты РФ уже ничего не придет.
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 01:50
Цитата:
Спасать от чего? От собственных граждан? Боже упаси, посмотрите как он спасает Украину от украинцев.
Добринцофф:
Кто в следующий раз спасать то будет?Байден или китайцы?
Кто в следующий раз спасать то будет?Байден или китайцы?
Спасать от чего? От собственных граждан? Боже упаси, посмотрите как он спасает Украину от украинцев.
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 02:07
Цитата:
Как жаль, что государством управляет не обычный таксист или актёр, а кровожадный диктатор :(
Victor Yang:
Как жаль что люди, знающие как управлять государством. уже работают таксистами и парикмахерами (с).
Как жаль что люди, знающие как управлять государством. уже работают таксистами и парикмахерами (с).
Как жаль, что государством управляет не обычный таксист или актёр, а кровожадный диктатор :(
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 02:12
Цитата:
Хотя постойте ка, я ошибся. Он же в первые сроки говорил, что хотел работать в такси, а несколько недель или месяцев назад, он же перепридумал и сказал, что таки таксовал в 90-ые. Но я говорил, про обычного, а не выдуманного на фоне прогрессирующего маразма таксиста.
[Исправлено: Артем Марусич, 19.03.2022 - 02:14]
Артем Марусич:
Как жаль, что государством управляет не обычный таксист или актёр, а кровожадный диктатор :(
Как жаль, что государством управляет не обычный таксист или актёр, а кровожадный диктатор :(
Хотя постойте ка, я ошибся. Он же в первые сроки говорил, что хотел работать в такси, а несколько недель или месяцев назад, он же перепридумал и сказал, что таки таксовал в 90-ые. Но я говорил, про обычного, а не выдуманного на фоне прогрессирующего маразма таксиста.
[Исправлено: Артем Марусич, 19.03.2022 - 02:14]
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 02:13
Цитата:
как раз про страну, в которой Вы находитесь)
Цитата:
когда всё закончится, будете очень удивлены. Хотя нет, не будете, это ж все фейк будет) кстати, посмотрите обложку мартовского номера The New Yorker)
Артем Марусич:
Как жаль, что государством управляет не обычный таксист или актёр, а кровожадный диктатор :(
Как жаль, что государством управляет не обычный таксист или актёр, а кровожадный диктатор :(
как раз про страну, в которой Вы находитесь)
Цитата:
Артем Марусич:
он спасает Украину от украинцев
он спасает Украину от украинцев
когда всё закончится, будете очень удивлены. Хотя нет, не будете, это ж все фейк будет) кстати, посмотрите обложку мартовского номера The New Yorker)
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 02:14
Комментарий проходит проверку.
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 02:15
Цитата:
а не, уже говорят поменяли) уахаха, демократия в действии)
Надо проверить таки) Вы там ближе, гляньте если шо, если Вас не затруднит)
[Исправлено: lavprof, 19.03.2022 - 02:17]
lavprof:
кстати, посмотрите обложку мартовского номера The New Yorker)
кстати, посмотрите обложку мартовского номера The New Yorker)
а не, уже говорят поменяли) уахаха, демократия в действии)
Надо проверить таки) Вы там ближе, гляньте если шо, если Вас не затруднит)
[Исправлено: lavprof, 19.03.2022 - 02:17]
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 02:16
Комментарий проходит проверку.
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 02:23
Комментарий проходит проверку.
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 02:25
Цитата:
Не буду, я читал историю. Все всегда заканчивается одинаково, исключений нет, разница лишь в масштабах трагедии, но так как я пессимист, он всегда будет не хуже того, который я могу себе представить.
lavprof:
когда всё закончится, будете очень удивлены. Хотя нет, не будете, это ж все фейк будет) кстати, посмотрите обложку мартовского номера The New Yorker)
когда всё закончится, будете очень удивлены. Хотя нет, не будете, это ж все фейк будет) кстати, посмотрите обложку мартовского номера The New Yorker)
Не буду, я читал историю. Все всегда заканчивается одинаково, исключений нет, разница лишь в масштабах трагедии, но так как я пессимист, он всегда будет не хуже того, который я могу себе представить.
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 02:32
Цитата:
как я уже однажды спрашивал, может нам еще и в НАТО попроситься?
Думаю у Токаева и голова своя на плечах есть, и советники у него надеюсь хладнокровны и в трезвом уме и памяти)
Артем Марусич:
Выйти из военного союза с воюющей страной
Выйти из торгового союза
Выйти из военного союза с воюющей страной
Выйти из торгового союза
как я уже однажды спрашивал, может нам еще и в НАТО попроситься?
Думаю у Токаева и голова своя на плечах есть, и советники у него надеюсь хладнокровны и в трезвом уме и памяти)
a
(Полноправные пользователи)
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- 16322
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 02:42
Цитата:
ты сейчас в Кустанае?
Артем Марусич:
ты сейчас в Кустанае?
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