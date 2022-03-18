Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 16:32
Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром и 2 вагона с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе таможни. Читать новость
yudjin: оконфузился, заявив в своем материале, что Казахстану надо искать новые пути поставки товаров в Европу. Ответа не дал.
Я извиняюсь, но кажется, даже в этой ветке, есть доказательства, что единственно что может экспортировать Казахстан, это глупость, всмысле глупые мысли. Причём, их обнаруживаются неистощимые запасы, которые с каждой минутой, только прибывают в объёмах!
Новость нормальная, а вот реакция на неё - неадекватная. Некоторые хотят в каждом действии со стороны РФ (будь то чиновники, военные или обычные граждане), видеть глупость. Ну пусть видят - это их дело. Собаки лают - караван идёт. И всем хочу представить вниманию стихотворение кустанайского поэта Владимира Ляховецкого (дай Бог ему долгих лет жизни):
Храните голову холодной При ситуации любой - Тогда для мысли путь свободный И вы останетесь собой.
Пусть сердце подогрето страстью И возбуждением горит Иль гнев отправленной напастью На миг ваш разум затемнит,
Умейте совладать с собою, Решайте спор без булавы - Всё нужно делать с головою Чтоб не лишиться головы.
ну, нур.кз еще и не такое напишет) носки в латвию - это круто! А это улыбнуло еще сильнее: "Сельское хозяйство Казахстана также процветает. На юге республики дает хорошие урожаи сахарная свекла, поэтому активно производится шоколад,"
Когда у нашего президента уже яйца отрастут? Уже каждый Казахстанец потерял минимум процентов 10% от всех теньговых накоплений и заработных плат, уже дефицит по базовым продуктам нам создали, чего ждет? Чтоб мы продолжали терять деньги за их войну?
Если кто то в Казахстане еще не понял, то практически весь товар в мире (основная его часть), перемещается по воде, прямого доступа к которой у Казахстана нет. Товары необходимые Казахстану, доставлялись в том числе в порты РФ. Почти 100% мирового рынка, отказались заниматься транспортировкой контейнеров в РФ, стало быть, ничего в РФ из других стран больше приходить не будет, а это практически все товары (там не растет кофе, чай и т.д., там нет своего сырья для производства других товаров).
Дабы граждане РФ, не сразу поняли, что скоро в стране ничего не останется и думали, что их страна не находится в состоянии войны - он решил на первое время забрать весь последний товар в стране, без разбору кому он принадлежит и направить на прилавки своих магазинов.
Без этих мер, все что было отправлено в РФ до 23 февраля, полностью закончилось бы апрелю к 10-му - 20-му (столько идут товары от отгрузки до прилавка), а если заберет себе товар направлявшийся в «дружественные» страны - товара в РФ хватит на большее кол-во дней. Будет дополнительное время на то, чтоб расправиться со всеми недовольными в стране.
В Казахстане же из за подобных мер, товар, прибывавший к нам через порты РФ, теперь кончится быстрее. А что именно к нам прибывало через порты РФ, мы узнаем в апреле по пустым полкам в магазинах.
Выйти из военного союза с воюющей страной, что бы избежать прямых санкций. Выйти из торгового союза с воюющей страной, дабы санкции наложенные на них, не наложили на нашу, как помогающей обойти санкции. Ввести заградительные пошлины на ввоз товаров из РФ (там с зп в 100$, можно будет производить товары дешевле, чем в Казахстане, с зп в 200$). Если этого не будет сделано, в Казахстане придется либо закрывать предприятия с аналогичными товарами, либо платить рабочим аналогичные (в перспективе, катастрофически низкие) заработные платы.
Вы думаете, РФ случайно поспешила ввести в Казахстан своих военных в рамках ОДКБ? Теперь, можно стрельнуть по своей территории с Украинской стороны, сказать что «На нас напали», и попытаться заставить нашу армию разделить учесть РФ и РБ. Практически уверен в том, что после вбросов российских СМИ о прилетающих с Украинской стороны на российскую территорию снарядов, нашему президенту уже предлагали обмазаться кровью и отправиться дружно в СССР.
Артем Марусич: Выйти из военного союза с воюющей страной, что бы избежать прямых санкций. Выйти из торгового союза с воюющей страной, дабы санкции наложенные на них, не наложили на нашу, как помогающей обойти санкции. Ввести заградительные пошлины на ввоз товаров из РФ (там с зп в 100$, можно будет производить товары дешевле, чем в Казахстане, с зп в 200$). Если этого не будет сделано, в Казахстане придется либо закрывать предприятия с аналогичными товарами, либо платить рабочим аналогичные (в перспективе, катастрофически низкие) заработные платы.
Как жаль что люди, знающие как управлять государством. уже работают таксистами и парикмахерами (с).
А вот как в голове может уживаться эти два утверждения: Цитата:
Артем Марусич: практически весь товар в мире (основная его часть), перемещается по воде, прямого доступа к которой у Казахстана нет. Товары необходимые Казахстану, доставлялись в том числе в порты РФ.
Цитата:
Артем Марусич: Выйти из торгового союза
? Если Казахстан выйдет из торгового союза - какие пути доставки тогда будут?
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