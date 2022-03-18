Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...

Отправлено: - 00:44

Если кто то в Казахстане еще не понял, то практически весь товар в мире (основная его часть), перемещается по воде, прямого доступа к которой у Казахстана нет. Товары необходимые Казахстану, доставлялись в том числе в порты РФ. Почти 100% мирового рынка, отказались заниматься транспортировкой контейнеров в РФ, стало быть, ничего в РФ из других стран больше приходить не будет, а это практически все товары (там не растет кофе, чай и т.д., там нет своего сырья для производства других товаров).



Дабы граждане РФ, не сразу поняли, что скоро в стране ничего не останется и думали, что их страна не находится в состоянии войны - он решил на первое время забрать весь последний товар в стране, без разбору кому он принадлежит и направить на прилавки своих магазинов.



Без этих мер, все что было отправлено в РФ до 23 февраля, полностью закончилось бы апрелю к 10-му - 20-му (столько идут товары от отгрузки до прилавка), а если заберет себе товар направлявшийся в «дружественные» страны - товара в РФ хватит на большее кол-во дней. Будет дополнительное время на то, чтоб расправиться со всеми недовольными в стране.



В Казахстане же из за подобных мер, товар, прибывавший к нам через порты РФ, теперь кончится быстрее. А что именно к нам прибывало через порты РФ, мы узнаем в апреле по пустым полкам в магазинах.